中國式現代化 需要開放聯通安全的香港（文：閻小駿） (09:00)

香港的核心優勢在於背靠祖國、聯通世界。就地理方位而言，嶺南是中國的邊陲，卻處於世界交通的中心位置。作為中國的南大門，自開埠以來，香港始終以自由開放的姿態，在中華民族重新走向世界舞台中心位置的過程中，發揮特殊而重要的橋樑作用，起到了任何其他中國城市都不可能起到的歷史作用。

香港聯通世界的角色 不應有絲毫削弱

背靠祖國、聯通世界的特質，保證了香港既是中國與外部世界經濟貿易交往的樞紐，又是中外溝通交流的戰略紐帶。在一個多世紀歷史發展中，香港始終擔當外部世界資金技術、管理經驗和人才資源進入廣袤中國大地的重要門戶，始終作為中華文明與世界文明交流、互鑑、取長補短的關鍵匯合點，始終扮演貫通中西的交流平台這一特殊重要角色。

在新發展階段裏，國家構建新發展格局，需要建設更高水平的開放型經濟新體制。這決定了香港在國家與外部世界互聯互通方面的特殊角色與重要地位，都只能不斷加強而不應有絲毫削弱。

當然，「昨天的成功並不代表着今後能夠永遠成功，過去的輝煌並不意味着未來可以永遠輝煌」。在世界經濟大變動的浪潮中，每一個經濟體都面臨「逆水行舟，不進則退」的態勢。在激烈的國際競爭中，香港亦唯有保持與世界方便迅捷的交流往來，方能更好助力我國國內市場和國際市場的聯通，從而在協助國家爭取開放發展戰略主動的過程中，成就自我價值。

聯通世界，是香港在新發展階段國家建設大局中，得以繼續做出重要貢獻的核心優勢所在，必須倍加珍惜。

香港自身的前進動能，亦來自於自由開放、多元共融的城市特質。在新發展階段，無論是鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，還是建設科技創新中心和獨具魅力的「文化之都」，長期保持香港經濟、文化和生活方式的開放多元優勢，保持香港與國際社會信息交流與人員往來的通暢便捷，都是香港未來發展動能常有常新的必備條件。

開放多元 保持香港創造力領先力

開埠以來，香港從南海之濱小漁村成長為亞洲國際都市的歷程，充分顯示高度開放和豐富多元的特質給香港帶來的發展動能，是舉世罕見的。開放，使香港能快速接受新信息、新經驗、新人才，在瞬息萬變的國際變局中與世界保持同步，充分擔當起東西方之間「超級連繫人」的角色，充當好祖國內地與外部世界的來往通道。

多元，則保證香港社會不封閉僵化，永遠居於時代潮流的最前沿。在這裏，各種不同經濟形式、技術專長、生活方式、價值體系、思想觀點既和諧共存，求同存異，又互相碰撞，聚同化異，最終形成獨特的香港風格和香港氣質，推動社會保持新鮮創造力與整體領先力，也由此而助力祖國內地對外開放水平不斷躍升。

改革開放以來，我國積極擴大對外開放，深度參與國際分工，形成了市場與資源「兩頭在外」發展格局。2008年全球金融危機帶來的劇烈市場衝擊，促使我國逐漸從依靠外需為主，轉為以內需為主拉動經濟成長。適時調整國內大循環和國內國際雙循環之間的關係，是中央把握發展主動權的重要先手棋之一。在當前國際市場不確定性高企的狀况下，立足國內，發揮全國統一大市場優勢，實現國民經濟「內需為主導，國內可循環」，是構建新發展格局的重要基點。

正如習近平主席指出的那樣，「構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環」，「以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行」。在新的國際形勢下，特別是我國與美國、西方發達國家在經濟發展方面互補性降低而競爭性提高的宏觀背景下，一個背靠祖國、聯通世界的香港，正是國內大循環與國內國際雙循環之間的天然連結點，完全能夠在我國以國內大循環吸引全球資源要素、提高在全球配置資源能力的過程中發揮關鍵作用，也完全能夠在我國實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的過程中，成為國家構建新發展格局的重要平台和助推器。

處理好開放與安全的關係

香港的發展前景特別要求實現高質量發展和高水平安全的良性互動。「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」，這是中央的明確要求。在國家現代化建設的新發展階段，香港要保持自身聯通開放的獨特優勢和地位，積極穩妥開展與外部世界交流合作，維繫多元生活方式，貢獻於中國式現代化推進，就必須首先在本港社會內部築牢綜合安全底線，為開放發展爭取更廣闊的實現空間。

一個政治上不安全、制度上不可靠、不確定性很高、各方面隱患很多的國際金融中心城市，不但無法助力於國家構建新發展格局的重要工作，反而會對國家整體發展進程構成嚴重牽制。以開放聯通多元為特殊優勢的香港，更有必要處理好開放與安全之間的關係，力爭同步實現高質量發展和高水平安全。

穩定是開放發展的前提。21世紀以來，全球百年未有之大變局方興未艾，世界「東升西降」大趨勢初見端倪。隨着中華民族愈來愈接近復興目標，美國等西方國家對我國的分化遏制活動也勢必愈演愈烈，這難免會對處於開放環境下的香港管治工作造成新挑戰。香港要在複雜多變的國際局勢中保持持續開放態勢，成為我國構建新發展格局可以信賴的平台與通道，根本前提之一就在於維護和諧穩定的政治環境，促進社會安定有序、特區長治久安。

習近平主席深刻指出，在全面建設現代化國家的道路上，我們「必須堅持以中國式現代化推進中華民族偉大復興，既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上、把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中」。香港是我國現代化建設的中心節點城市，是構建新發展格局、拓展中國式現代化道路的重要平台和重要通道。相信只要我們以高度歷史主動精神，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，切實維繫香港的開放多元特質，認真維護社會和諧穩定，香港就必定能在中華民族走向全面現代化的新發展階段裏，為國家做出一如既往的重要貢獻。

作者是香港大學政治與公共行政學系副教授、中國制度研究中心總監

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