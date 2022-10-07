0＋0，香港便變回「皇帝女」？（文：曾志豪） (09:00)

香港為了重振經濟，各部門都宣布許多救市措施，但如果內部防疫政策不改，這些宣傳都變成無比尷尬。

例如香港桌球「神奇小子」傅家俊便發出帖文，指他花了一個小時，向一眾世界知名精英桌球手解釋「安心出行」的作用。此帖一出，大批網民群嘲「真正說好香港故事」。這便是其中一個令遊客卻步的不方便之處——許多國家、地區已經不需實行疫情追蹤，香港仍然維持「安心出行」，但政府當局又無法解釋實際用途。

城市管控嚴密 成旅客心理負擔

又例如與新加坡、日本、台灣等地相比，香港的城市內部防疫，遠比外部防疫更嚴苛。到今天，香港仍有口罩令、限聚令、疫苗通行證，動輒罰款；這些限制，早被專家質疑根本無用，但卻造成旅客心理負擔。

譬如理論上，4人以上的遊客在街聚集，便已經觸犯限聚令。哪個遊客會覺得這個城市可以安心旅遊？

而「安心出行」的作用，更愈來愈似內地的限制出入自由。不少香港人早前都因為「安心出行」突然更新後，把施打第二針和第三針的期限縮短，於是未打第三針的市民突然就變成紅碼，不能進入表列處所，甚至是工作地方。

這正正是內地居民面對的困境——就是因為疫情，或者行政上的規則，而限制了本來擁有的出入自由。香港市民難以相信，在自己的城市，會因為一個程式的顏色設定，而寸步難行。

疫苗強迫接種也是香港的「奇妙」。政府為了谷針，定下了沒有強迫之名但有強迫之實的措施，不打針便不能到餐廳用餐或者到政府機構工作，近期連學童都要先打針後上學。最近鬧出大風波的「濫發免針紙私家醫生」事件，核心問題便是「沒有不打針的自由」。

競爭對手也「谷針」，也有只歡迎完整接種疫苗才可堂食的規定，但同時留了一條生路：沒有打針的人，只要出示陰性檢測證明，也可堂食。但香港，沒有打針，便沒有了正常人生。

限聚令、「安心出行」，愈看愈沒有作用，愈看愈似只為「人群秩序管理」的維穩之用。城市內部管控嚴密，就算0＋0，香港還會是不憂嫁的「皇帝女」嗎？

作者是時事評論員

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