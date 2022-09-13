防疫措施過嚴 礙公私醫院服務（文：龔阮仁） (09:00)

公私院合作 不能簡單批判誰對誰錯

私家醫院接收公營醫院病人的安排，按醫管局與不同私家醫院各自訂定的合約而定。就伊利沙伯醫院而言，我們獲知可轉介已完成所有放射檢查、病情穩定、新冠核酸檢測陰性、經篩查確認無多重抗藥性細菌寄存身上，並且預計能在一個星期左右出院的病人到私家醫院牀位。

然而，不少住院病人之所以仍要住院，有些是因為其病情可能仍有變數而需要觀察，有些是因為尚待放射檢查或其他專科會診，而未能就治療方案作全盤定奪。故此，只有少數尚未適合出院的病人完全符合以上條件。

私家醫院服務私家病人的同時為股東營利，始終是他們的業務重心。若站在私家醫院同業立場而言，在現行合約範圍內提供一部分低收費病牀接收公營醫院病人，已盡了他們的企業社會責任。之所以要為轉介設下重重限制，我估計背後原因可能牽涉萬一病人需要手術、深切治療、隔離病牀等合約以外的情况時，現行公私營合作計劃內未必有資源去承擔。

在資本主義社會，除非政府提供金額接近私營醫療服務原價的全額資助，否則難以強行要求私家醫院放棄原有生意，改為以成本價向醫管局提供全套服務。

由政府全額贊助市民「一條龍」享受私家醫院服務，對病人而言無疑十分吸引；但從首次診症、放射檢查、會診、決定治療方案，甚或留醫深切治療或加護病房、施行手術，每個個案牽涉的財政成本可以大為不同，當中每名病人的財政支出可能高達6位數字。本港社會是否願意為此作龐大的財政承擔呢？而且在私營醫療資源亦有限的情况下，如何制訂公平的準則，決定哪名病人能夠獲政府資助享用私家醫院特快服務？另外又會否影響原有自費尋求私營醫療服務的病人權益，也是必先處理的一個問題。

其實要求私家醫院協助接收病人，只是緩兵之計。比起將矛頭指向私家醫院同業，我認為我們更應審視是否仍要繼續不惜一切「清零」的抗疫策略。

更應積極邁向復常

新冠肺炎一開始之所以引起各界重視，在於當時無疫苗、無針對性的藥物，而且傳染力、重症率和死亡率均比一般流感高。因此當時從嚴封關、加強檢測、做足隔離，將確診病患者全部放入負壓隔離病房，均有其原委。事至第五波疫情時，主要流行病毒株變成了Omicron，重症率和死亡率都比原種病毒低，而且當時已有有效疫苗和針對性的藥物。但Omicron變種病毒株傳染力十分高，長者疫苗接種率又偏低，因而導致大量患病長者湧至公立醫院。當時面對急症室外席地而睡的眾多病人，要縮減公營醫院部分服務，實在是別無他法。

時移世易，就如港大幾位微生物學專家於本年7月中撰文所指，隨着疫苗接種愈趨廣泛及前幾波疫情累積，社會已漸漸邁向群體免疫。雖然近期每日確診數字約萬宗，但現時的重症率已接近季節流感高峰期的水平。

新冠病毒已在全球各地落地生根成為風土病，各國政府都陸續大幅放寬或取消入境限制、隔離檢疫政策、社交距離措施等，邁向復常。除非一直斷絕香港與世界各地的連繫、禁止市民人和人之間的任何接觸，否則追求「清零」看來是不切實際。

過度嚴格的防疫措施，除了會影響經濟、民生，以至動搖本港國際金融中心和航運樞紐地位，同時亦會影響公私營醫療服務。雖然新冠病毒可在特定情况下作有限度的氣霧傳播，但這種特性據指也與流感等病毒相若。倘仍要將所有新冠病患者視為具高度傳染性，而必須將他們安排到負壓隔離病房留醫，那就要將原有病房改劃成負壓隔離病房，同時確診病人和非確診者必須徹底分隔。此時，每個病房可容納的病牀容量就要降低。

另外，醫管局還要裁減原有服務，從中抽調人手，以維持隔離設施運作。要求私營醫院協助多接收幾十名公院病人，相較之下，只能是杯水車薪，結果便是非確診病人被擠進更擠迫的病房，還有更多的非確診病人原定服務受影響而要延期或取消。

不可能年復年拖延非緊急服務

若因一次世紀疫症來襲而縮減服務一次半次，市民可能仍然理解，但總不能每年都因為一直存在的疫症而暫停服務大半年，年復一年把所謂非緊急的醫療服務拖下去。私家醫院若能為公立醫院分流更多病人，筆者作為公立醫院前線一分子，我們自是歡迎這個治標的舉手之勞；但隨着病毒特性改變、疫苗接種推展和針對性的治療藥物面世，更治本的方案，是否當局重新審視我們會不會走向復常道路，從而避免再啟動裁減恒常服務的應變計劃呢？

作者是伊利沙伯醫院醫生

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