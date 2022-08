從普京侵烏檢視蘇共遺禍（文：陳家洛） (09:00)

即使今次普京嚴重錯判形勢而弄致焦頭爛額,俄羅斯的侵略及引發的連鎖效應,亦肯定會持續一段時間。即使我們想像普京不再領導俄羅斯,如果不作出針對威權統治的深度變革,最多都是暫時緩和一下氣氛。普京本人是蘇共的產物,一日擺脫不了蘇共的政治遺禍,不日就有下一個野心家上台,如普京一樣把蘇聯的遺產收割為己用,構成下一個全球危機。

絕對而永遠正確的蘇共好故事

蘇聯時代的俄羅斯並不是一個共產國家,而是國家資本主義極權制度兼以「老大哥」自居的霸權。在經濟和軍事進步而且急速發展的外表下,始終是一個封閉不開放的政治制度,這裏沒有「無產階級當家作主」的新文明,有的是共產黨集權後幹部和官僚的家天下。所謂「先鋒黨」帶來的管治,其實是此一時彼一時的權宜政治,是赤裸裸的權力遊戲,其侵略性不僅對外,更首要對內侵襲人民的生活和思想,打造效忠政權的「蘇共新人類」。

在官式宣傳及政治教育的範疇,堅持意識形態、指導思想,或者所引伸的綱領政策、立場是必需的。只有製造毋庸置疑、不容置辯的論述,才方便官方對外「說好蘇共故事」,對內就是限制自由、「不容說三道四」,針對一切懷疑、保留的意見或另類建議鬥爭清算。

蘇聯的故事是神話一般的奇蹟。偉大英明的領袖帶領一個共產政權和一個貧窮落後的舊帝國,在短短幾十年蛻變為世界上數一數二的超級大國,在經濟實力、軍備競賽、太空競賽及地緣政治博弈中分量十足。這個劃時代的復興大業有理所當然、不證自明的凌駕性,沒有思辯討論的餘地。無神論的共產政權將自己的主張及前無古人的豐功偉績,合成為其「核心信仰」,人人有責去自覺維護這個新信仰,不能因為任何人的主觀意見而改變。

即使政權的表現徹底失敗,或是人民要為領袖的錯判承擔龐大代價,挫敗只會是短暫的;在失敗中透過「學習」,就會發現具示範作用的人物情節而構成的「階段性勝利」,因為勝利本身就是不可撼動的,而最終勝利只是時間問題——只要給領導時間,時間就會「證明」領導所做的是正確,所以蘇共絕不妥協。

有了「絕對信仰」,就不再需要信仰的自由,共產政權以「唯一監護人」自居而對不同意見手起刀落,視乎人民有否「選擇站在正確正義」一方,繼續與國內國外的敵人「鬥爭」或者「被批鬥」。

機會主義者及野心家的遊樂場

平時大義凜然的偉大領袖乃至各級幹部和黨員,對堅持這個那個原則的思想學習,天天琅琅上口講「人民」、「民主」、「民族尊嚴」,來表現自己是個「唯一可靠」、「先進」和「無私」的執政集團。有趣的是,在自我催眠的狀態影響下,只有蘇共這個歷史先驅才真正知道共產國際陣營中,各國家和民族的真正利益及不同發展階段需要,自命可靠的共產政權才能夠最明白因勢利導的好處。到了執行時,還要看各人身分、背景、後台及一時一樣的利益關係來理解這個特權階級的決策,如何在一窩蜂表忠的掩護下,一窩蜂各出其謀去搶奪更多利益和更大權力。

有了明確目標和堅定不移的原則作為前提,採取任何鬥爭手段去滿足任何復興大計、產生出任何後果都可以自圓其說,多得「絕對信仰」上場的領導會因應利益和權力所需去更新信仰,都帶着個人英雄崇拜的色彩。這就是所謂「制度自信」。

說到底,蘇共及其他東歐陣營的共產國家都是機會主義者和野心家的遊樂場,他們的手法五光十色,黑白並不互相排斥,民族主義和一些封建制度傳統都可以採用來為「核心信仰」背書,而普京本人及其管治方式皆是蘇共的產物,也就有助我們認識普京的所作所為。

知識分子作為蘇共打手

在昔日蘇聯及今天俄羅斯,平民百姓在強權之下的生存之道,就是積極表態支持任何決策,起碼要被動配合,避免麻煩;除非去國逃走,可謂別無選擇。在缺乏可信的獨立調查和研究,又缺乏自由的思辯空間,我們都不可能準確知道俄羅斯人民的想法和聲音。我們可以得知的一眾所謂有影響力的意見領袖、知識分子本身,大都是政權的應聲蟲,有的用思想家的包裝,有的用策略家的外衣,也有在俄生活的外國人粉墨登場,加上有系統的網軍助攻,都只是為了塑造一面倒的輿論風氣。

傳統上,知識分子階層(intelligentsiya)追求獨立自主的思考和行動空間,評彈時政,破舊立新,即使要孤身走我路,不識時務地與既得利益者抬槓,也是心甘情願。

相反地,蘇共打造的就是寄生在政權的知識分子,把他們作為統治集團的喉舌。蘇聯的知識分子是一個利益集團,大多是追名逐利的機會主義者,不是追求「共產主義理想國」的死硬派。那些死硬派因為不識時務、死抱理想主義不放,早在清黨運動中因忠誠不足被清算了。

如果傳統知識分子代表一種能夠揭露真相的「光明」,那麼蘇共製造的是政權的「影子」,設定為政權的附和者,必須無條件放棄獨立於政權的思考自由和責任,又必須做好一系列指定動作:他們要捍衛政權及其信仰,對內對外為政權的策略及估計未來的一些可能性,提出最有利政權的解說。他們不可能質疑和批判政權,但可以做「打手」投入政治鬥爭中,盡情發泄在異見人士身上。這些就是他們的「影響力」,而且完全毋須建立在獨立思考和行動基礎之上。

蘇聯的知識分子和老百姓當然不笨,於是他們的生存之道是將「什麼是工作」和「什麼是生活」分得清楚,發揮雙重人格的「蘇共新人類」依仗政權的同時,為自己所付出的討回一些公道。只有不停自己調整自己,學會忘記和原諒自己的所作所為,就有機會尋找身心平衡。

蘇共統治的重要特徵

一直強調自己如何對人類文明作出貢獻和犧牲,又一邊促成廣泛的道德崩壞(moral degradation)和思想蠶食(mind corruption),是蘇共統治的重要特徵,而且遺禍深遠。師承蘇共的普京政權一向只知道操控資訊、掩飾真相,同時製造另類真相來主導民情輿論這一套。在公共領域,普京鼓勵人民「不要問只要信」(wishful thinking),加上高壓管治早令人感到追求真相和說真心話的「後果承受不起」(fearful thinking),俄羅斯人民在俄烏戰事至今表現出沉默、缺乏應有的正義感,或者被動員起來支持普京,也正正反映出根深柢固的蘇共政治文化遺害。

篇幅所限,本文只能觸及兩大範疇。在全球層面,普京侵烏給我們的教訓是,了解政權的本質是頭等大事,若不及早加以具阻嚇力的制衡,反而善頌善禱掉以輕心,就只會變相鼓勵新一代領袖仿效普京這樣的機會主義者,以所謂國家或民族利益之名得寸進尺,助長他們掠奪擴張的野心;到再爆發類似俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治危機才去回應處理,已經後悔莫及。

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

