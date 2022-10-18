鄉郊工業搬遷背後的跨部門協調問題（文：林緻茵） (09:00)

鄉郊工業的經濟價值

根據規劃署在2019年公布的《新界棕地使用及作業現况研究》報告，有經濟作業的棕地面積約1414公頃，當中600多公頃位於新發展區。一般倉庫或貯物、建造業、物流業3種作業，共佔棕地面積約六成。鄉郊工業也屬於棕地上工業的一種，涵蓋食品加工、製冰、紙類製品加工等。根據2019年數據，鄉郊工業和一般工場各佔棕地面積約2%。

這些鄉郊工業為數不多（2019年時有59間，提供約1500個職位），它們未必是經濟價值很高的作業，但對於城市運作卻是必須，例如德保雪粒的市場佔有率約三成，是本港餐飲和工業用冰的重要供應商；部分老字號品牌如悅和醬園經營差不多一個世紀，足證這些香港製造品牌有一定市場。近來已有團體指出，鄉郊工業佔地約23公頃，面積與一個維園相若，要重新覓地搬遷並非不可能。

發展局長形容：在政策上政府過去一直「有多條腿走路」，包括改善賠償機制和行政程序；會主動找出棕地上個別對香港經濟發展特別重要的作業，加強協助；推出短期租約用地，長遠而言也會發展多層工廈容納棕地作業。這些政策能否滿足作業者的需求，很成疑問。

在收地過程中盡早與持份者溝通，是對政府最基本的要求；然而有受影響的作業者卻指政府至今仍未接觸他們。其次，以古洞北和粉嶺北新發展區餘下的收地工作為例，政府未必需要一次過收地；對於未有合適搬遷方案的作業，應以更有彈性的方法處理。

「多條腿」怎樣走路？ 前後如何協調？

就發展多層工廈的長遠構思，規劃署曾透過問卷訪問3420名持份者，只有約一成人表示其作業適合搬遷。在這一成人當中，大部分人選擇「產業園」，較少人選擇「特別設計的多層樓宇」。會得出這個結果，相信其中一個原因是棕地上有不同類型作業，物流業等較難在廠房中營運；另一原因，是受訪者當時未肯定政府會提供哪些誘因和支援，讓他們搬遷至特定地點。

觀乎近期受影響的鄉郊工業，他們並非完全抗拒搬遷，但在租務層面上卻無法放下心頭大石：第一是租金，鄉郊工業盈利不高，他們過去在棕地上營運的成本較低，未必能承擔更高租金；第二是租期，如果租期太短，沒有人會願意重新投資設廠；第三是設施的管理和附近配套，以冰廠為例，製冰涉及大量水電和完善的運輸配套，較難搬上一般工廈。

作業者表示，如果政府真的有心發展多層工廈，這些設施的管理應由政府主導，以確保入場條件及提供的配套能夠滿足他們需要。同樣缺地的新加坡，也是透過「騰籠換鳥」的方法，將舊工業區重建成高密度工業邨，以騰出部分土地興建房屋。工業邨的廠房經特別設計，例如每層負荷量較大；對於獲優先編配重置的作業，新加坡政府亦會提供優惠租賃及購買條款，租賃期最長可達20年。

以香港過去發展工業邨的經驗，政府絕對有能力發展這類型工廈；但這些僅存的鄉郊工業能否繼續發展下去，視乎兩個層面的協調工作——第一是短期和長期的協調，第二是跨部門在產業政策上的協調。

就短期及長期的協調而言，多層工廈的發展速度，能否承接需要搬遷的工業，讓他們做到無縫交接？鄉郊工業數目不多，近幾年卻是收地的高峰期，不少廠房都需要鬥快覓地。長遠上樓政策仍未出爐，根本無法滿足短期需要；到工廈終於建成時，仍在營運的工廠恐怕已經所餘無幾。短期的措施能否配合長遠的上樓政策，將考驗相關部門在個案管理（case management）上的能力。

除了個別作業的搬遷安排外，今天更值得我們討論的是，政府如何透過規劃和批地推動產業多元化，這就涉及其跨部門協作的能力。發展局指會主動找出值得協助的作業，但當局是按怎樣的標準，決定哪些作業值得幫助？

能否跨越部門間界限 影響市民對施政觀感

哪些鄉郊工業已經式微、哪些必須保留、哪些需要上樓、哪些要升級轉型以另一種模式運作（例如把部分包裝工序搬到工廈），牽涉香港的產業政策。政府不能只視他們為「商業運作」，純粹透過賠償解決，或把另覓經營地點簡化為市場行為。

至於如何讓規劃配合產業發展，並非只靠發展局就可決定。既然本屆政府已經增設了副司長職位，理應更有能力作跨部門協調。鄉郊工業重置問題，可透過跨部門委員會專責處理，在先決定產業政策的前提下，判斷哪些工業可獲優先編配重置，執行工作可由發展局負責。

本屆政府特別重視跨部門協調，鄉郊工業重置，正是發揮跨部門協調能力的時機。政府能否跨越部門界限，是影響市民對施政觀感的重要因素，否則施政報告有再多的好政策，都無法抵消市民面對協調失誤時的無力感。

作者是公共政策顧問

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