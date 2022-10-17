英殖帝國的管治基礎（文：王耀宗） (09:00)

事實是在1999年11月，澳洲曾就是否改行共和制舉行公投，但以55%反對票否決。澳洲是15個奉英國君主為國家元首的國家之一，英國雖是蕞爾小島，惟仍是56個英聯邦國家之首，至今仍有14個海外領土。澳洲原是英國流放輕微罪犯（如小偷、打鬥等）之地。1788年第一批英人抵澳，之後擴充成6個殖民地，1901年成立獨立的聯邦政府。

英間接管治殖民地 與法國西班牙大不同

英國與澳洲定居者的關係（土著例外）似如父母養育子女一樣，隨着子女成長，管教漸鬆，終讓他們自立離開家庭。澳洲獨立是一個自然而漸進的過程，從「間接管治」到「放手獨立」，實是大英帝國的管治模式，與法國及西班牙殖民帝國徹底不同。法國於1954年在中南半島奠邊府被越南軍隊大敗而走；1954至1962年，也因戰爭失利被迫撤退阿爾及利亞，第四共和國倒台。19世紀南美洲諸國抵抗西班牙或獨立革命戰爭，更是可歌可泣。18世紀美國反英的獨立革命，也許是唯一例外。

在亞洲，從印度、錫蘭（今稱斯里蘭卡）、馬來亞聯邦及新加坡，到西非尼日利亞及東非肯尼亞，英帝國的間接管治卓有成效，與多國在獨立後保持良好關係，替日後的英聯邦奠下基礎。英國歷史學家費格遜（Niall Ferguson）以印度為例，說明大英帝國的管治人事規模：從1757至1947年，英國管治印度近200年，1947年撤出時印度約有4億人，而於1805年，在印度的英國人只有3.1萬；1881年有8萬多人；1931年只有約16.8萬人，其中6萬人在軍隊及警隊，4000人在政府工作，6000多人在私人企業。而在非洲的12幅領土，負責管理的英國精英只有1200人，被管治人口是4300萬。這種管治方式，沒有本土精英及市民的配合和支持，實不可能。

英思想家鋪墊行政管理哲學基礎

問題在於為何英國會採取間接管治模式？這離不開英國是第一個工業化國家，發展出遠優於其他地方的社會經濟組織及生產方式，也是第一個發展出現代化公務員制度的國家。在政治民主化上，英國也早於他國讓絕對君主制走向君主立憲制，議會掌握實質管治權，逐漸民主化，傳媒大盛，社會民智大開，民間知識精英成形，社會權力與政府權力構成良性互動。

這些社會、經濟及政治條件也許是必須條件，但充足條件卻是英國思想家洛克（John Locke）及穆爾（J. S. Mill）等所提倡的人權觀念：個人的生命、財產及發展權乃是人權的不可分割部分；「消極的自由」——政府不干犯個體領域——是關鍵。應用在行政管理上，英國哲學家更是鋪墊重要的哲學基礎。

眾所周知，哲學有理性主義（rationalism）及經驗主義（empiricism）之分，兩派在知識論上（如何獲取真正知識）有截然不同的方向。英國經驗主義源自17世紀初的培根（Francis Bacon），經洛克及伯克萊（George Berkeley）至18世紀末休謨（David Hume）大盛。當代的科學方法仍受英國經驗論影響。經驗主義傳統就是承認感官，如觀察及感覺（sense）在認知上的本質性，知識及真理的可靠性基於經驗，純粹理念的想像及推論不可能構成真正知識。

這些哲學傳統觀念表現在政治或行政上，就是承認現狀、事實或傳統的重要。殖民者固然要維護宗主國利益，但英國當局往往給予殖民地總督最後決定權，以便其所做的決策與當地民情配合。英國總督特別重視鄉土風俗習慣及宗教信仰的承傳，不會輕易啟動「整體改革」（holistic change），往往採用漸進方式施政。

應用在香港，新界是英國從滿清政府租借之地，英人未來之前，新界早有村落聚居，英人來港後特設專責政府部門處理，並成立鄉議局及賦予特殊憲制地位；承認《大清律例》一夫多妻制，至1969年才確立一夫一妻制；港英政府在開發土地或築路修橋時，如遇鄉民祖墳，必繞路而過，以防鄉民反抗；收回土地或住宅，必以重金或談判方式解決之。凡此種種俱是承認現狀之表現，無怪乎英國乃保守主義發源地。而這些地方的特權群體聚居既久，自然形成自治領域及勢力；如在殖民地，更可能形成反宗主國的民族力量，進一步要求獨立成國。

稱非殖過程「埋地雷」 實高估英方智慧

在非殖民化過程中，反殖論者往往指斥英國「埋地雷」，這種指摘實在高估了英殖者智慧。以印度及巴基斯坦為例，兩地宗教信仰不同，分裂乃必然。印度是世上回教徒最多的國家之一，但大部分聚居巴基斯坦區域。根據資料，1947年巴基斯坦人口約3200萬，但回教徒卻逾2200萬，佔人口約70%。1947年印度回教徒約有9400萬，佔總人口25%，然而印度全部回教徒當中卻有約四分之一居於巴基斯坦地區。從宗教信仰者的分佈來說，巴基斯坦獨立為國似是不可避免。

英人管治印度時，不會預測到印度會分裂；弔詭地，印度的分裂毋寧是英國間接統治的不經意後果（unintended consequence）。事實上自一戰以後，英國已逐漸增加印度人在當地的政治參與，包括地方政府與國會；同時，以甘地為首的本地精英高舉民族主義大旗，發起廣泛的不合作活動，迫使英國讓出權力。1935年英國制定《印度政府法》，使其獲得更多的地方自主權。二戰期間英國起用印度軍隊對付在緬甸的日軍，遂答應戰後予以印度獨立。

印度民族主義者獨立的要求，匯集了印度教和回教雙方的力量，一致對付英國；一旦英國撤退，共同敵人消失，宗教及文化衝突便勢成水火。「聖雄」甘地之精神力量不足以統合兩教分歧，分裂成必然之勢，大英也無能為力了。

作者是嶺南大學前政治學系主任

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