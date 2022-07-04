何當撥去閒雲霧 放出光輝萬里清 ──寬容歡顏不見 如何由治及興？（文：劉銳紹） (09:00)

（1）從近期一些「小事」談起

──英女王伊利沙伯二世駕崩，大批港人前往英國駐港總領事館弔唁，一度排隊3小時才能致祭。有民眾唱了英國國歌和《願榮光歸香港》，有人喊出「香港加油」等口號，遭警方查問和帶走（是否有其他細節有待了解）。這類事件已非首次，去年「渣馬」長跑時，已有跑手被勸阻不要穿「香港加油」的服飾，此四字彷彿已成為禁詞。市民戲言，以後駕車到油站加油，只能說「加水」好了。

此外在疫情之下，鬧市中的萬人長跑可以考慮，但1000多人在郊外的「毅行者」越野活動卻不獲批准。有人質疑官方是否擔心，在深山野嶺難以監管敏感標語？總之，「閒雲」處處隨風在，不見寬容與歡顏。

──在內地也有不少「閒雲」。最新例子是，消息指維權律師王全璋及其妻子李文足、「709案」的李和平律師及其妻子王峭嶺，可能出席美國駐華大使館的美國獨立日活動，均被限制出行，被迫留在家中。大凡敏感日子，這類事情都會自動出現。多名「天安門母親」在「六四」之日就會得到「特殊對待」，劉曉波夫人劉霞更形同被長期軟禁。這種「閒雲愁霧」，已是屢見不鮮。

──這令我想起33年前的同類事件。美國時任總統老布殊訪華，離去前設宴感謝中國款待，邀請時任國家主席楊尚昆出席，但同場邀請了被開除出黨的方勵之。中國為免出現尷尬場面，出盡千方百計阻止方勵之到場，在市內飛車追逐攔截；方勵之欲乘巴士前往，交通警員則不准巴士停站、乘客不得上落。最後，官方成功了，方勵之只有回家，但全世界的新聞焦點都從「中美友好」轉移到方勵之被禁足之上。33年千般事，「閒雲」不散似舊時？

（2）淺層分析為何「閒雲」不散

──從中國角度看，這些「閒雲」都是外國或異見人士製造出來的。外國經常在「民主、自由、人權、法治」等問題上搞小動作，借題發揮，惡意攻擊，甚至故意「剃眼眉」。所以，中國必須義正辭嚴地迎頭痛擊。對於那些「甘於被外國利用的人」，也要加以限制和懲戒，以免造成「壞榜樣」。

──但從外國角度看，其實這些都是「初級干擾戰」的策略而已。它們用最低廉的政治成本，經常只是三言兩語，故意挑動中國的政治神經，即可引發中國「用核彈打蒼蠅」，最後「核彈」還是打到自己境內。且看輕輕的三言兩語、小小的「閒雲愁霧」、一兩個惺惺作態，就引發中方怒目相向、揮拳出擊。這傷不了敵人，但揮拳對內時卻造成中國官民矛盾，至少是情緒上的對抗。中國指摘外國別有用心。對呀，確是這樣，但外國的政治成本實在太輕，而且有了中國的加力，往往事半功倍，怎會不經常使用呢？

──可見，上述例子本來可以是小事，惟處理不好就會變成自傷的大事。我理解官方為了顯示立場和威嚴（包括國家尊嚴），於是採取從嚴處理的手法，殊不知其實可以彈性處之。如能理解「蟬噪林愈靜，鳥鳴山更幽」的奧妙，就會明白偶爾讓蟬聲和鳥聲出現，更顯得一切平靜安寧，可以睡大覺了。否則，愈是擔心「細水將會變成河」，跟着築堤建壩，反而會「一石激起千重浪」，涓滴終會變江河。

（3）深層次分析「閒雲」如何形成

──其實這種自製「閒雲」，跟着變成黑雲暴雨的思維方式和教訓，已使中國一傷再傷。其中一種思潮就是「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對」。表面上這是敵我分明的正確立場，但往往又陷入是非模糊、計算失準、因小失大的困境。今天的中國雖已走出毛澤東的盲目年代，但餘波仍在，必須警惕。

這裏可舉一例。末代港督彭定康主政時，推出「九二政改方案」。其實這個方案的原形是香港一批擁護回歸的人士所提出，並已交到港澳辦時任主任魯平手上。他閱後初步認為可行，並轉上級研究，得到不錯的反應；但中國處理政治事件十分謹慎，必須仔細研究。就在相若的時候，彭定康也知悉有此方案，於是趕快改頭換面，變成他的「九二方案」。這就糟了，敵人的方案怎可接受？如果跟從，豈不是被敵人牽着鼻子走？

其實當時已有建議提出，「他打他的，我打我的」，只要說明北京早已收到港人方案（提交的日期可以作證），並樂意考慮港人意願，一起研究，就不怕彭定康自吹自擂了。可惜，最後礙於不能「與敵人同流」，繼而改變主意，才被彭定康搶喝頭啖湯，只需修修改改，卻能民意滿載，中方於是罵他為「千古罪人」。

──另一個自製「閒雲愁雨」的原因，就是「一日為敵，終生為敵」的鬥爭基因。試想，王全璋即使犯了罪，但已刑滿出獄，理應回復平民身分，可以自由活動。可是官方總擔心「死灰復燃」、「尋釁滋事者冥頑不靈」，一定要對方永遠五花大綁，才會稍為安心。這種心態不單對外敵如是，對內部的「不穩定因素」也如是。從官方的政治需要來看，這種「（自）製敵（人）之法」，是維持威權的不二法門；惟從由亂到治、由治及興的發展角度看，卻是削足就履、自我抵消。

──港府最近宣傳希望2019年「反修例事件」的參與者回頭是岸，並願意設法協助。我從眼前相安無事的角度看，對此表示肯定，還希望看到更多實際和有效行動。但官方不宜擺出「一貫正確、不容置疑」的姿態。例如當時商業電台記者被海綿彈射中一事，我了解官方要維持警隊士氣，但作出「投訴無法證實」的結論，未免難以自圓其說，自然引起質疑。總之，閒雲當撥去，始能萬里清！

作者是時事評論員

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