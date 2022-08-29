被將軍抽車 只能棄車保帥（文：鄭立） (09:00)

保留高球場 就可吸引人才？

雖然各國企業早就明示，他們在香港待不了是因為嚴苛的防疫政策，但不妨掩耳盜鈴，按照香港「塞字入人口當事實」的本地文化，就當他們沒說過。假設該行政會議成員所說的就是對的，人才來香港的主要理由，就是為了打高爾夫球，沒得打就會離港。

只談論反對拆高爾夫球場的理由，卻完全提不出解決居住問題的方法，怎看都不是決策者，更像只懂反對的社運人士。

假設加勒比海國家海地建一個超豪華的高爾夫球場，人才就會被吸引過去嗎？恐怕人才還是亂邦不居。居住問題再不解決，香港會墮落為亂城，那一樣不會是人才願意待的地方。

居住問題乃關乎棋局成敗的「帥」

該行會成員大不了是說，高球場是棋盤中的「車」那麼好的棋子，但是居住問題卻是「帥」——死掉會全輸的棋子。當落入兩者只能保一的境地，必然是棄車保帥。

並不是說車不重要，而是香港已被「將軍抽車」，所謂「一子錯，滿盤皆落索」，過去20年的施政，最終就是令香港落入了「不拿掉部分高爾夫球場，就無法建公營房屋」的境地。這是既成事實，就算我們不追究決策者，我們亦不可能無視既成的結果。

大錯已成，過去20年的政策，注定了今天高爾夫球場的末日；甚至說，如果只犧牲高爾夫球場就可以彌補這些錯誤，那已經是萬幸了。摧毁高爾夫球場的，是參與政策多年的人，自己親手毁滅的東西，又有什麼好埋怨的？

明末時的朱姓諸王，他們任由重稅與饑荒肆虐，覺得不關自己事，最終李自成起亂攻破王府，官軍先勝而後敗。李自成親自質問他們，為何百姓過那麼久的苦日子，你們能夠無動於中？他們都答不出來，想不到自己到底做錯了什麼，為何要搶我的東西？最終李自成直接殺了他們，覺得連解釋都是浪費時間。

早知今日，何必當初，况且當事人過去20年養尊處優、生活富足，付出代價的，只是被重租壓迫了20年，甚至因貧窮而血淚縱橫、家破人亡的基層而已。

作者是專欄作家

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