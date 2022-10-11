香港vs.新加坡（文：張炳良） (09:00)

雙城皆行政體典範

羅馬不是一天建成，歷史上偉大城市的起落既視乎天時地利，也有人和制度的因素。香港和新加坡於憂患中發展至今天重要樞紐地位，並非偶然，有上世紀冷戰機遇及亞洲崛起的背景。雙城皆曾受英殖統治，繼承了典型英式行政、法律、司法、教育、市場和社會制度傳統，同屬外向型經濟的自由港，各具小而全的特色，政府效率、市場規管、控貪和法治水平均位居國際前列，1990年代更為亞洲公共管理改革的旗手，提供不同的行政體典範：自由化威權vs.非自由的民主。

初期不少人對新加坡脫離大馬獨立並不看好，後來社會穩定及經濟發展起來仍不敢低估內外變數，長期一黨執政仍居安思危，政策身段靈活，已成為其治國DNA。立國總理李光耀具謀略遠見，曾說每年都要來香港看看有什麼新搞作可供借鑑。新加坡早年發展或許帶有一些香港的影子（畢竟香港在上世紀對海外華人社會包括東南亞的文化影響力巨大），但其產業自主、房屋政策和國家主導發展之路，跟香港大相逕庭。

香港從冷戰中偏安而起，自1970年代致力行政和社會改革，近乎脫胎換骨，造就本土自信；1980年代飽受九七問題困擾，但積極投入中國內地改革開放而盡享紅利，經濟實力大增。新加坡十分羡慕香港的地緣優勢，的確，若香港回歸中國後在「一國兩制」下既保持原有特色，又乘國家復興而增強國際樞紐地位，則新加坡根本難出其右。曾幾何時，香港政府及商界專業中人，不少視新加坡為「老二」。

這樣一個港優於坡的起點，四分之一個世紀後，為何卻有坡超越港的可能？

香港制度和基建優勢猶在

正如港府行政長官李家超細數，香港享有各種制度和基建優勢：自由、開放、便利營商的國際大都會，資訊自由流通，基建發達，為世界最自由經濟體，國際金融、貿易、航運中心，亞洲最大的國際資產管理中心，及全球最大人民幣離岸中心，擁有全球第一航空貨運量，亞洲唯一擁有5間世界百強大學的城市。「這些都是我們的自信所在，我們的競爭力所在」，所言甚是。國家主席習近平在香港特區成立25周年重要講話，強調維持香港的獨特地位和優勢、普通法特色和國際聯繫。

若說香港生活成本過高、新加坡提供很多利誘，那過去為何仍能吸引外資來港並設總部，及不少內地「海歸」寧取香港而非新加坡？香港長期的賣點是：內地透過香港與西方接軌，西方透過香港進入中國，這是其地緣優勢所在；回歸後作為「中國香港」應可發揮更大的跳板作用，而且香港在內地和海外的「體外經濟」日趨擴大。

但為何當前國際上對香港的評價卻似在模糊上述理應不言而喻的優勢？究竟是2019年亂後復元需時，及抗疫壓力造成短期失利，當一切「回常」便能重拾往昔光輝？還是時勢大變及全球地緣政治惡化，已使香港優勢不再？

短期失利還是優勢不再

首先，這非單因出現經濟或疫情危機所致。回歸後香港經歷1998至1999年亞洲金融風暴、2003年SARS疫情、2008至2009年全球金融海嘯、2020年以來新冠病疫，以至最近因烏克蘭戰爭引發全球經濟不穩，無一不同時衝擊新加坡。而直至全球金融海嘯為止，兩城的危機應變策略相近，各自精彩。

但2019年動亂與後續發展，以及新冠疫情，拉開了距離。新加坡治疫表現本比不上香港，但到今年明顯超前。當香港仍在怕被批「躺平」時，新加坡輕舟已過萬重山，抗疫復元做出亮麗成績，展現再平衡風險的判斷力和領導力。香港卻予人猶豫徘徊、要靠中央指示之感。樂觀者預期疫情過後，遊客、盛事和生意總有回來的一天，但政治因素令香港的自由開放和前景受到前所未見的國際懷疑。

