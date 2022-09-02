市民「自強不息」 政府「善拼敢贏」（文：周永新） (09:00)

香港為什麼失去過往優良傳統？

香港本來就是一個「包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏」的社會，為什麼到了今天，習主席卻要提醒港人，在往後日子必須繼續發揚這些優良傳統？香港出現了什麼問題，令港人生活失去以前的光彩？港人為什麼停滯不前，不再如過往為美好的明天打拼？

筆者在這欄多次提到，港人無論在回歸前或後，雖然於很多事情上意見分歧，惟在追求美好生活的大前提下，多能互相包容；就算爭拗從未停止，但市民明白，唯有爭拗雙方各讓一步，大家才能找到出路。也就是說，妥協是必須的。舉2011年開始實行的最低工資為例：當時最低工資已討論經年，資方堅持時薪定在20元，勞方認為35元才合理，最終落實的時薪是28元。雖然勞資雙方都不滿意，但最低工資能夠訂立，表明勞資雙方都願意讓步，明白僵持下去不會有結果。唯有妥協，香港的勞工福利才會有進步。

港人既然在很多事上都能求同存異，為什麼香港如今卻成為極度分化和撕裂的社會？港人的包容精神去了哪裏？港人為什麼總是各持己見，無法達成共識？筆者的看法是：香港近年所以出現分化和撕裂，原因是過去10年香港發生了3次大型社會運動，而這幾次社會運動都把社會分成兩個對立陣營，分化和撕裂從此而生。筆者指的3次社會運動是：2012年「反國教科運動」、2014年「佔領行動」，及2019年「反修例風波」。

3次社會運動 涉意識形態之爭

這3次社會運動，涉及的都不是利益上的衝突，而是意識形態之爭，也就是因為有不同價值觀念，因而造成對立和衝突。而其中分歧最大的，是關於民主的進程和推行模式，對立是因為不同陣營都堅信，唯有他們自己的主張才最正確。在「反國教科運動」前，港人對民主的進程雖有不同意見，但不同政治組織總算有商有量，大家都知道必須互相包容，絕對不能「企硬」，否則民主進程寸步難移。

「反國教獨立成科」一事上，可能主事者是中學生，對社會運動認識不深，一開始即要求「撤回決定」，不達到目的不罷休，抗議行動只會升級，不會退縮。到2014年「佔領行動」，目的是落實一人一票的「真普選」，其他形式的選舉辦法都不會接受。至2019年「反修例風波」，「五大訴求缺一不可」更是全無妥協的餘地。換言之，過去10年出現的幾次大型社會運動，採取的是「零和」策略，更把爭議焦點提升至「公義」層面——贊成的就是實行公義，反對的就是違背公義。到了這個「非黑即白」地步，社會怎會不分化、不撕裂？

積極創造包容共濟的社會

社會一旦出現分化和撕裂，要治癒並非一時三刻的事；况且價值觀念上的分歧，也非三言兩語可以達成共識。例如選舉制度的安排，那些堅持一人一票才是「真普選」的人，他們怎會接受「完善選舉制度」才是一國兩制正軌？才能確保香港長期繁榮和穩定？

筆者認為，價值觀念上的分歧，很難在短期內治癒，不如多花工夫，回應習近平主席的期望，積極創造包容共濟的社會。只要港人返回求同存異的優良傳統，分化和撕裂的氛圍或有改善轉機。這樣，政府可以做什麼達到這個氛圍？筆者有以下建議。

第一，港人能夠返回「包容共濟、求同存異」，首先要有公開渠道參與社會事務。筆者上篇文章談到區議會的重組（〈「包容共濟、求同存異」的區議會〉，2022年8月19日《明報》），建議每區居民都可透過直接或間接選舉參與區議會，用意就是希望區議會可以開放不同渠道，吸納願意為地區服務的有志之士，奉獻他們的時間和力量。除區議會外，政府還有很多渠道讓市民參與社會事務，例如各式各樣諮詢委員會、法定機構、地區層面的委員會等。透過這些委員會，委員可學習互相包容、求同存異，明白不是自己的主張才是真理、才是解決問題的唯一方法。

公民社會承傳「自強不息」精神

第二，政府必須重振香港「公民社會」的特質。由於過去10年出現的社會運動，公民社會給人一種「搞事」的形象，好像公民社會代表的就是一盤散沙、一事無成、持不同意見的人士和組織，只懂到處煽風點火肆意批評政府，有時還呼籲海外團體向政府施壓。不過，這種失控情况是近年才出現，公民社會的本質並不是這樣。

回看公民社會在香港的發展，承傳的正是習近平主席所指的「自強不息」精神，代表的是民間自發力量，不但有悠久歷史，也是香港的優良傳統。二次大戰後，由於當時政府並沒有積極保護市民的福利，所以有各種互助組織出現，例如街坊福利會和同鄉會等；到了今天，鄉里感情仍是慈惠組織的維繫。

近年公民社會專注的並不限於慈善事業，還有各式各樣以營造美好香港為目的的公民力量。他們關注的是香港自然環境的保育、香港特色文化的傳承、對弱勢社群的關愛、督促政府政策走向公平和公正……這股公民力量，是港人自強不息的表現。市民獻上自己的時間和力量，追求的就是香港變得更美好。

無可否認，一些公民組織走歪了路，變得愈來愈「政治化」，一味反對政府的政策。但這些組織只屬少數，政府不應該因噎廢食，白白浪費了香港民間互助力量的傳統，忘記了香港人從來都是自力更生，以無私精神創造美好的明天。

政府必須發揮領導角色

第三，特區政府必須「善拼敢贏」。香港仍有不少爭議的社會事件，除了需要市民的包容和共濟外，更需要政府發揮領導角色。例如最近有關粉嶺高爾夫球場應否撥出部分土地興建公營房屋的爭議，與其讓問題爭拗下去，政府必須提出解決方案、早作決定，這才符合「行政主導」精神。特首李家超常掛在嘴邊的是「以結果為目標」，換一個角度看，這不正是「善拼敢贏」嗎？擺在政府面前的，還有不少爭議的民生議題，例如最低工資水平檢討、制訂標準工時、改善長者所得的照顧。政府若不拿出勇氣，民生改善工作不會理想。

市民要自強不息，政府要善拼敢贏，香港才會有更美好明天。

（附：本欄上篇提及區議會重組，引起不少討論，筆者有以下補充——(1)筆者的建議是個人意見，或有參考其他人的看法，絕對不會是「放風」，這是筆者多年寫評論文章的宗旨；(2)筆者談的是區議會近年的變化，展望的是未來發展，一些評論認為區議會過去並不是這樣，但區議會若然一切依舊，何來檢討的必要？(3)評論者多認為由居民直接選出區議員才是最好的，但今天選舉所看重的是包容共濟、求同存異，單一的選舉方法豈能達到廣泛代表性的目的？）

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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