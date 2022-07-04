羅衾不耐五更寒 樹正何愁月影斜 ——從近期的國情教育和意識形態事例談起（文：劉銳紹） (09:00)

（1）正面的國情教育宜因勢利導

──有關內地首次開放選拔活動，讓港澳人士有機會成為載荷專家太空人，乃一大好事，我從來不會否定。香港的太空科技人才雖然不多，但科研成就不低，過去也曾參與內地的航天發展（例如理工大學的專家），提升港人對航天事業的興趣。對普羅大眾來說，恰如其份的宣傳也有一種自然的感情樞紐作用，就像中國首名太空人楊利偉上天、北京2008年首辦奧運會、莫言取得諾貝爾文學獎、屠呦呦獲得諾貝爾醫學獎等，不需大吹大擂，已有正面引導的作用。

──不過，倘若過度側重政治元素，反而會抵消上述作用。例如，選拔的條件除了航天工作的實際需要外，還強調「參選人及其家庭主要成員應熱愛祖國、擁護『一國兩制』方針、遵守國家《憲法》及香港《基本法》」。其實，外國選拔太空人也有類似要求，因為要保障本國利益，但在公開的宣傳上，這些都不是重點。

這體現了不同的中外政治文化。中國感到必須明確指出、立場鮮明，把當事人與政治綑綁在一起（內地航天員都是中共黨員），才感到安心和放心；但在現代化管理中，這其實是對自己最沒有信心的表現。我歷來相信，愛國感情講求自發而毋須激發，更不需政治動員。如果要政治動員才「愛國」的話，只會像俄羅斯動員（實則拉伕）預備役軍人一般。所以不能一廂情願，不理外間普遍感受，否則只會事倍功半——「你（官方）有你講，我（民間）有我躺」，完全達不到國情和愛國教育的目標。

──即使中央有其政治趨向，但香港的宣傳毋須跟風、刻意政治化，例如高調宣示為「大喜信」、「振奮人心」、「極具歷史性意義」、「國家給香港送大禮」、「極大關懷」、「喜上加喜」。這些溢美之詞適合於內地，不適合一國兩制的香港，至少不適合眼前的氛圍和港情——港人普遍感到內地的壓力大於親和力的情况下，如要硬銷，只會自我抵消。只有盡量脫離政治化宣傳，才有更大的政治效果。我只是從實際效益看問題，豈有挑撥離間之能量？

（2）公民教育怎樣避免「洗腦」

──國情是多樣性的，我從來不反對介紹好的國情；但從官方近期批准和推動的公民與社會發展科內容可見，人們普遍擔心，未來的趨勢將進一步朝着毛澤東「矯枉必須過正」的方向走去，變成「只講好，不講壞」，或對負面國情輕描淡寫。這樣只會令港人和後代不理解真實的國情，或片面喜惡，或無意思考，更拿不出協助解決國家難題的方法；最後，連這個動機和積極性也會逐漸消失。這豈不是殺了自己的健康細胞？

──現在的教程和內容，驗證了大批中小學生退學、離港和縮班的原因。家長因為擔心教育方向變成「倒模工程」，製造大批木偶，窒礙子女的思考、分析和應變能力，或者變成內地的「小粉紅」，口說「愛國」，實則害國（內地教育界也關注這個問題），才遠走他方，為子女謀求新路。這已是掩蓋不了的事實。

有留港的教師表示，現在「很多課題都沒有討論空間」。有某種力量還大力推動在課室內增設閉路電視，重點是監察老師言行。官方和建制則以「政治正確」為先，對上述問題視而不見，或顧左右而言他。長此下去，不單殺了健康細胞，連健康基因也會消失殆盡。

（3）培訓公務員與「搭順風車」

──每個政府都重視執政團隊的質素，加強培訓公務員無可厚非。據傳媒報道，官方認為現時公務員普遍有「三不足」：對國情的認識、對國家的認同感和對國民身分認同均有不足，故必須加強這些方面的培訓。我不一概否定這方面的需要，但更着重什麼才是全面的國情？過去，官方批評泛民「有善不揚」，惟官方和建制卻是另一種形態——「有惡必隱」，那又如何培養高質素的公務員呢？因為他們升官之後，也不能和不敢獨立思考，提出解決實際問題的方法。

──有意見認為，出現「三不足」的原因是港英政府刻意隱沒近代史，不想港人對中國產生身分認同。我也知道英國在這些策略上很奸，所以我毫不留戀在英國生活；但中國在近代史、現代史和現實事件上的態度，又能否以身作則，讓人喜愛中國而討厭「英國刻意隱沒近代史」呢？舉例說，中國推動孔子學院時，完全不提1970年代的「批林批孔」運動；多年前的「孔子和平獎」，早已因為失去對台灣的統戰價值和無法抗衡諾貝爾和平奬而壽終正寢。用這種「為今我所用」的思維來培訓公務員，將會有何效果？可想而知了。

──有意見認為要處理個別公務員「搭順風車」的問題。就我所知，內地對整體香港公務員有高評價，對基層和中層公務員的效率總體是欣賞的，「搭順風車」、「偷懶蛇王」的惡習並不普遍。至於有沒有人搭順風車呢？那就要看什麼人及搭什麼順風車了。按現時大勢，愈是高層及想向高層發展的人，才有機會乘坐現時的政治氣候順風車。所以，這根本不是個別部門能解決的問題了。

上述所說的國情和意識形態教育，重點是不要流於形式主義和鐘擺效應，從一個極端走向另一個極端。只有講求自我健全、健康、健思、健行，才能「羅衾可耐五更寒，樹正不愁月影斜」！

作者是時事評論員

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