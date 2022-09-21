從TikTok事件看中國企業狼性文化（文：張林剛） (09:00)

英國籍員工紛紛抱怨：TikTok咄咄逼人的狼性文化經常要求每天工作12小時以上；為了與中國總部通話，很早就開始上班；而為了能盡快提交工作反饋報告，員工很晚才能下班。該公司一名主管甚至誑言企業不該為員工提供產假，引發英國員工一片憤慨。許多英國員工認為TikTok的狼性文化與英國固有工作方式格格不入，為追求不切實際的期望與目標，過勞工作背離英國價值觀。

結果，TikTok的狼性文化在英國遭到抵制，短期內流失大量員工，造成嚴重的公司治理危機。這是中國互聯網企業的狼性文化首次在英國踢到鐵板，當然肯定不會是最後一次，在中國大行其道的「996福報」（朝9晚9，每周工作6天），在英國卻遭遇嚴重的水土不服。難怪有國人調侃：「英國員工就是覺悟低，應該簞食壺漿喜迎996福報！」

眾所周知，中國互聯網企業競爭激烈、壓力大，員工經常熬夜加班，所以員工「過勞死」不時見於報端和各類新聞媒體。但筆者在此必須點明的是：中國互聯網企業雖然壓力大、常常加班，但待遇較之其他類型的企業要豐厚很多。一句話——中國互聯網企業捨得給錢，互聯網企業員工之薪酬一般能佔據當地薪酬結構的中上等水平，只要在互聯網企業上班，就可以保證有較好的生活水準。

華企「996」工作制 有現實合理性

從這個角度來看，員工996式的付出，與其收益是對等的，否則你無法解釋，一面罵着互聯網企業996、殘酷剝削壓榨員工，另一面每年的大學畢業生對「BAT」（百度、阿里巴巴、騰訊）為首的互聯網企業又趨之若鶩。截至目前為止，互聯網企業依然是中國大學畢業生的優先選擇，計算機及其相關專業依然是熱門專業，每年在高考中的招生分數居高不下。

筆者在這裏當然不是為中國互聯網企業的996叫好，而是想說互聯網企業996工作制有其現實合理性的一面。與互聯網企業形成鮮明對比的是傳統製造業，不僅加班是家常便飯，而且常常拖欠工資，勞動條件惡劣，工作強度普遍高，不按時按規給工人繳納社會保險，一個月基本無帶薪休息日，工人的付出與收益極度不成比例。這種血汗工廠更應被嚴肅批判。

此外，港資、台資、日資與韓資等外資企業，也以經常加班、待遇苛刻聞名於中國勞動界。筆者的親朋好友曾在這類企業工作，幾乎沒有不抱怨的，常常工作一段時間就因受不了而跳槽，他們的經歷可以佐證筆者論斷。一般來說，美資、德資與英資等西方企業比較遵守勞動法規，加班較少，員工待遇亦較好，所以在中國就業市場上較受工人青睞。

企業不僅追求利潤最大化

美國管理學大師Peter Drucker說：利潤和盈利固然是極為重要的，但盈利性並不是工商企業和企業活動的目的，企業的目的必須存在於企業本身之外，事實上，它存在於社會之中。也就是說，企業不僅要追求利潤最大化，而且要謀求人的全面發展，透過企業善待工人、工人助力企業的方式，實現工人與企業的同頻共振、互利共贏，這才是良性、理智、有遠見的企業文化。

狼性文化公然踐踏人本主義理念，損害工人的幸福感、獲得感與安全感，試圖通過延長時間與人海戰術，獲得更大的邊際收益。但從長期來看，這種畸形企業文化完全違背人性，破壞工人與企業之間的互信關係，不利於打造學習型團隊、提升企業品牌形象和經營績效，進而促進企業在激烈的市場競爭中脫穎而出。沒有人情味的企業，注定是短命的企業。

狼性文化讓位 大勢所趨

回歸現實，在中國，工人不僅要面對龐大的資本，而且要面對強勢的國家，更要面對資本與國家的「合謀」；再加上法治不健全、民主機制缺乏、公民權不彰和市民社會弱小，都使單槍匹馬的工人無力對抗資本與國家的強強聯手，工人維權困難重重，狼性文化很可能長期存在。

但伴隨着中國經濟發展水平逐步提高、人口結構老年化加快、啟蒙的深度推進、人們權利意識的日益覺醒、對美好生活的日趨嚮往，發展主義國家模式終將轉向依賴創新的高質量發展模式，企業治理也將從結果導向、效率導向，轉向更文明、柔性與人性化的制度設計和制度安排。到那時，狼性文化終將讓位予人本主義。這是大勢所趨，也是社會呼喚人性的必然結果。

作者是浙江大學助理教授

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