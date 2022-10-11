若復常是大方向 放寬本地防疫措施第一步是什麼？（文：林緻茵） (09:00)

能否讓疫苗通更精準管控風險

以疫苗通為例，如要審視這個措施是否值得保留，背後牽涉4個基本問題：疫苗通的目的是什麼？現時疫苗通是否達到了政策目的？以一定的社會成本達到這個目的，是否值得？有沒有其他方法達到相同目的？

根據政府「同心抗疫」網站，疫苗通的目的「是鼓勵更多人接種疫苗，同時讓香港市民安全恢復正常日常生活」。新冠疫苗不能預防疾病傳播，故鼓勵更多人接種疫苗，目的應是預防重症和死亡。香港3歲或以上人口打了一針的比率為94%，兩針比率為92%；已接種三針的12歲或以上人口比率約80%。這是否已達到「鼓勵更多人接種疫苗」的目的？

假如政府目標是把已接種第三針的人口比率都提高到九成，再以疫苗通「鼓勵」未接種的人打針，是否值得？現時一針都未打的人，或者已習慣了不便，就算再實行疫苗通，他們未必願意打針。如政府希望提高「一老一幼」接種率，對於經濟及社交活動較少的老幼而言，以疫苗通的方法「鼓勵」他們接種，又是否具針對性？

筆者並非認為政府應一下子撤銷疫苗通，但我們是否能夠讓它更「精準」管控不同風險人士，並平衡風險及社會實際需要？

同樣，維持安心出行的效益也逐漸下降。在疫情早期，安心出行是為方便追蹤而設；但現時當局除了醫院、學校和院舍爆發，較少再追蹤一般個案。為回應社會近日對安心出行的質疑，創新科技及工業局長孫東接受訪問時指不會取消安心出行，因它對紅黃碼人士的行程仍具追蹤功能。在「0＋3」（只須3天醫學監察）狀態下，安心出行的確仍有一些作用，但我們總會走到「0＋0」這一步。如果政府不打算走回頭路，安心出行理應在香港實施「0＋0」時同步取消。

其他地方是在怎樣條件下放寬

以新西蘭為例，疫情嚴峻時，當地亦有不少強制措施，例如追蹤程式和疫苗通，政府甚至規定個別工種人員必須接種疫苗。新西蘭屬於較早放寬社會距離措施的國家，當局於今年3月尾已宣布取消疫苗通和個別工種的強制接種要求。總理阿德恩提出3個理由，以肯定「取消疫苗通的做法是安全的」：第一，根據數學模型，政府預計Omicron個案於4月會達高峰，Delta於夏天會在當地完全絕迹；第二，當時疫苗接種率已達95%；第三，政府可以靠數據識別哪些地方有較高傳播風險。

餘下未放寬的疫苗相關措施，只為了針對地保護最高危群體。除了醫護人員、懲教人員、安老服務員和在機場及邊境工作的人需繼續強制接種外，本年4月起，當地警察、教職員和軍人已不再受強制接種令所限。為保護弱勢群體，當時口罩令仍然維持。可見，疫苗通是由封城過渡至正常生活的重要一步；但隨着新西蘭全面對外開放，疫苗通的角色會逐步減退。

政策邏輯：以人數判斷風險

新加坡則以另一種邏輯決定哪些地方要保留疫苗通（Vaccination-Differentiated Safe Management Measures, VDSMMs）：以人數判斷傳播風險。新加坡當局規定但凡是500人以上的活動，例如演唱會、體育活動、宴會等，所有在場參加者或客人都要符合VDSMMs要求。市民如要進入食肆、酒吧、卡拉OK和賭場等處所，同樣須符合相關要求，惟這些處所的負責人已毋須再主動查核客人的通行證。執法部門會突擊巡查，以確保客人已打齊針，做法跟現時香港安心出行「被動執法」的要求類同，好處是免除處所負責人的行政成本、相關法律責任和社會整體成本。

新加坡以上措施於8月實施，政府已宣布10月10日起完全撤銷VDSMMs。新加坡衛生部長強調，疫苗本身就是抗疫的最基本方法。

放寬的先後次序和時間表

香港先放寬的是表列處所每組人數上限，也許因為它與經濟復蘇的關係較大。但如上文所述，限聚令和安心出行等雖不會直接阻礙經濟活動，惟這些措施在防疫上的效益也大不如前。值得指出的是，新加坡放寬VDSMMs的同時，也撤銷了聚集人數和社交距離的相關規定。

這種統一審視所有防疫措施的做法，讓商界、遊客和公眾等都很容易明白措施背後邏輯，而不會出現如香港那種「不戴口罩同枱食飯一枱可坐12人，戴口罩在室外同行則最多4人」的奇怪狀况。這些需要市民普遍遵守的措施，最忌複雜和不一致。綜觀其他地方，最遲放寬的是室內口罩令，原因也很簡單：口罩能夠低成本有效預防感染，亦不阻礙經濟活動。

本地防疫措施的放寬步伐，會影響國際社會對香港復常的信心。決心走向復常的國家，未必在每個階段都已經完全預視下一步要怎樣走，但他們至少有一個清晰方向；加上鄰近不少地方已開放，投資者自然把香港與他們比較。特區政府要立刻交出完整時間表並不容易，放寬的先後次序也涉不同持份者利益；惟先交代放寬條件，並盡量降低措施之間的矛盾，是梳理出方向的第一步。

作者是公共政策顧問

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