懂中國文化內涵 才能說好故事（文：林筱魯） (09:00)

香港故宮文化博物館開幕，引起一輪熱潮，自是好事。友儕中不乏有心人希望能夠借助香港故宮館說好中國故事，故對其定位和策展內容期望極高，也頗多主觀願望。

在香港這個彈丸之地上，設立故宮博物館作文化新地標，展示國家歷史瑰寶，實屬榮幸。惟坊間對展品的褒貶不一，有人質疑為何香港故宮館要在本年尾舉辦「列支敦士登皇室收藏展」，又質疑M＋博物館展出的現代視覺藝術作品價值。

港故宮館須超越內地既存角色功能

藝術創作並無疆界，任何藝術家作品、國家的收藏品都能成為獨當一面的藝術品。藝術是主觀的，作品的價值和意義是由收藏家、觀賞者所賦予。然而，公共博物館的定位行止，自必承擔更宏大長遠的文化承傳責任。

知常明變者贏，守正創新者進。中央首次將香港的文化地位寫入國家規劃，就是對香港中西合璧文化特質的認同。在一國兩制下，香港應當充分發揮「兩制」優勢，向國際展現中西薈萃、開放包容的文化特色。深觀我國歷史，何嘗不是廣容四方則興，自閉一隅則竭？由是觀之，「兩制」的開放根節，正正源於「一國」的文化基因。

就推動文化建設的責任，香港故宮館一如香港整體，必須超越中國內地的既存角色與功能，方能發揮作用。文化是建構人類命運共同體的重要內涵，香港需要協助國家促進和而不同、兼收並蓄的文明交流，透過展覽及活動，促進不同文明之間的相互探索和對話，發揮融通南北東西的功能，秉持作為國家對外文化交流窗口的作用。

若只從「本國優先」甚至「本地優先」角度審視香港的文化建設功能，並不符合中國一直強調的世界觀，亦不符合香港和中國的文化發展利益。我們須知道：從命運與共的角度看，世界是寬廣博大的，處處都有合作機遇。

中華民族有5000多年的文明史，而北京故宮建成亦已經逾600年，歷經200多次毁滅性的地震威脅仍能屹立不倒。其堅韌並不依靠釘裝牢固的鋼筋水泥；中國傳統建築的榫卯與斗拱結構，坐立磚石相疊的穩固台基上，柱礎與台基之間留有緩衝空間，榫卯凹凸咬合，斗拱承上接下，頂底契合，剛柔並濟，消弭震力，垂範天下。

說好中國和香港的故事，不能忘掉深厚的文化內涵。單憑香港故宮館、M＋博物館等建設和「內向」的策展，既難以使故事完整，亦掩埋了固有的大國胸襟氣魄。既立足於中華文明的文化座基之上，只要懂得傳統建築的巧妙，不用一口釘，也足以撐起「中外文化藝術交流中心」地位。

香港須延續融和轉化韌力

文化藝術在觀賞層面，自必存在主觀好惡；但策展及教育和交流，則如編撰史籍，拿揑輕重之餘，總不能抹煞興替與起迭交鋒的事况。只要文化底氣充足，在全球都有「唐人街」的情况下，大家亦不需考究爭拗唐朝皇族李氏是胡人還是漢族。香港的文化建設，必須延續固存的融和力及轉化韌力，方能協助推動中華文明在未來歲月繼續照亮世界。

作者是立法會議員

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