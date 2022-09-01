私家醫院應「牀盡其用」（文：陳克勤） (09:00)

事實上，本地私家醫院是一個寡頭壟斷行業，從來不愁沒有盈餘。全港13間私院當中，有9間為非牟利慈善團體營運，由政府以優惠地價批出土地及獲豁免繳稅。由此可見，私院佔用的社會資源一點都不少。於社會最需要它們幫助抗疫的時候，它們應義不容辭，盡全力替公營醫療系統分擔壓力，用盡其有餘的病牀，甚至騰出更多牀位去接收病人，做到「能收盡收」。

可惜，第五波疫情至今已過半年，儘管疫情反覆，唯一不變的就是私院的態度。要特首和醫務衛生局長盧寵茂接連放話，敦促私院要盡專業責任，積極投入抗疫。

獲優惠地價批地的私院都有一項條款，須提供不少於20%的低收費病牀，用於接收公院轉介病人，甚至要提供免費病牀。盧寵茂早前指出，私院預留364張病牀接收公立醫院病人，實際只用了202張，接收率偏低。

今年3月，國務院副總理韓正質疑私家醫院有違「白衣使命」，當時私家醫院喊冤，辯稱私院隔離設施有限云云。事隔半年，私院有充足時間去改善硬件配套；而即使硬件不改，行政方面亦有大量時間調整，不接受新冠病人亦可以接收其他病人，總之就要「牀盡其用」，不應有一張閒置的病牀。

然而不論硬件或軟件，半年過去了，仍未有改善，這就證明是不為多於不能。何况申訴專員早於2019年曾調查低收費病牀的使用情况，當時已發現病牀使用率低，可見問題並非一朝一夕。也許該些病牀沒錢賺，私院一直「闊佬懶理」吧！如今每日新增的新冠病例接近破萬之際，私院要做的不是繼續為自己的不作為辯解，而是要切實投入抗疫戰線，以實際績效來回饋社會。

須檢視私院監管 確保履行社會責任

長遠而言，為紓緩公營醫療系統的巨大壓力，政府有必要檢視私營醫療體系的角色及私院監管，採取有效方法去監督私院遵從批地條款，確保私院有盡其應盡的社會責任。

另一方面，日後再批地建私院或續契時，可以考慮加入更清晰的條款，讓政府能夠於疫情或災害等特殊情况下要求私院提供協助。雖然政府有權動用法例徵用私院病牀，但更理想的做法是私院自動自覺，本着維護醫療系統不崩潰及人道主義原則，去做它應做的事。

無論如何，香港絕不可以重演有病人要露宿公立醫院門外的慘况。還望各大私院積極響應政府呼籲，共同為抗疫盡最大的努力！

作者是立法會議員

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