英女王的70年：從電視初現到社交媒體（文：李立峯） (09:00)

她在位70年，媒體科技和普及文化有了翻天覆地的轉變。英國王室以至伊利沙伯二世本人如何適應媒體轉變，本身就是一個很有意思的傳播學課題。

維持權威 需平衡「可見」與「不可見」

英國學者Laura Clancy去年出版專著《經營家族公司：王室如何管理其形象和我們的財產》（Running the Family Firm: How the monarchy manages its image and our money），對英國王室跟媒體的關係有廣泛分析。

Clancy指出，對王室而言，如何通過媒體呈現自身，是保持合法性的關鍵。一方面，王室及其成員需要被看見，伊利沙伯二世就說過：「我要被看見才會被相信（I have to be seen to be believed）。」但另一方面，曝光不一定是好事，19世紀英國作者Walter Bagehot有一句形容王室的名言，是「我們一定不可以讓日光照到魔法之上（we must not let in daylight upon magic）」，意思是王室的權威建基於其神秘感，若平民百姓時刻可以見到王室真實的一面，神秘感就會消失。所以，維持王室的權威，需要在「可見」和「不可見」之間取得平衡，以及小心管理和控制自身如何在公眾面前呈現。

某種意義上，管理和平衡可見及不可見，是任何名人都要面對的問題。而媒體科技在過去70年的演變，基本上就是增加了公眾人物的可見度，增加了普通人對公眾人物形象建構的參與度，亦因此增加了公眾人物管理形象的難度。

電視播放登基儀式 拉近與平民距離

其實，伊利沙伯二世還未正式上任，就已經要面對新媒體的挑戰。在1952年，那個新媒體叫做電視。Laura Clancy引用當時《觀察家報》的一篇評論說，「登基慶典不但要成為地球上最盛大的表演，同時它一定要做得有品味」。

但怎樣才算有品味？邱吉爾認為，「（儀式中）宗教及靈性的方面不能被呈現成舞台表演的樣子」。電視呢？作為一個剛出現、以娛樂為主的大眾媒體，電視並不特別受到精英階層尊重。不過，邱吉爾等政治家也了解到，電視的一個優勢，是可以把公眾場所中人物的一舉一動、一顰一笑送到家中，它大大拉近了公眾人物與平民百姓之間的距離。

於是，籌備儀式的官員跟英國廣播公司磋商，後者承諾不使用被官員視為像偷窺一樣的特寫鏡頭，但官員容許廣播公司使用一個變焦鏡來掌握一些「獨特的場面」，例如展示當時只有4歲的查理斯王子如何觀看儀式。

從結果看，電視的參與算是非常成功，不少民眾的反應和媒體評論提到親切感，而電視本身也是得益者——在1952年3月，英國共有145萬人付電視牌照費，到1954年數字已升至325萬；甚至有一種說法是，在伊利沙伯二世登基的一天，女王成為了女王，電視成為了電視。

在往後日子，伊利沙伯二世繼續要面對各種媒體現象的挑戰，而不能不提的當然是小報文化的衝擊，首先是瑪嘉烈公主的婚外情，後來則是查理斯和卡米拉，以及戴妃離婚前後的公開活動和生活。以吸引讀者眼球為首要任務的小報，把王室變成了肥皂劇的主角。

可以想像，伊利沙伯二世對小報感到非常討厭，而她對戴妃在公共領域中的高調表現也不以為然；後來戴妃之死，亦為王室和伊利沙伯二世本人帶來另一次危機。

小報文化 衝擊王室

由Stephen Frears執導、2006年上映的電影《英女王》（The Queen）對這段歷史有非常有趣的描寫，之前也有作者在《明報》「星期日生活」的文章提過。在電影中，女王認為戴妃已經不是王室成員，所以王室沒有必要大事鋪張及公開悼念戴妃；惟英國人自發到白金漢宮前獻花，並對王室的冷漠表示強烈不滿，時任首相貝理雅亦力勸女王面對現實。面對日益洶湧的民情，女王終於妥協，發表電視講話追悼戴妃，王室成員也參加了戴妃的喪禮。

姑勿論電影中有多少虛構成分，它展現的問題，例如在小報文化下，新一代王室成員的公眾形象和行徑對王室可能產生的影響，其後一直存在，包括近兩三年哈里王子及其妻梅根引發的各種爭議。

君主制存亡 視乎能否適應媒體變遷

有趣的是，從表面上看，英女王年紀愈大，適應媒體變化的能力卻像是愈強的一樣。進入數碼和社交媒體年代，王室如何在任何人都可以參與的媒體平台上呈現自身？Clancy描述了英國王室在2011年威廉王子及2018年哈里王子結婚時的社交媒體操作，如何讓民眾參與到慶典之中。而英女王自己，則如本文開首提到，在2012年奧運開幕禮中播放的短片粉墨登場。據英國傳媒報道，當時準備拍攝短片的團隊本來想到白金漢宮，拍下英女王在開幕禮當日的服裝，預備讓演員穿上，惟王室方面卻告訴團隊，女王想自己參與拍攝；拍攝時，女王更主動要求有一句對白（即在短片中向Daniel Craig說「good evening, Mr Bond」那一句）。

另一次伊利沙伯二世令人刮目相看的媒體演出，就是今年初為登基70周年慶典，跟兒童讀物中的角色Paddington Bear一起出演的短片。片中的Paddington Bear是後期製作加上去的影像，所以英女王是對着「空氣」演出的，連短片的製作人都稱讚女王「演技」。

女王逝世後，不少英美媒體都提到Daniel Craig和Paddington Bear兩條短片，緬懷伊利沙伯二世的幽默感。惟正如上文論述，在晚年突顯出幽默感之前，伊利沙伯二世的一生，都要不停適應媒體轉變，以及因媒體轉變帶來的文化和社會轉變。學者Laura Clancy直言，王室需要媒體，多於媒體需要王室。君主制這種古老的制度會否及如何存活下去，也視乎它能否繼續適應媒體變遷。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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