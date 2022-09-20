成也新冠 敗也新冠 ——復常乃當前最大的政治（文：張炳良） (09:00)

新冠病疫不單威脅公共衛生和生命安全，也嚴重衝擊社會和經濟生活，處理不善更造成管治危機。能否危中轉逆為順，考驗政府的領導能力。2020年11月，美國時任總統特朗普輸掉選舉，無法連任，一般歸咎其治疫失敗，使世界一級醫療強國淪為全球重災區之一。相對上，武漢爆疫後中國政府一度十分狼狽，但很快便以舉國之力扭轉疫情、堵截傳播、恢復生產，增強了國家主席習近平國內民望。

新西蘭總理阿德恩靠強硬抗疫政策，不惜兩度封國，表現曾長居國際前列，並於2020年10月壓倒性贏得國會大選，強勢連任。香港前兩年抗疫出色，優於新加坡、韓國和日本，惟今年初第五波卻近乎淪陷，中央要派出專家指導抗疫，令港人面目無光，新冠成為壓倒林鄭月娥政府「駱駝背上最後一根稻草」。

治疫論英雄，成也新冠，敗也新冠。但時移世易，疫情已有質變，當前挑戰在於盡快鬆綁、社會回常，同樣考驗領導力。

病毒變種 危機也變異

疫情近3年，一方面人們抗疫疲勞，另方面社會為抗疫已付出很大代價，人們在問是否仍然值得。新冠不斷變種，Omicron是分界點，改變了基於前兩年抗疫經驗的「遊戲規則」。由於曾受感染的人口比例已大增，加上2021年疫苗面世，疫苗接種覆蓋面日廣（註1），客觀上已構成一定的社會面免疫屏障，縱使感染仍多，但重症及致死率在下降。

2020年東亞防控疫出色，靠的是嚴厲遏堵政策（全面篩檢、追蹤隔離、封區封城、限聚限業等），後來歐美國家紛紛仿效，包括一些早期輕視新冠威脅、視之為「亞洲病毒」者。但自去年後期起，原「強硬派」如新加坡、越南、新西蘭和澳洲，及接着韓國和日本，都陸續鬆綁，重開國家，恢復通關，社會回常。今天各國戰略重點多轉移至疫苗接種、控制高危者感染，同時大幅放寬或撤銷原有防控限制，為低迷的經濟重拾復蘇空間。

新冠是否已近尾聲，還說不準，但須承認，專家們對病毒的認知仍屬有限，連世界衛生組織亦一直落後於形勢。今年1月24日世衛總幹事譚德塞還在警告：「設想Omicron乃最後一個變種及我們已處於終局，是危險的……相反，在全球範圍，目前對更多變種的出現具備理想條件。」但至9月14日他卻豪言「我們從未像現在這樣身處更好的位置去結束大流行……我們還沒有到達那裏，但終點就在眼前」，儼然打倒昨天之我。

怎樣「共存」以減低風險

信或不信世衛也好，基本盤是：新冠病毒無症狀、傳播力強、變種快，並趨向風土病化。以Omicron及其BA亞系毒株跟之前如Delta變種比較，雖傳染不絕但殺傷力已見減弱。我們不應仍以2020、2021年疫情高潮時的眼光去看待今後去向，既不過早把新冠與一般流感相提並論（一切仍待科學研判），也總不能長期高壓處之，讓「負界外效應」（negative externalities）持續，使社會經濟內傷不止。

有以「與病毒共存」言之，儼然人類處於主動，可有所選擇，被對立者批評為「躺平」及投降主義。實情是病毒不斷異變去適應人類的應對，互相博弈，人類已揮之不去，所以「共存」是客觀狀態而非主觀選擇。怎樣「共存」以減低人類生命生活風險，才是往後策略重點。我們已過了「消滅」病毒的時機，追不回原點。