第二，回歸以來香港政商及民間心態趨向保守怕變，從前敢為天下先，決策敢創敢闖，現今處處待人家（如新加坡、上海、深圳）做了才敢仿效。從前曾極端自信甚至自大（如回歸之初自命「中國的紐約」，看不起廣東和深圳），今天卻自信以至自尊失落，常怨不及上海或被深圳取代（什麼「深升港沉」），對大灣區缺乏領引其擴大格局、走入國際的大都會思維，仍停留於「內循環」心態。

滬深經驗乃內地社會主義制度下其他城市的改革發展典範，而香港經驗乃緊扣全球資本主義世界對國家發展大局作出貢獻，與滬深不同，各具使命。若事事畏首畏尾、像紮腳小婦，但求中央優惠，或為表愛國而照搬內地一套，那香港怎能展現一國兩制下的獨特性？若香港失去內地城市所不能的作用，受益的不會是滬深而是新加坡和東京，這非國家之福。

第三，原來的地緣優勢變成尷尬及兩不討好。香港歷來發展靠地利，貫通中西。回歸前及回歸後初期，中美、中西方關係良好，香港盡吃地緣經濟和地緣政治紅利。現在中美對峙、世界進入「冷戰2.0」，形勢逆轉下，香港若太着眼內地，會失去獨特優勢及西方重視；若太望向西方，或會失去國家信任（怕成為「不設防」城市）。那可怎樣拿揑才做好「超級聯繫人」角色？新加坡正是看準香港這樣的窘境，當它擁有比香港更大的地緣政治空間時，香港的樞紐吸引力便打折扣。

早在美中全面交惡之前，香港的地緣尷尬已經漸露。2017年初我任運輸及房屋局長時率團訪問倫敦，特意安排了一場與當地國際航運服務業界和專家的交流會，會上讓我感到最震撼的問題是：「Why do you say Hong Kong is so special and attractive as a hub when Singapore is closer to Asia and Shanghai is at the heart of a booming China ?（當新加坡更靠近亞洲，而上海位處崛起的中國的心臟，何以見得香港仍為別具特色和吸引力的樞紐？）」它道出香港「neither here nor there」的尷尬，且還有第三個「S」——即深圳——的挑戰（三城英文名稱皆以S字母為首）。扭轉格局，要靠香港調整視野謀略，重新認識地緣定位。

第四，香港仍能海納百川嗎？過去香港類似紐約般的熔爐，人才來自五湖四海，本地、內地和國際企業專業精英雲集。回歸後強調「兩文三語」，在於鞏固香港優勢。港人重視英語，除英治歷史因素外，更因乃國際通用語言；要重視普通話，不等同低貶本土廣東話，而是走遍全國所需及華語經濟版圖不斷壯大。若香港能吸引全球及全國肯拼肯闖的人才前來發展、創業落戶，那香港之強勢，誰與爭輝？

需活出多姿多釆的香港故事

奈何過去10多年香港陷入社會撕裂、內耗排外、經濟吃老本、語言被標籤，再經2019年以來的政治衝擊，整個城市顯得垂頭喪氣，相對優勢日受腐蝕，部分人才企業及外資等流失，非只屬一時或疫情所致。留人才、搶人才不能只靠所謂宜居宜業優惠措施，因為新加坡能開出比香港更好的條件。往日香港吸引世界，靠其自由之都的光芒，如今因種種原因被籠罩。

與新加坡競爭，不單要講好、更需活出一個多姿多釆的香港故事。曾有一段時期，新加坡被譏為「a fine city」（罰款之城），而香港被譽為「can do」（一切搞掂）之都。當這些感覺逆轉時，香港就怕被新加坡取代。

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授（兼任）、前運輸及房屋局長（2012-2017）

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