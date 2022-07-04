請辨畫船旗上幟 莫向佳人枉鞠躬 ──低斟淺酌中共二十大的中外關注點（文：劉銳紹） (09:00)

不過這次會議的重點將在稍後時間才出現，因外界最關注的是會議結束時才有答案的人事安排。所以本文只就眼前可見的一些情况作觀察，說不上什麼分析，頂多只是適應眼前話題的低斟淺酌，甚至只是輕談淺唱而已，毋須認真看待我這些野語村言。

（1）局勢大定 已無其他懸念

──即使在二十大揭幕之前，外界（尤其是西方世界）還有很多傳聞，例如「習近平被軟禁」，或者他要「作出妥協，以換取第二度連任」。但如今事實顯示（其實很早就可以看得出來），他的領導權沒有動搖，反而更加牢固。外傳這次大會將修訂中共黨章，進一步鞏固習近平的地位，很快就會得到驗證。

這裏反映一個如何觀察中國形勢的問題。外界儘管有自己的看法和願望，但不宜把看法和願望與現實等同起來，並把許願式的內容視為必然的發展軌迹。果真如此，就忽略了中國的獨特元素，從而出現觀察和判斷的偏差。至於中國的獨特元素是什麼？則是茲事體大的問題，容後再談。

──眼前形勢將繼續由習近平領導和主導，那麼新一屆的黨政高層如何安排，已變得相對次要了。因為無論新的政治局及其常委會怎樣組成、誰將成為下任總理、誰是其他重要機構的負責人，都是執行習近平政策的各單位領導人，而不會出現「政出多頭」的現象。

這令人想起任劍輝、白雪仙戲寶《再世紅梅記》中「觀柳還琴」的兩句歌詞，成為今天文章的標題：「請辨畫船旗上幟，莫向佳人枉鞠躬。」用在這裏，只是用通俗的比喻，讓普羅大眾更容易了解形勢而已，並無任何傾向，請勿過分解讀。其意是，畫船之上已清晰可見是誰的旗幟，更沒有其他「佳人」存在，所以如果還向其他「佳人」鞠躬的話，那就是枉然徒然，拜錯廟和求錯神了。眼前並不存在這種情况。

──其實這也反映西方世界一個長期的盲點（內地稱「誤區」），就是用派系鬥爭角度觀察中國政治。這類情况過去確實存在，但已是過去。即使習近平2012年上台後，外界仍以「江（澤民）派」、「（共青）團派」、「清華（大學）幫」之類的名詞來形容中國高層權力分佈，但很快就變得模糊了。

事實上，無論哪一名高層領導曾被視為什麼派，惟如果繼續維持其「派系」色彩的話，那就不可能再存在了。所以，當時很快就有人指出，如果說「派」，那只一個「習派」。這不是外界說的「太子黨」，也不是純粹「之江新軍」，因為「太子黨」中的薄熙來已成為階下囚，「之江新軍」也不是所有人都一帆風順，有個別人士還要下馬。在這些過程中，難以歸納原因，留下來的都是圍繞在習近平及其政策周邊，並不斷鞏固「習核心」的官員。所謂派系，已不能存在了。

（2）開幕當天中外觀察焦點不同

──中國的焦點當然集中在習近平的報告上，但外國另有重點。其中一點是：誰人沒有出席？例如江澤民、朱鎔基、羅幹等；至於同樣沒有出席的王岐山，則因為剛外訪返國，應在履行防疫措施。

據中共慣例，在這類重要活動中，曾任政治局常委的前領導人一般都會出席；如不出席，外界一般解讀為健康欠佳或行動不便。至於因為「有問題」或要「顯示某種姿態」而缺席的，情况較少出現。無論怎樣，外界無法得知，也無法猜測原因，倒不如關注另一個更實際的問題，就是外傳「老人幫」或「老人干政」的情况是否存在？

在二十大舉行前，外媒曾傳出「一批老人家不滿習近平」的消息，並稱他們提出各種平衡權力的要求。但如今可見，105歲的宋平也坐着輪椅出席開幕活動；其他耄耋的前領導人，亦不可能形成像1980年代的「老人幫」或「八老治國」的能量和形勢。所以，絕不能憑空或憑意願分析中國形勢。

──外界關注的另一個焦點，是習近平宣讀的內容並非報告全文，而是精簡版本。那麼，什麼內容被「精簡」？外媒一般認為，這樣精簡「一定有其含意」。那麼，背後的含意又是什麼？

這些問題都沒有答案，因為精簡的原因可以是多樣的。例如涉及台灣的部分沒有宣讀「九二共識」，涉及香港的部分沒有宣讀「防範和遏制外部勢力」，可以解讀為「人所共知，不需重複」，也可解讀為「為免敏感，乾脆不讀」。但無論如何有一點是必定準確的，就是以文字全文和日後的具體行動為主。如果只拘泥於報告中的個別環節，只會失焦。

（3）中共黨大會的今昔對比

──外媒認為，出現上述各有話說、各自解讀的原因，是這次大會可採訪的內容和機會少了，所以只能按照各種蛛絲馬迹做文章。外媒還從習近平的報告中哪一個詞彙出現次數較多，分析動向和輕重，這反映資訊多寡和各取所需的問題。

中國可解釋這是疫情下的特殊安排，惟對比過去，現在的氣氛至少與1980年代改革開放的時期不同。1987年中共舉行十三大，新上任的5名政治局常委，在圓形的記者會現場繞行回答問題，與記者近乎零距離，趙紫陽還回答了很多各界關心的敏感問題，這肯定是外界希望重現的氣氛。

──整體而言，這次大會將是平穩而傳統的會議，各種既有的政治文化都繼續存在，包括用掌聲來衡量反應的慣性。其實，會議的實質內容才是最值得關注和研究，但不知何故，還有人以掌聲次數及掌聲的強烈輕重，作為衡量反應和宣傳的重點。眾所周知，台上聲線提高幾度，台下代表馬上識做。倘若還以掌聲作為指標的話，又怎能顯示創新的局面，及與時俱進的時代步伐呢？

上述分析建基於客觀情况，實事求是，不存在什麼傾向，同時限於篇幅，所以還要看日後的發展了。

作者是時事評論員

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