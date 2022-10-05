拒提復常路線圖 勢傷政府公信力（文：李峻嶸） (09:00)

觀乎特首李家超常強調不希望放寬措施後要走回頭路，政府不肯提出清晰路線圖和時間表的原因，似乎是擔心疫情會有變化。假如原本計劃的解封措施未能如期兌現，甚至有必要偏離解封的大方向，那大眾會更為失望，甚或會令政府賠上公信力。如果這確是政府的思路，則這種憂慮實在不必。事實上，提出清晰的復常路線圖／時間表，才是提升政府公信力之舉。

倘因潛在危機拒長遠規劃 非負責任態度

每個社會都應該設法提升自己應對危機的能力；惟如果因為潛在的危機而拒絕作長遠規劃，就不是負責任政府應有的態度了。難道政府會因為擔心某盛事的日子有颱風襲港，所以到盛事舉行前夕，才決定該盛事可否舉辦嗎？但正是由於政府採取類似態度，近來才有大型活動因為政府猶豫不決或者防疫政策而取消。

面對這些負面消息，高官以「疫情隨時有變」、「深信疫情結束後香港優勢仍在」等措辭辯護和回應，不但沒有多少說服力可言，更難令大眾對政府在復常上的領導角色存有信心。

政府以保守態度去復常，最大理據是要保護公營醫療系統和一老一幼。不幸的現實是，長者院舍輪候時間因第五波疫情中有大量長者去世而大幅縮短，一些長期病患者因疫情而無法在短時間內得到適當治療，故政府在這兩方面的關顧實是應有之義。

抗疫政策擴大社會不平等

然而，我們亦不能忽略的是，抗疫政策也對弱勢群體造成更多傷害，甚至是在拉遠社會的不平等。近月已有數據顯示嚴緊的社交距離措施可能造成的問題，例如年輕人和長者的自殺人數，還有懷疑虐兒的個案數目都有增加。即使現時社交距離措施已算比起第五波高峰之時放鬆得多，但小學維持半日制，不但令小學生的全人發展歷程打了折扣，也導致不少基層的照顧者少了參與勞動市場機會和保持健康社交的時間。

「共創明『Teen』計劃」作為新一屆政府的招牌之一，內容強調要讓基層學童有更多體驗。但多項抗疫措施卻令一些活動由原來的普及活動，變成為中上層才可能享受的經驗。例如香港原為國際航運中心，這角色的一個優點是可讓即使是出身寒微的年輕人，也可以靠自己打暑期工／兼職的收入，賺到出外遊歷的金錢；惟檢疫酒店的額外成本，卻令外遊儼如富人專利。現在即使取消了酒店檢疫，但要令外遊成本回到3年前的水平，似乎還需一段時間。

此外，燒烤這樣的家常娛樂，也因為康文署的燒烤場至今仍然關閉而變得成本更高。有經濟能力者可以光顧商業燒烤場；基層家庭和外傭想自己買炭到郊野公園享受燒烤樂趣，卻仍然不行。

難再「谷針」 當局應完善醫療體系

一老一幼的疫苗接種率未如理想，也是政府採取保守策略的理據之一。我絕對認同本港的疫苗接種率應該更理想；但問題是，假如疫苗接種率未夠好是復常的主要絆腳石，為何「打齊針」的大部分市民要為此犧牲那麼多自由呢？大型戶外運動比賽只讓打齊針的人在檢測過關後參加，卻仍然要有嚴限人數等諸多疫前所沒有的限制。小型比賽就算能順利舉辦，又不允許大會提供食物。這些限制不似對減重症、減死亡有大貢獻，而且根本與鼓勵接種疫苗的政策背道而馳。而有普及運動元素的大型賽事，本就是鼓勵市民強身健體的重要推手；繼續令這些賽事停辦，又或者是趣味大減，長遠來說是否亦對市民健康有負面影響？

香港開打疫苗已超過一年，又經過了可怕的第五波疫情，再加上那麼多專家詳細解說和實施疫苗通行證，還有一些人堅拒打針，政府大概已經沒有太多方法可以進一步催谷疫苗接種率。無可避免的事實是，我們是要與堅拒打針的人共同生活。政府要做的應是完善醫療體系的應對能力，而不是無了期要求打齊針者去犧牲自己的自由和利益去保護醫療系統。

特首在宣布改行「0＋3」的記者會上，說過以下一番話：

「如果有新的變種病毒或有新的疫情變化，當然每個人都沒有水晶球可以預測到。按目前監察到的疫情走勢，以及香港的實際數據，在目前來說，如果沒有任何變化，在我們整個疫情的審視裏沒有出現突變，我們有信心可以將確診數字控制在一個可控的範圍。」

換言之，只要沒有可怕的變種病毒出現，政府其實是有能力判斷疫情走勢。如果真的不幸地因為變種病毒肆虐，而不得不在復常上走回頭路，到時總有不少市民會理解。相反，擔心新的變種病毒而畏首畏尾，避談復常路線圖，才更令市民不解。

拖拖拉拉 市民感政府「等」香港開新篇

上任特首林鄭月娥卸任之前曾提過，如果她的任期還有一兩年，她在放寬社交距離措施上會更進取一些，讓市民復常。現屆特區政府就職已逾3個月，即使上星期宣布社交距離措施鬆綁，但跟上任政府原訂在6月底所實施的仍有很大距離；就算是取消酒店檢疫，予人的感覺也只是在壓力下而做的決定，而非政府帶領大家走向復常。被Omicron攻陷而導致與內地免檢疫通關無期的「罪名」，已由上一屆政府揹起。第五波疫情令更多人願打針、年初內地的支援使香港有更多抗疫硬件，現屆政府在抗疫路上本是有一手「好牌」可打。

我不是主張「躺平」，但如果連復常路線圖／時間表仍然是拖拖拉拉，市民能感受到的，將是政府在「等」香港開新篇，而不是「為」香港開新篇。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

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