新冠科學仍在發展中，當政者身負重任不敢輕率定斷，須保生命又要保生計，平衡風險有時說易行難，且由於政治能量不足，更缺乏底氣去作出後果可大可小的抉擇。但現實不容許守株待兔，人們和商戶企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」。在未知中求可知、增確定，乃民心所向，政府不能漠視。

經濟已成民情最大焦點

新冠持續近3年，全球抗疫疲倦，醫護系統不能長久處於崩緊狀態，否則必危及新冠以外的病患。與此同時，烏克蘭戰爭已導致全球能源、糧食及金融的嚴重危機，通脹和利率急升，若仍以封關封城及嚴厲限制營業和社會活動舉措為指定動作，勢必雪上加霜，經濟陷入大衰退。復常乃全球當前最大的政治，例如新西蘭國民更關注物價和經濟壓力，阿德恩的抗疫光芒已失，其執政工黨民望落後於反對黨。

內地堅持「動態清零」，也感壓力日增。今年以來Omicron及BA變種侵襲，多個省市爆發疫情，封城強檢，禁足停業，以盡早社會面清零，但也造成沉重的經濟損失及民生影響。上海、香港等城市的經驗，促使中央反思如何做好精準防控、減少代價。 在「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」主調下，中央重申動態清零政策之同時，要求建基於科學、不搞一刀切，並要全國抗疫不忘經濟。

香港何去何從？

行政長官李家超上任後表示，整體防疫政策有5點：（1）不躺平，控制確診數字；（2）以科學精準的方法識別不同風險級別人士；（3）平衡風險和經濟動力，在風險可控的情况下維護民生活動和香港的競爭力；（4）減重症減死亡，防止輕症變重症、重症變死亡；（5）保護高風險人士，包括老幼和長期病患者。五大原則合理而適切，關鍵是如何把握當中優次及再平衡風險。

人們常把香港跟新加坡比較，兩城目前處理疫情策略截然不同：新加坡全面開放回常，香港仍限制處處、未放寬通關。香港防控措施仍嚴厲，醫護水平相若，且病牀比例較高（註2），可是看疫情主要指標（圖1及2），近半年（即香港第五波高峰後）新加坡疫情反而較輕。除了疫苗接種率不及新加坡外（長者尤甚），究竟香港的缺失在哪裏？若香港能做到新加坡般鬆綁，會否被視作「躺平」或陷國家於不義，還是可受肯定之例外？

復常乃求存之戰

現實上沒有毫無「輸入」風險的通關，也沒有毫無「本地傳播」風險的社會經濟復常，關鍵是可承受多大的相對風險。若未來一年確診仍像目前般膠着、時有起伏，而香港仍僵化避險，則國際生意會大量流失、外資和人才遷走、盛事賽事他移、旅遊民航等低沉不起。經過2019年動亂及陷入國際地緣政治惡勢，香港欲維持全球樞紐地位，本已是一場硬仗；若再自我封鎖、自削競爭力，又怎能發揮國家「十四五」規劃所期望的「八大中心」作用（註3）？更遑論領引粵港澳大灣區走進國際。

跟內地和海外復常通關同等重要，但因涉不同條件，毋須綑綁一起，應循務實原則按具體條件解決。「一國兩制」下香港主要面向國際，港式動態清零須結合全球疫情最新發展、香港戰略定位及世界各地復常趨勢，做好新形勢下的危機認知和風險管理。

抗疫乃保護生命的生存之戰，通關復常何嘗不是保持香港城市活力的求存之戰？經濟挫敗則什麼民生也無從說起。人們期望李家超特首在10月發表首份施政報告時，展示清晰進取的終局路線圖。

註1：按「Our World in Data」資料，亞洲的疫苗完整接種率達72%，歐盟73%，北美65%，南美77%，一些國家地區達到八成以上

註2：香港每1000人口為5.7，新加坡為2.5，儘管其深切治療病牀比例為每10萬人口有5.7，較香港之4.0為高

註3：「八大中心」即國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、國際航空樞紐中心、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授（兼任）、前運輸及房屋局長（2012-2017）

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