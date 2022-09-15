英媒如何報道女王駕崩（文：陳帆川） (09:00)

英女王逝世消息獲證實的當晚，單是BBC、ITV和Sky News三家電視台的觀眾，已接近1600萬人。BBC主頻道自當日中午起腰斬所有節目，改播英女王特輯，並一直持續多天。其他電視台礙於廣告考慮，節目時間表在周末已大致回復正常。

如何拿揑報道篇幅 考驗BBC

BBC作為英國第一大台，英女王逝世當日的新聞直播，由加入該台接近40年的老將Huw Edwards主持，其專業報道獲得廣泛稱讚，被譽為電視廣播的「大師班」示範，有媒體甚至稱他為「國寶」。這是傳統媒體在重大新聞事件上所發揮的威力。

BBC不受商業考慮束縛，因此可鋪天蓋地報道王室成員逝世的新聞，突顯公共廣播優勢。不過該台去年馬拉松式報道菲臘親王逝世的新聞，卻被投訴篇幅太多，剝奪觀眾收看其他節目的機會，成為該台有史以來接獲最多投訴的事件。

英女王的離世震動全球，但媒體鏡頭所呈現的英國國內愁雲慘霧是一回事，現實生活卻是另一回事。據英國友人的觀察，加上《明報》亦有報道，除了白金漢宮外獻花和哀悼者駱驛不絕，市面大致如常，不少人仍然打扮鮮豔，街上汽車不時傳出節拍強勁的電子音樂，泰晤士河畔的餐館酒吧依然人聲鼎沸。

比較不同媒體 反映一地多元程度

英國是自由國家，倫敦的種族尤其多元，平民百姓花多少時間傷感，又花多少時間如常生活，不由媒體定義。而雖然BBC等傳統電視台屬於民眾跟進重大新聞的首選，但其硬橋硬馬的報道手法，難以在社交媒體上突圍而出，無法實踐它所強調的「數碼優先」策略。

以YouTube英國熱爆影片排名為例，大贏家是公信力與數碼化並駕齊驅的《衛報》，多條影片皆榜上有名。其中一條熱門影片剪輯了英女王在世時的幽默畫面，另一條則剪輯了德、法、美等國新聞台突發插播英女王逝世一刻的片段。兩條影片皆屬於大新聞下的副稿或側寫，用不着如《每日郵報》般聚焦哈里王子及其妻子梅根的八卦，都能迎合全球網民口味。

在大時代下比較不同媒體的報道，能看出一個地方的多元程度。這次事件也從細節上看出香港的變與不變。任憑時局變改，傳媒總會準備好報道一個經濟現象：「女王頭會升值？」

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）