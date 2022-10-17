俄烏戰爭啟示錄——俄羅斯的土地帝國主義（文：張林剛） (09:00)

俄兼併烏東四地 土地帝國主義再發作

自此，俄烏戰爭進入一個嶄新階段，原本只是一場俄國入侵烏克蘭的侵略戰爭，現在因為四地加入俄聯邦，已轉變成俄羅斯的領土保衛戰，俄烏戰爭的目的和性質都已經發生本質性的蛻變。難怪最近俄羅斯的徵兵廣告都變成「保家衛國」，把俄烏戰爭說成是二戰期間的衛國戰爭。

普京赤裸裸地兼併烏東四地，肢解烏克蘭，我們不僅可以把它看做是2014年克里米亞先公投後合併之政治模式的延續，而且是歷史上俄羅斯土地帝國主義（territorial imperialism）的又一次發作。尤其是在21世紀這個和平與發展已成為時代主題的當代世界，俄羅斯選擇直接兼併烏克蘭領土，實在讓人大跌眼鏡，不知今夕是何夕。要知道，即使是奉行霸權主義與強權政治的美國，雖發動過阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等，目的也僅在推銷美式民主，弘揚自由主義意識形態，倡導市場經濟和資本主義，維繫與保障全球霸權，卻從未搶佔過別人一寸土地。

受制歷史文化傳統 未構建鞏固商業文明

為何土地帝國主義在俄羅斯如此根深柢固，歷經蘇共垮台、蘇聯解體及30多年政經轉型，依然長盛不衰？在這點上，筆者認為受到歷史文化和傳統價值觀的制約，俄羅斯迄今為止沒有形成良性的商業和產業形態，在國際市場也看不到俄國生產的民用高科技產品，導致俄羅斯缺乏經濟發展和創新的內在動力與資本，資本主義發展十分緩慢，契約精神無從發育，商業文明遲遲得不到構建和鞏固。

根據2021年中國商務部調查統計：俄家電市場為德國、中國與日韓等外資品牌所主導；俄純正本土品牌多局限在燃氣、電冰箱和洗衣機等大件商品的中低端領域，較為知名的俄本土品牌，如Rubin公司旗下的Rubin電視、Rolsen公司旗下的各類家電，都離不開中國的關鍵組件，有些甚至直接由中國供貨；很多家電和電子產品都來自中國、土耳其等國的OEM／ODM（代工設計及生產）等訂製商品，或來自中國關鍵組件在俄本地組裝，俄本國的民用科技產品乏善可陳。

俄羅斯經濟結構依然以粗放型的能源出口為主，通過大宗的石油、天然氣和煤炭出口創匯，維持國家經濟基本運轉。正是因為俄羅斯社會生產力落後、資本主義欠發達，與西方差距持續拉大，決定了它無法透過提高生產效率、發展工商業和科技創新，來擴大貿易和市場，謀取經濟利益；故其對烏克蘭貿易興趣不大，所重者唯在領土，企圖透過兼併土地，保證和維持自身生存空間與戰略安全。這是一種過時、野蠻、落後的土地帝國主義，與文明、先進的現代世界格格不入。

藉商業貿易達至和平

商業文明要求自利的個體只能以相互成全、相互合作方式才能實現彼此目的，表現為一種契約形式的法權關係，藉着契約、貨幣和法律等符號媒介，陌生人之間產生全面的相互依賴。這就是Adam Smith所謂「看不見的手」的社會功能，以商業貿易作為社會整合手段，透過利益紐帶把人們連結起來，變政府和國家為服務者、公民和社會為服務對象，打造一個誠實、審慎、自制、謙遜、文雅、友愛與和諧的文明國家。

筆者以明蒙互市為例。明朝隆慶年間，韃靼首領俺答經常騷擾明朝邊界，掠奪人口，破壞城池，給明朝造成嚴重的邊患。最後明朝與韃靼通過封貢互市，搞邊境貿易，實現互通有無，滿足各自需求。要知道，當時蒙古部落經濟結構單一，牛羊馬家家都有，但想要個鍋碗瓢盆都得靠搶劫。透過互市，蒙古人可用自己的金、銀、皮貨、牛、馬，交換明朝的綢緞、鐵鍋、布疋和鐵釜，雙方不再透過戰爭就能實現各自生活需求。市場由明軍500人保護，蒙古兵也可在市場外駐扎300人，共同保障和維持互市秩序與市場公正。

從此，俺答不再擾邊，明朝的西北邊疆獲得安寧，持續200多年的明蒙戰爭落下帷幕，之後百年雙方再未爆發大規模戰爭，《明史》記載「軍民樂業，不用兵革」。現代奧運發起人顧拜旦（Pierre de Coubertin）說體育就是和平。同理，商業貿易也是和平。

為打破土地帝國主義的魔咒，實現真正轉型，俄國必須推行徹底的啟蒙，告別愚昧，迎接文明，實現民族和人民的重生。如此才能塑造一個經濟繁榮、國家富強、社會體面、人民富足、文化昌盛的現代國家。

作者是浙江大學助理教授、法學博士

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