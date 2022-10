英女王的70年：從電視初現到社交媒體（文：李立峯） (09:00)

她在位70年,媒體科技和普及文化有了翻天覆地的轉變。英國王室以至伊利沙伯二世本人如何適應媒體轉變,本身就是一個很有意思的傳播學課題。

維持權威 需平衡「可見」與「不可見」

英國學者Laura Clancy去年出版專著《經營家族公司:王室如何管理其形象和我們的財產》(Running the Family Firm: How the monarchy manages its image and our money),對英國王室跟媒體的關係有廣泛分析。

Clancy指出,對王室而言,如何通過媒體呈現自身,是保持合法性的關鍵。一方面,王室及其成員需要被看見,伊利沙伯二世就說過:「我要被看見才會被相信(I have to be seen to be believed)。」但另一方面,曝光不一定是好事,19世紀英國作者Walter Bagehot有一句形容王室的名言,是「我們一定不可以讓日光照到魔法之上(we must not let in daylight upon magic)」,意思是王室的權威建基於其神秘感,若平民百姓時刻可以見到王室真實的一面,神秘感就會消失。所以,維持王室的權威,需要在「可見」和「不可見」之間取得平衡,以及小心管理和控制自身如何在公眾面前呈現。

某種意義上,管理和平衡可見及不可見,是任何名人都要面對的問題。而媒體科技在過去70年的演變,基本上就是增加了公眾人物的可見度,增加了普通人對公眾人物形象建構的參與度,亦因此增加了公眾人物管理形象的難度。

電視播放登基儀式 拉近與平民距離

其實,伊利沙伯二世還未正式上任,就已經要面對新媒體的挑戰。在1952年,那個新媒體叫做電視。Laura Clancy引用當時《觀察家報》的一篇評論說,「登基慶典不但要成為地球上最盛大的表演,同時它一定要做得有品味」。

但怎樣才算有品味?邱吉爾認為,「(儀式中)宗教及靈性的方面不能被呈現成舞台表演的樣子」。電視呢?作為一個剛出現、以娛樂為主的大眾媒體,電視並不特別受到精英階層尊重。不過,邱吉爾等政治家也了解到,電視的一個優勢,是可以把公眾場所中人物的一舉一動、一顰一笑送到家中,它大大拉近了公眾人物與平民百姓之間的距離。

於是,籌備儀式的官員跟英國廣播公司磋商,後者承諾不使用被官員視為像偷窺一樣的特寫鏡頭,但官員容許廣播公司使用一個變焦鏡來掌握一些「獨特的場面」,例如展示當時只有4歲的查理斯王子如何觀看儀式。

從結果看,電視的參與算是非常成功,不少民眾的反應和媒體評論提到親切感,而電視本身也是得益者——在1952年3月,英國共有145萬人付電視牌照費,到1954年數字已升至325萬;甚至有一種說法是,在伊利沙伯二世登基的一天,女王成為了女王,電視成為了電視。

在往後日子,伊利沙伯二世繼續要面對各種媒體現象的挑戰,而不能不提的當然是小報文化的衝擊,首先是瑪嘉烈公主的婚外情,後來則是查理斯和卡米拉,以及戴妃離婚前後的公開活動和生活。以吸引讀者眼球為首要任務的小報,把王室變成了肥皂劇的主角。

可以想像,伊利沙伯二世對小報感到非常討厭,而她對戴妃在公共領域中的高調表現也不以為然;後來戴妃之死,亦為王室和伊利沙伯二世本人帶來另一次危機。

小報文化 衝擊王室

由Stephen Frears執導、2006年上映的電影《英女王》(The Queen)對這段歷史有非常有趣的描寫,之前也有作者在《明報》「星期日生活」的文章提過。在電影中,女王認為戴妃已經不是王室成員,所以王室沒有必要大事鋪張及公開悼念戴妃;惟英國人自發到白金漢宮前獻花,並對王室的冷漠表示強烈不滿,時任首相貝理雅亦力勸女王面對現實。面對日益洶湧的民情,女王終於妥協,發表電視講話追悼戴妃,王室成員也參加了戴妃的喪禮。

姑勿論電影中有多少虛構成分,它展現的問題,例如在小報文化下,新一代王室成員的公眾形象和行徑對王室可能產生的影響,其後一直存在,包括近兩三年哈里王子及其妻梅根引發的各種爭議。

君主制存亡 視乎能否適應媒體變遷

有趣的是,從表面上看,英女王年紀愈大,適應媒體變化的能力卻像是愈強的一樣。進入數碼和社交媒體年代,王室如何在任何人都可以參與的媒體平台上呈現自身?Clancy描述了英國王室在2011年威廉王子及2018年哈里王子結婚時的社交媒體操作,如何讓民眾參與到慶典之中。而英女王自己,則如本文開首提到,在2012年奧運開幕禮中播放的短片粉墨登場。據英國傳媒報道,當時準備拍攝短片的團隊本來想到白金漢宮,拍下英女王在開幕禮當日的服裝,預備讓演員穿上,惟王室方面卻告訴團隊,女王想自己參與拍攝;拍攝時,女王更主動要求有一句對白(即在短片中向Daniel Craig說「good evening, Mr Bond」那一句)。

另一次伊利沙伯二世令人刮目相看的媒體演出,就是今年初為登基70周年慶典,跟兒童讀物中的角色Paddington Bear一起出演的短片。片中的Paddington Bear是後期製作加上去的影像,所以英女王是對着「空氣」演出的,連短片的製作人都稱讚女王「演技」。

女王逝世後,不少英美媒體都提到Daniel Craig和Paddington Bear兩條短片,緬懷伊利沙伯二世的幽默感。惟正如上文論述,在晚年突顯出幽默感之前,伊利沙伯二世的一生,都要不停適應媒體轉變,以及因媒體轉變帶來的文化和社會轉變。學者Laura Clancy直言,王室需要媒體,多於媒體需要王室。君主制這種古老的制度會否及如何存活下去,也視乎它能否繼續適應媒體變遷。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)