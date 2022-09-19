港人並非愛民主 眷戀的是君主制（文：鄭立） (09:00)

專制統治的基礎是恐懼，共和政治的基礎是共識，君主政治的基礎則是感情。

活在君主制是什麼感覺呢？那一點都不像中國宮廷片所想像，君主是雄才大略的強者；相反，英女王對港人來說，是鄰家慈祥的老婆婆，那個會煲湯分一點給你、給你一點關懷，你也願意無償幫她做點事的親切婆婆。我們會在硬幣、郵票、深夜時段的電視看到她的臉，如同她看着我們每個人的成長；而她不會做壞事，做壞事令人痛恨的可能是英國政府，但不是英女王。

英女王會走到公屋、走到骯髒的香港街上，親切地與貧民接觸，讓你感受到她的可親。她的工作就是讓你愛她，那種愛並不是愛情，而是親情。所謂君主並不是強勢的統治者，不是慈禧太后，而是讓每一個人都多了一個慈祥的鄰居。這樣，你能理解為何這麼多港人愛戴與緬懷她，因為女王的工作就是付出一切去愛與被愛。

去除感情的法治 只是無人性的怪物

英國那個嚴苦的法治與官僚體制，是一部殘酷的機器，是因為有王室對臣民的愛，才能夠平衡；如果失去這種愛，只剩下官僚與法治，那就是一個殘酷不仁的體制。而港人只知法治，卻忘了法治背後需要愛去支撐。港人崇拜法治，卻不知道去除了感情的法治體制，只是一個沒有人性、把人輾碎的機械怪物。

或者你可以說，這不就是英國政府當壞人、英女王當好人的黑白臉？是的，這是事實，說港人是英女王底下的奴才也好，港人甘心的就是這種溫暖。在東亞那種血腥與黑暗醜陋，充滿恐懼、迫害與陷害的政治中，一個無害的鄰家婆婆，在那黑暗寒冷中生一個火堆、煮一碗熱湯，你一介難民坐下來，她就分你一碗。這就是真正現實存在的女王，跟童話故事裏的感覺不是一樣嗎？

愛不是口號，愛亦不需要說出來。女王愛你，愛是寬容、安全感與親切。

有人說港人戀殖，不，港人真正眷戀的是君主制度。不妨讀民國時期一本叫作《退想齋日記》的書，是一個清末讀書人的日記，那作者喜歡清朝而討厭民國，究其原因，也是覺得清朝比起民國更重人情與倫理，可見君主制有它的魅力存在，只是受盡共和教育的我們，只懂共和與專制而已。

而港人失去君主制後，想要找回那個安全感，因為知道英國是民主國家，便開始追求民主，期望民主化能重建過去的幸福；但哪天港人真的爭取到民主了，也只會發覺是跟想像不同的東西。香港的未來怎樣，我不知道，但君主制必然是一去不回，這也意味着我們是不會尋回過去的。有些事情過去了，就是永遠失去了。

作者是專欄作家

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