體育復常怎樣辦（文：李峻嶸） (09:00)

政府第一步要回歸常識

體育運動未必是城市在危急時期保持運轉所必要存在的活動，所以在疫情最嚴重時，關閉運動設施也不是不能接受。但這兩年多來，政府實在推出了一些有關體育運動的荒謬政策，例如政府一度要求市民戴口罩在戶外做運動，此舉對公眾健康是好是壞，大家心中有數。大型賽事方面，政府先設下參賽人士要打齊針，且在賽前接受核酸檢測和快測的要求。而是否批准賽事舉行，又未必能一早決定，所以才有之前田徑總會取消10公里賽和將渣打馬拉松押後的憾事。

即使過了以上關卡，政府對參賽人數、比賽內容（如路線）仍有一些令人難以理解的限制。我見過最不可思議的限制，是禁止越野跑比賽的大會在支援站提供清水以外的東西。到底下此決定者，是認為香港越野跑選手都是天賦異稟，可以只靠清水完成50公里山路賽事？還是以為越野跑選手喜歡在山上集體野餐，而不是為了盡快完成賽事而分秒必爭？

其實近年特區政府對體育運動的重視程度無疑是多了不少，但在抗疫壓倒一切的時候，決策者對體育運動的認識顯然非常不足。在全面復常之前讓常識回歸，使荒唐的限制不再見於體育運動，是政府要做的第一步。

事實上，大概沒有任何人可以科學角度解釋，為何不用檢測者可以在密室戲院大吃爆谷飲汽水，但核酸和快測都是陰性的運動員，在郊外卻不可以吃大會提供的香蕉。要解釋如此區別對待，只能用經濟理由：戲院在經濟的重要性比運動為高。

惟大型比賽也可以為香港創造財富——對內，大型比賽能提供就業崗位，並同時實踐政府近來提倡的體育產業化和專業化這兩項目標；對外，大型比賽可以吸引旅客訪港，部分賽事如在海外也有影響力，更可以是宣傳香港的平台。

為體育運動訪港的旅客，可以是觀眾或參賽者。香港本身作為航運中心，在運動旅遊本是有優勢的。上文提過的越野跑運動，更因為香港的郊野與都會近在咫尺，令香港的越野跑賽事能夠吸引不少外國和內地選手赴會。然而，就算實施「0＋0」入境政策，而且航空公司運載能力恢復，亦不代表香港可以好好利用原有優勢。

運動旅遊的旅客為的是體驗，試問戴着口罩在戶外看台吶喊、參賽前要接受核酸測試，又怎會是旅客想要的體驗？下個月舉行的國際七人欖球賽，看台上的觀眾仍然要在烈日下戴着口罩，甚至連在座位上吃東西都不可能，根本就無法藉此向海外觀眾說香港已復常了。

參考SARS疫後經驗 邀知名運動員訪港

香港在復常路上比世界大部分地方都要慢，已是不爭的事實。19年前SARS疫症後，政府曾特別資助多項盛事，一來激活本地氣氛，同時是向海外宣告疫情已經結束。這些賽事包括皇家馬德里和利物浦兩支著名男足球隊訪港，今次政府也可以參考當年經驗，到香港真的可以予運動旅客合理的體驗時，以比平常更積極態度，爭取知名運動員或隊伍訪港。當然，實施這策略的話，被邀一方的議價能力會比特區政府為大。

花不少公帑促成盛事的同時，怎樣令公眾認同相關代價能夠為香港社會帶來長遠利益，是政府要顧及的。其中一個可以思考的方向，就是要提出中長期香港作為國際體壇盛事之都的藍圖。隨着啟德體育園將在2024年建成，香港在這方面的硬件算是能夠與大家喜歡想像的競爭對手——新加坡——並駕齊驅。但如只有硬件而沒有盛事，體育園將成「大白象」。文化體育及旅遊局有必要思考的是，怎樣將復常與未來爭取更多體壇盛事結合起來，例如怎樣透過復常初期的盛事來展示香港辦大型賽事的能力。除了「M」品牌機制外，又是否要有額外政策去爭取重要性和吸引力更高的大賽？

文體旅局應訂超越疫前的藍圖

說到底，體育運動值得以公帑推動，最根本的原因是它有助公共健康。非精英競技的群眾性質運動賽事，就算本是為利潤或慈善而舉辦，對體育普及化總有積極意義。惟這些賽事過去兩三年因防疫政策而銳減之後，我們不能期望這些項目在防疫政策鬆綁後就「自然」復常。假如短期內仍然有賽前核酸檢測等要求，也令舉辦／參加比賽的成本提升，對普及體育不利。

政府要做的是在這個非常時期，為這些比賽提供額外支持，讓疫前原本熱鬧的各項大型群眾運動賽事可以重啟。今年3月，新加坡政府就設立了總值2000萬坡元（約1.09億港元）的「Bring Sport Back」專項，以財政支援形式支持群眾運動項目的復常。換句話說，無論是精英級盛事還是普及體育相關的大型賽事，香港文體旅局都應該提出具體舉措以支持復常，甚至是締造超越疫前的藍圖。

最後筆者特別想提的是同樂運動會。原本香港會在今年11月主辦這項提倡性小眾權利的大型群眾賽事，但防疫政策令賽事延期至明年11月。儘管必然會有保守力量反對這項賽事，惟政府有必要頂住這些壓力，為這項賽事給予最大的便利。尊重性小眾本就是政府所主張的，否則當局不會編製《消除性傾向歧視僱傭實務守則》。另一方面，如果政府為同樂運動會設下不必要的障礙，無疑是為海外關注香港人權的組織和人士「遞刀子」，跟「說好香港故事」的方向背道而馳。

同樂運動會明年辦 當局須頂住反對壓力

現時另一個實際憂慮時，倘政府無法確保明年底世界各地參加者可以自由訪港，同樂運動會會否再一次延期，甚至要取消？市民已不想再聽到高官以「無人能預測疫情發展」等措辭，迴避大眾對鬆綁防疫政策的渴望。政府更不能只看一種病毒，而忽略市民整體身心健康。未來如有災難級的不可抗力令大賽泡湯，大家只能怨倒楣；惟如果政府不能一早承諾明年底的大型群眾賽事可以大致跟疫前一樣的模式舉行，負責相關政策的官員，是否真的適合為香港市民服務呢？

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

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