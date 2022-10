缺法院中文判決書 礙法治實踐（文：Stuart Hargreaves） (09:00)

直到1974年《法定語文條例》通過,中文才被宣布成為與英文並立的官方語言,在一系列官方用途中與英文平起平坐。儘管如此,在隨後幾十年裏,香港的法律體系仍然明顯更偏向於英文語言習慣。於20世紀80年代末,各項法令都還僅以英文發布。直到1995年,中文才被允許作為程序性語言(procedural language),在法庭上使用。

港大研究:僅四分之一港人具較高英文能力

香港回歸之後,情况有所改善。《基本法》從憲法角度確立中文為官方語言,表示法律規定除中文外,「還可使用英文」(基本法第九條),暗指中文應處於首要地位。律政司和司法行政部門都致力推行法律雙語的概念(legal bilingualism),前者還稱之為香港法律制度的「基本特徵」。

目前在較低級別的法院中,中文已成為普遍使用的程序性語言,所發布的中文判決書數量亦隨之上升。然而,法院級別愈高,英文愈佔主導地位。在最高層級即終審法院審理案件、撰寫裁決,使用英文理所應當,因此,只會單一語種的中國人,若想用自己選擇的官方語言閱讀最高級法院的判決書,就只能依賴及時和準確的翻譯。

這樣的人並不在少數。香港大學的研究表明,香港大概僅有四分之一人口具有較高的英文讀寫能力。而法院判決文書往往複雜晦澀,這意味着若沒有中文譯本,剩下的約四分之三香港人,根本無法充分理解判決內容。

過去10年 僅一成終院判決書譯成中文

筆者研究發現,自1997年以來,終審法院回應終審上訴的實質性判決書(substantive judgments)當中,司法行政部門已經將近25%的判決書翻譯至中文。然而,如果我們將時間範圍縮小到過去10年內,這個比例便驟降至10%左右,意味着在過去10年中,四分之三香港人無法直接閱讀最高法院的絕大多數判決書。

司法行政部門認為鑑於資源有限,應優先選擇翻譯具有法律參考價值(jurisprudential value)的判決書。然而,該部門並未對如何確定法律參考價值這一概念作出任何解釋,也未曾提供任何能夠對他們所做選擇提出異議的途徑。

語言平等的意義

過去10年間,涉及海外結婚的同性伴侶權利、反蒙面法、對聲稱參與公民抗命(civil disobedience)示威者適用的判決原則、小型屋宇政策合憲性等等的有關判決書,無一存在官方中文譯本。

這些案件不僅與法律專業人士有關,更是與每名香港市民息息相關。在閱讀判決書的過程中,我們不僅能夠了解到最高法院對基本法的理解,更能了解到在他們眼中的終審法院機構角色。有效且平等地使用法律,是法治(rule of law)的一個關鍵要點。政府雖然不斷提醒我們法治的重要,卻恰恰讓現行法律制度成為法治的阻礙,淪為既定現實。

司法行政部門表示,簡略的翻譯摘要對公眾而言已是綽綽有餘。但這樣的做法卻忽略了問題本質——語言平等並不僅僅是向公眾或媒體提供簡短的解釋,它的作用甚至不是為了確保只會一種語言的訴訟當事人,在為出庭做準備時免於處身不利位置(儘管這也很重要);語言平等是為了確保無論香港人的語言能力如何,他們都能夠在法律體系中看到自己的存在,尤其是在後殖民時代的背景下,繼續將英語在法律體系中作為「高級」語言,其象徵意義更是不容忽視。

小幅增預算 就可推動法制去殖民化

究其核心,導致翻譯率低的主要原因,似乎是資源匱乏。當筆者提出獲取資料的請求時,司法行政部門回應,2022年整個法院系統對口譯及筆譯的總體預算為1.08億元,但這其中有多少經費用於判決書翻譯這項工作上,卻未有明確紀錄。

由於提供法庭口譯實屬法律規定,而並未要求翻譯判決書,因此筆者可以合理推斷,大部分經費預算用於前者的工作上,後者則無從得知了。

不過無論具體比例是多少,上述數字都表明,只要有足夠政治意願,這個問題便能得以解決。只需要相對較小幅度地增加預算(以及立法規定終審法院以雙語形式公布其所有判決),就可以在很大程度上推動法律制度方面的去殖民化進程。試問當今治港的愛國者們,又有誰會反對這一提議呢?

普通法傳統 確保英語續具關鍵作用

提倡中文,不意味着英文應該徹底從香港法律體系消失。香港的普通法系傳統及作為國際金融中心的地位,將有效確保英語能夠持續發揮關鍵作用。然而這不應成為香港大多數人口使用自己語言閱讀最高法院裁決的阻礙。法院作為機構的持續合法性(continued legitimacy of the court as an institution),在一定程度上也取決於此。

(作者按:文章原文為英文,題為「In patriotic Hong Kong, why are most of the top court's judgments only available in English?」,刊2022年9月16日《南華早報》,由筆者的研究助理李嘉雯翻譯成中文)

(編者按:文章標題為編輯所擬)

作者是中文大學法律學院副教授

