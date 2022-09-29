國葬作為全球媒體事件（文：陳智傑） (09:00)

大千世界，百花齊放，但歷史只會記載成為人們集體回憶的重要時刻。傳播科技日新月異，影響了人類社會形成集體回憶、書寫歷史的方法。媒體事件的理論，源自學者觀察傳媒直播國際事件所產生的歷史感：大國領袖之間的歷史會談、讓人人緊張的全國大選、體壇健兒在國際體育盛事奪標的歷史一刻、戰爭天災的殘酷影像等，往往都會透過媒體的直播，讓沒有身處現場的觀眾，都能切身感受到一份歷史的重量。

媒體事件理論形成於電視當道的大眾傳播年代。自上世紀70年代，電視讓很多無法親身參與社會「大事」的觀眾，都能透過「公仔箱」的畫面見證歷史一刻。大眾傳播的特點，在於傾向「統一」社會信息，使不同背景和意見的人透過電視收看同一場直播節目，塑造出共同經歷的集體意識。在過去的香港，曾經有一段時間，人人每天下班都趕回家追看綜藝節目《歡樂今宵》，這節目的藝人和點滴，亦成為上世紀下半葉香港人的集體回憶。

全球媒體直播 各地同步感受集體情緒

時移世易，如今社交媒體當道，網紅頻道多如繁星，媒體事件的定義和社會影響亦隨之改變。在網絡「爆紅」的「新媒體事件」（諸如網絡名人之間的爭論、讓人嘩然的片段或說話等），跟主流媒體關心的社會大事未必一致。不同社交媒體平台興衰有時，惟「新媒體事件」大都較大眾傳播的媒體事件「快去快來」，爆炸性的資訊和感官刺激讓人目不暇給，當中有多少能夠沉澱成為流傳後世的歷史事件，仍有待觀察。

最近這個月的兩場國葬，是讓全球不少主流及社交媒體同步直播的媒體事件。它們使世界不同地方的人，暫時放下各自的社會大事和社交圈子，共同經歷一場直播，同步感受直播的集體情緒。這場面在如今個人化、碎片化的資訊環境中，是難得一見的。

3種「建構」媒體事件

媒體事件所帶來的集體回憶和社會影響，大致可分為「建構」和「干擾」兩大類。前者主要是傳播學者於上世紀90年代、電視當道時所提出的3種媒體事件：「競爭」（contest）、「成就」（conquest），及「加冕」（coronation）。

「競爭」是指重大選舉、體育盛事等，依照現有社會規則競爭而產生的緊張氣氛，使人人都爭先收看媒體直播，希望見證誰勝誰負的一刻。它往往強化現有社會規則的認受性，讓更多人預期下一次的競爭。「成就」是有人或事件突破了現有社會規則和大眾預期，創造了劃時代的成就：首次出現一名女性國家領導人、由一隊大家意想不到的足球隊奪取世界盃等，都讓人覺得有歷史一刻的感覺。「加冕」則是儀式感較重、行禮如儀、讓事件或人物在社會被銘記於心的事：諸如國慶紀念日、歷史事件紀念儀式等。國葬便是「加冕」的媒體事件，透過一系列儀式，為歷史人物定調，以某種歷史論述載入史冊。

藉「干擾」改變媒體事件信息

不過隨着社交媒體大行其道，社會運動創意百出，媒體事件亦有新理論。上述3類媒體事件都有建構集體回憶的意味。惟在社交媒體及部分社會運動手法的「惡搞」文化下，有學者提出一些有「干擾」意味的舉動，都可以成為媒體事件或新媒體事件。在隆重的儀式上讓社會權貴出洋相、在一場精心佈置的國際盛事中出現「突襲」式示威抗議等，都可能使「歷史一刻」生變，改變了事件所表達的社會信息。對於頑皮的社交媒體文化和資源相對不足的社會運動人士來說，「干擾」媒體事件或可達至爭取社會曝光的成本效益。

傳播科技變化不斷，人們形成集體回憶的傳播方法亦有所改變。媒體事件在層出不窮的傳播方法下，也會不斷「進化」。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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