為免相思斷愛根 艷句香詩害處深 ──對俄烏局勢盡快劃清界線和抽身而出（文：劉銳紹） (09:00)

不過很多人都看出這是假情假意，令我想起呂奇在《迷人小鳥》的歌詞（靳永棠代唱）：「為免相思斷愛根，艷句香詩害處深！」俄羅斯只是口甜舌滑，種種動聽的「艷句香詩」都是害中國的。所以中國為免陷於「虛無的相思」，不妨在保持正常的中俄關係時，及早斬斷不切實際的「愛根」。

（1）俄近期言行 欲政治綁架中國

──俄羅斯動員30萬預備役軍人，這種近乎拉伕的「不對稱動員」引起多個城市大示威。普京還簽署修訂法案，打壓抗拒者，並拘捕至少2000人；但此舉也得不到建制的支持，聯邦委員會（國會上議院）和杜馬（國會下議院）議長均敦促當局修改錯誤。

此外，俄羅斯又在侵烏地區急推公投，企圖盡快宣告成為「俄國領土」；即使日後烏克蘭收復失地，也可能被視為「破壞俄國領土完整」而動用核武。這種「核訛詐」反映俄羅斯侵烏大半年不果，烏軍近日反攻得利，普京已考慮進一步鋌而走險之計。

──惟他孤掌難鳴，眼前最佳之法就是努力把中國綑綁在一起。近期的典型例子是，據共同社引述日本防衛省稱，一艘俄羅斯軍艦今年7月進入釣魚島海域，中國軍艦其後駛入；但看來中方事前可能不知道俄艦行蹤，才尾隨監視。果真如此，反映俄羅斯借勢加劇中日緊張關係，從而轉移在烏克蘭的焦點。

更值得注意的是，俄艦早前更在台灣附近海域活動。假如俄羅斯一面繼續支持中國大陸統一台灣，而俄艦忽然通過台灣海峽，那麼大陸反而更被動了。表面上，俄羅斯可解讀為這是「在軍事姿態上支持中國大陸對台灣問題的立場」，同時也反擊美歐等軍艦通過台海而形成對大陸的挑釁；惟實際效果卻是加深台海危機，令台灣問題更國際化和複雜化。這同樣轉移了在烏克蘭的焦點。

── 一般人認為，中俄兩國在這類行動之前應有默契，但國際和外交史上卻經常出現「主動介入」和「強制外交」，即某國為了本身利益而單方面進行的「協作行動」，相關國家事前毫不知情。例如有外交消息披露，俄羅斯在入侵烏克蘭前，沒有向中國打招呼（1979年中國對越南「自衛反擊戰」前，美國也從中方渠道知悉）；基於中國在政治上有需要聯俄對抗美歐，所以中國沒有公開澄清，間接被西方傳媒炒作為「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」，與中方說的「勸和促談」及「抑制危機外溢效應」大相逕庭。

可見俄羅斯在有意無意之間大獻慇懃，實際是要政治綁架中國。如果中國以為俄烏戰爭可以分散西方對中國的圍堵壓力，以及台灣問題的焦點，那麼俄羅斯同樣可以把國際焦點轉移到台海危機之上，大家都玩「圍魏救趙」的遊戲。如果中國認為「西方亡我之心不死」，那麼俄羅斯同樣如此，只是眼前力有不逮而已。况且，俄羅斯在拖中國落水的同時，仍不斷佔中國便宜，只要看看兩國的油價交易，以及俄羅斯向中國和印度售武的不同級別，就一清二楚了。所以，中國務必清醒，不妨戲假，毋須情真。

（2）中國也有察覺 仍需清晰表達

──種種迹象顯示，中國對俄羅斯的「戰略協作伙伴關係」也是有條件的。近期，從習近平與普京會談的內容可見，中國理解但非支持俄羅斯出兵烏克蘭。中國外長王毅在聯合國活動期間，還與烏克蘭外長會面。有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」說得更清楚：普京動員後備軍，意味俄羅斯到了最危險的時候；如今烏克蘭大舉收復失地，很明顯普京的壓力很大，正與整個西方的軍事機器作戰。種種言行反映中國正在「策略性後退」，以免被綁上烈火戰車。

──不過，中國與俄羅斯關係仍未能使西方放心，更不能抽身而出。例如，中國加強上海合作組織的功能，無可厚非，惟在這個時候接納與西方敵對的伊朗為成員，這就令很多問題無法說清，抵消了劃清界線的努力。其實，上海合作組織屬於軍事和反恐的政治聯合陣線，而不是軍事行動聯盟，在此特殊情况下，應該努力減少被外界炒作的機會。

（3）中國如何拆解政治和利益綁架

──當然，首先要深入研究政治成本和代價。舉例說，既然俄羅斯希望把減少輸往歐洲的石油和天然氣轉到亞洲市場，中國大可利用對東盟國家的影響力，聯手壓價，共同得益；中國更可以成為中間人和中轉站（就像中國代理疫苗一樣），一家便宜多方得益。這雖然跟西方抑制俄羅斯的政策相違，但可解讀為市場行為，多個國家一起按市場規律辦事，加上西方國家也是意見和步調不一，這就可提高對俄羅斯的引力和壓力，警告它不要胡亂進行政治綁架。

──如果俄羅斯鋌而走險的機會愈來愈大，中國不妨明確表示反對，甚或擺出「脫俄」的姿態。基於眼前的國際現實，這當然不是真正的「脫俄」，但是這種姿態可以增加對俄羅斯的制約能力，並有利於減輕西方的壓力；萬一俄羅斯真的失控，這種姿態還可讓中國適時抽身而出，避免西方連消帶打，否則屆時更難應付了。

──說到底，與其抽身而出，不如釜底抽薪。如果中國擔心西方壓垮俄羅斯後的下一個目標就是自己，那就不妨研究整體的外交戰略。例如，及早調整中外和兩岸關係。眼前，盡快修正應對疫情和經濟復蘇的策略，不要以為改變現行政策就「損害權威」，因而抱殘守缺、拖慢行動。香港形勢如是，內地也如是。

對台政策也可趁機調整。必須看到，美國只是利用「台灣牌」來增加與大陸談判的籌碼；假如大陸有足夠耐性，保持對台灣的政治張力，惟重點先行處理好內外經濟，用時間換空間和優勢，這才合乎兩岸人民的利益。總之，對俄羅斯的「艷句香詩」不存幻想，斬斷無聊的「相思愛根」，才是高明之策。

作者是時事評論員

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