招商引才不可少 挽留人才更重要（文：羅健熙） (09:00)

反之，施政報告一大重點是「政府會構建新體系，推出一系列新措施，招商引資引才，強化競爭力」。按政府數據，過去兩年勞動人口流失約14萬，對於施政報告提出不少吸引外地人才的政策，我們原則上同意該些措施，面對外國的競爭即使沒如李家超所言「走在問題前面」，但仍有積極「追落後」，仿效不少外國政府吸資引才政策，希望在社會逐漸復常後，香港可成功吸納海外專才。

然而施政報告就香港的人才流失問題卻無具體應對，只談如何吸引外地人才，對挽留本地人才卻像愛理不理。就本港專業人才包括醫護、教師等的嚴重流失，亦無提出措施挽留「止血」。

今年8至9月人力資源管理學會就「大離職潮」展開調查，發現有37%管理層以移民為由辭職，直指香港的人才缺口正在擴大，可見政府顯然無對症下藥積極挽留人才。「吸引新人」與「挽留舊人」之間本無任何衝突，但施政報告內政策措施的比重卻是差天共地，令人擔心人才流失問題會愈來愈嚴重。

是否烏合之眾 還看實效

至於應對疫情方面，我們同意行政長官表示抗疫不應走回頭路，認為市民對政府防疫政策感疲累，可惜施政報告無就取消不同限制提出時間表，期望政府日後可以科學為本抗疫，盡量減少影響民生，盡快放寬甚至撤銷各項非必要的入境及社交距離限制。

報告中提到多個現有或新成立的委員會、督導組等，可謂眼花撩亂，相信市民難以理解不同小組的目的及功能。有記者反映，就北部都會區將成立新的督導委員會，吸引外來資金和人才又要成立小組，向財庫局、商經局等官員查詢詳情時，官員都說「不知道」，更莫說一般市民了。

事實上，去屆政府亦成立了不少類似小組，但成效有限，政府亦鮮有檢討或匯報相關架構如何改善施政。這些新架構是否可真正幫助市民解決目前困境，成效成疑，有待觀察。李家超在記者會回應上述問題時表示，行政上統籌指揮十分重要，參與人員再多，若無架構指導，都只是烏合之眾。我必須提醒，有關架構倘無實效，市民只會感到政府架牀疊屋、官員庸碌無能。

如願聆聽 異議俯拾皆是

施政報告又提到政府內部已引入「紅隊」機制，提出一些反對意見以完善政策。但是，與其在政府內找人角色扮演，倒不如真真正正在社會聆聽不同反對聲音。民間有不少專業人士、學者、壓力團體都很積極向政府提出意見，只是政府過去似乎無認真看待。我相信這些真實的反對聲音，遠比「紅隊」來得實際、尖銳和貼地，例如很多學者、意見領袖都指現時社會撕裂嚴重，政府應認真面對有關問題，可是施政報告無任何章節處理社會撕裂問題。若市民不信任政府，相信後者推展政策時會面對更多質疑，最終只會事倍功半。不知政府的「紅隊」有否向行政長官點出有關問題。

其實，像紅隊、社區關愛隊等所謂施政新事物，與現存一些組織功能大致一樣（例如即將被政府解散的公屋互委會），可惜當局偏偏放棄現時已存在，市民亦已接受的制度而另立新架構。

不論是「互委會vs.關愛隊」或「反對者vs.紅隊」，還是「吸引人才vs.挽留人才」或「向外招商vs.挽救香港企業」，施政報告好像都有捨舊取新的傾向？這取態費時失事、效益成疑，對盡快挽救經濟、改善民生無益，希望這些只是巧合而非政府的思維。

作者是民主黨主席

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