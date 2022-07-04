簷前滴水不差分 不孝子養不孝人 ——從「跪茶示孝」看如何引導思考模式（文：劉銳紹） (09:00)

上面所說，只是「孝」的多個角度，皆因最近出現一個熱話題：向父母跪地奉茶是不是孝的體現？這沒有固定答案，我倒想由此引伸出一個思維模式的問題——怎樣引導思考「孝」，比為「孝」下一個定義更好。

（1）放下單一角度 各方均勿「諗多咗」

──這次事件引發的爭議，見於昨天《明報》A4版的列表，各位可自行參考。以其焦點（下跪）為例，贊同者認為「下跪禮儀在亞洲奉行，日常通俗文化仍可見，例如婚禮、宗教、拜師學藝」等。但在傳統概念和現實生活中，下跪也有其他含意，例如對逝世的先人表示哀悼，奴僕受罰亦會下跪，成了「罪人」而被迫的下跪更是屈辱。

所以，構想和處理事情之前，重視自己的角度固然無可厚非，但不宜把自己認同和強調的角度放到不可調整的位置，從而忽略、掩蓋以至否定了其他也有一定普遍性的角度。進一步說，不妨更多思考：怎樣減少爭議（尤其是可以預見的爭議）？怎樣避免不必要的連鎖反應以至漣漪效應？

這種思維模式的特點是：首先考慮不會引起新的矛盾和摩擦，下一步才想如何推行自己的想法和政策。這種思維模式產生的效果，與衝動甚至盲目的「不破不立」截然不同；尤其在當今社會思緒不寧、政治大氣候未平的狀態中，更需多點想到——單一角度易出事，多個角度助消災！

──上面提及的思維模式，擁有各種權力的人適宜常懷心間。國有國的權力，部門有部門的權力，企業有企業的權力，學校有學校的權力，家有家的權力；但一言以蔽之，權力須善用，而不是濫用。那麼怎樣才能善用權力？這就要重視大眾的、主流的理解和意願，多於個人的理解和意願了。

在這次「跪茶示孝」事件中，另一個爭議是學生奉茶時的旁白：「從今以後，我會好好孝順你，你話點就點啦。」校方解說：「設計活動的教師結婚不久，腦裏想着婚禮畫面。孩子絕不會因曾在活動說過這話便『千依百順』或『愚孝』。」我不會一概否定這種解說，因為這就是可以成立的單一角度。但關鍵是，這在客觀效果上帶出「個人角度掩蓋了主流角度」的漣漪和連鎖效應。眼前，市民大眾對「盲目服從、強權高壓」的擔心仍普遍存在，對「洗腦教育」的恐懼溢於言表；容或官方認為這是「情緒化的表現」，但確是眼前不可忽略的現象，不能掉以輕心，更不能視而不見，否則只會把官方的思維模式帶到教育工作上去。

──必須指出的是，眼前的社會氣氛缺少兼容度，官方對此的推行力度不足，解結的行動和持續效果更需大力提高。所以，各方（而不是某一方）均需努力實踐鉅細無遺的兼容。兼容與唯唯諾諾的中庸不同，後者沒有自己的成熟和相對固定的看法，而是迎風擺柳地改變以至扭曲自己，背後起作用的就是血液裏的「趨利基因」（這倒是固定的）。兼容則有自己的見解，惟同時願意接納其他可以兼收並蓄的東西。

要做到這一點，就不要「諗多咗」（想得太多）。這次事件中的校方認為：批評者「可能『諗多咗』」，才會指摘「跪茶示孝」。不過校方又歸咎事件是「外間多對『福建』二字有所誤解或既定印象」，所以非議「不公平」。然則，這種反應又是否「諗多咗」呢？

我也告誡自己，努力不要「互相諗多咗」。所以，我不去想這次事件是否內地同類事件的翻版或抄襲——「跪地示孝」（還有子女為父母洗腳）的新聞和爭議，早在內地出現，意見紛陳之後就過去了。各位請勿以為我「諗多咗」，跟着你又「諗多咗」呀！

（2）教育離不開宏觀環境影響

──大家都說教育歸教育、政治歸政治，不要把政治帶到教育領域裏。話是這樣說，但社會的大環境卻令人感到事與願違。即使官方口裏這樣說，惟具體事情卻連官方自己都分不開，更難斬斷各種有形和無形的聯想及思維模式。這是中外古今都面對的難題，但關鍵是想不想解決，以及如何解決？

舉例說，當各方均認為必須宣揚孝道的時候，人們又會想起近年來多少人移民離港，未能在港與父母一起生活的困境。為人父母當然不大願意，但事實上又有很多父母願意兒孫一起到海外生活，避免日後難以逆料的事情；他們自己卻無限留戀，留港也留情，留影更留聲。這又是多麼難受的「（對子女）盡責卻不能盡孝」的折磨呢？更不用說像胡志偉（民主黨前主席，至今仍在獄中）那樣，奔父喪也受刁難的遭遇了。

──我不是只有哀嘆而沒有建議的，教育界人士仍要多想積極的辦法來教育下一代。對於「孝」的問題，可視乎學生年齡、年級而實施不同方法。低年級可多用合理的故事（《二十四孝》的「為母埋兒」當然不可取，但「扇枕溫衾」可古為今喻）。高小或以上，則可以多作思維模式訓練（當然視乎內容和程度），而不是單一角度的灌輸。對年級愈高的學生，更要聆聽他們的疑問（個別可能還有「怪異想法」，不排除是資優生），然後逐步互相接納、交流和引導。

──教育工作者莫忘3點：要培養出哪一類人才？用什麼方法培養？用什麼內容（教材和社會元素）培養？這些問題都不能在此開展了。大家明白，「簷前滴水不差分」，一種耕耘一種人；而大家都不想看見的，就是「不孝子養不孝人」。

作者是時事評論員

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