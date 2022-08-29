從普京侵烏檢視蘇共遺禍（文：陳家洛） (09:00)

即使今次普京嚴重錯判形勢而弄致焦頭爛額，俄羅斯的侵略及引發的連鎖效應，亦肯定會持續一段時間。即使我們想像普京不再領導俄羅斯，如果不作出針對威權統治的深度變革，最多都是暫時緩和一下氣氛。普京本人是蘇共的產物，一日擺脫不了蘇共的政治遺禍，不日就有下一個野心家上台，如普京一樣把蘇聯的遺產收割為己用，構成下一個全球危機。

絕對而永遠正確的蘇共好故事

蘇聯時代的俄羅斯並不是一個共產國家，而是國家資本主義極權制度兼以「老大哥」自居的霸權。在經濟和軍事進步而且急速發展的外表下，始終是一個封閉不開放的政治制度，這裏沒有「無產階級當家作主」的新文明，有的是共產黨集權後幹部和官僚的家天下。所謂「先鋒黨」帶來的管治，其實是此一時彼一時的權宜政治，是赤裸裸的權力遊戲，其侵略性不僅對外，更首要對內侵襲人民的生活和思想，打造效忠政權的「蘇共新人類」。

在官式宣傳及政治教育的範疇，堅持意識形態、指導思想，或者所引伸的綱領政策、立場是必需的。只有製造毋庸置疑、不容置辯的論述，才方便官方對外「說好蘇共故事」，對內就是限制自由、「不容說三道四」，針對一切懷疑、保留的意見或另類建議鬥爭清算。

蘇聯的故事是神話一般的奇蹟。偉大英明的領袖帶領一個共產政權和一個貧窮落後的舊帝國，在短短幾十年蛻變為世界上數一數二的超級大國，在經濟實力、軍備競賽、太空競賽及地緣政治博弈中分量十足。這個劃時代的復興大業有理所當然、不證自明的凌駕性，沒有思辯討論的餘地。無神論的共產政權將自己的主張及前無古人的豐功偉績，合成為其「核心信仰」，人人有責去自覺維護這個新信仰，不能因為任何人的主觀意見而改變。

即使政權的表現徹底失敗，或是人民要為領袖的錯判承擔龐大代價，挫敗只會是短暫的；在失敗中透過「學習」，就會發現具示範作用的人物情節而構成的「階段性勝利」，因為勝利本身就是不可撼動的，而最終勝利只是時間問題——只要給領導時間，時間就會「證明」領導所做的是正確，所以蘇共絕不妥協。

有了「絕對信仰」，就不再需要信仰的自由，共產政權以「唯一監護人」自居而對不同意見手起刀落，視乎人民有否「選擇站在正確正義」一方，繼續與國內國外的敵人「鬥爭」或者「被批鬥」。

機會主義者及野心家的遊樂場

平時大義凜然的偉大領袖乃至各級幹部和黨員，對堅持這個那個原則的思想學習，天天琅琅上口講「人民」、「民主」、「民族尊嚴」，來表現自己是個「唯一可靠」、「先進」和「無私」的執政集團。有趣的是，在自我催眠的狀態影響下，只有蘇共這個歷史先驅才真正知道共產國際陣營中，各國家和民族的真正利益及不同發展階段需要，自命可靠的共產政權才能夠最明白因勢利導的好處。到了執行時，還要看各人身分、背景、後台及一時一樣的利益關係來理解這個特權階級的決策，如何在一窩蜂表忠的掩護下，一窩蜂各出其謀去搶奪更多利益和更大權力。

有了明確目標和堅定不移的原則作為前提，採取任何鬥爭手段去滿足任何復興大計、產生出任何後果都可以自圓其說，多得「絕對信仰」上場的領導會因應利益和權力所需去更新信仰，都帶着個人英雄崇拜的色彩。這就是所謂「制度自信」。

說到底，蘇共及其他東歐陣營的共產國家都是機會主義者和野心家的遊樂場，他們的手法五光十色，黑白並不互相排斥，民族主義和一些封建制度傳統都可以採用來為「核心信仰」背書，而普京本人及其管治方式皆是蘇共的產物，也就有助我們認識普京的所作所為。

知識分子作為蘇共打手

在昔日蘇聯及今天俄羅斯，平民百姓在強權之下的生存之道，就是積極表態支持任何決策，起碼要被動配合，避免麻煩；除非去國逃走，可謂別無選擇。在缺乏可信的獨立調查和研究，又缺乏自由的思辯空間，我們都不可能準確知道俄羅斯人民的想法和聲音。我們可以得知的一眾所謂有影響力的意見領袖、知識分子本身，大都是政權的應聲蟲，有的用思想家的包裝，有的用策略家的外衣，也有在俄生活的外國人粉墨登場，加上有系統的網軍助攻，都只是為了塑造一面倒的輿論風氣。

傳統上，知識分子階層（intelligentsiya）追求獨立自主的思考和行動空間，評彈時政，破舊立新，即使要孤身走我路，不識時務地與既得利益者抬槓，也是心甘情願。

相反地，蘇共打造的就是寄生在政權的知識分子，把他們作為統治集團的喉舌。蘇聯的知識分子是一個利益集團，大多是追名逐利的機會主義者，不是追求「共產主義理想國」的死硬派。那些死硬派因為不識時務、死抱理想主義不放，早在清黨運動中因忠誠不足被清算了。

如果傳統知識分子代表一種能夠揭露真相的「光明」，那麼蘇共製造的是政權的「影子」，設定為政權的附和者，必須無條件放棄獨立於政權的思考自由和責任，又必須做好一系列指定動作：他們要捍衛政權及其信仰，對內對外為政權的策略及估計未來的一些可能性，提出最有利政權的解說。他們不可能質疑和批判政權，但可以做「打手」投入政治鬥爭中，盡情發泄在異見人士身上。這些就是他們的「影響力」，而且完全毋須建立在獨立思考和行動基礎之上。

蘇聯的知識分子和老百姓當然不笨，於是他們的生存之道是將「什麼是工作」和「什麼是生活」分得清楚，發揮雙重人格的「蘇共新人類」依仗政權的同時，為自己所付出的討回一些公道。只有不停自己調整自己，學會忘記和原諒自己的所作所為，就有機會尋找身心平衡。

蘇共統治的重要特徵

一直強調自己如何對人類文明作出貢獻和犧牲，又一邊促成廣泛的道德崩壞（moral degradation）和思想蠶食（mind corruption），是蘇共統治的重要特徵，而且遺禍深遠。師承蘇共的普京政權一向只知道操控資訊、掩飾真相，同時製造另類真相來主導民情輿論這一套。在公共領域，普京鼓勵人民「不要問只要信」（wishful thinking），加上高壓管治早令人感到追求真相和說真心話的「後果承受不起」（fearful thinking），俄羅斯人民在俄烏戰事至今表現出沉默、缺乏應有的正義感，或者被動員起來支持普京，也正正反映出根深柢固的蘇共政治文化遺害。

篇幅所限，本文只能觸及兩大範疇。在全球層面，普京侵烏給我們的教訓是，了解政權的本質是頭等大事，若不及早加以具阻嚇力的制衡，反而善頌善禱掉以輕心，就只會變相鼓勵新一代領袖仿效普京這樣的機會主義者，以所謂國家或民族利益之名得寸進尺，助長他們掠奪擴張的野心；到再爆發類似俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治危機才去回應處理，已經後悔莫及。

延伸閱讀：Arthur Koestler. The Yogi and The Commissar and Other Essays, Uniform Danube Edition of Arthur Koestler's works, Hutchinson, 1965.

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

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