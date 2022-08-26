政府欠香港體育復常路線圖（文：李峻嶸） (09:00)

雖然體壇盛事之一的七人欖球賽將被用作復常的招牌，但香港境內大型運動比賽距離復常卻遙遙無期。近日先有11月的環大嶼山越野跑賽（Translantau）宣布長途賽很可能無法舉行實體賽；而短途賽中，大會亦不能提供食物予參賽者。之後輪到田徑總會的10公里賽突然因政府拒絕500人以上的大型活動而被迫取消。

無可否認的是近日疫情在升溫中。醫管局的非緊急服務已受影響，社區暫託中心也要重開，這或者是政府官員決定煞停大型運動賽事的主要考慮，但政府針對大型運動賽事的限制還是令人費解。

特首李家超和醫衛局長盧寵茂都認同，抗疫應「圍住有病的樹，而非圍住無病的樹」。李家超在8月8日「應對疫情指導及協調組」記者會上，曾釐清政府防疫政策的五大原則，其中一項為「以科學精準的方法識別不同風險級別人士以減低管控人數和管控範圍，容許最多的日常活動和涉及的人數」。

本地大型賽事取消 損體育普及化

上文提過因政府防疫政策而告吹的賽事，不但是戶外作賽，而且參賽者和工作人員都要打足3針、賽前通過核酸檢測和快速測試。在這些保障措施下，賽事真的還能被當成是「有病的樹」嗎？這些賽事的風險真的比起在戲院內飲食、室內舉行宴會及到水上樂園遊樂更高嗎？

早前李家超才探訪過香港體育學院，以示對香港體育發展的重視。他在體院強調新一屆政府的文化體育及旅遊局，可為香港體育普及化、盛事化、精英化、專業化和產業化作出貢獻。今次因防疫措施而被犧牲的賽事，其國際能見度當然無可能跟七人欖球賽匹敵。但作為不是只開放予精英的大型賽事，它們同時發揮着體育盛事化和普及化的功能。

另外，疫情前香港的長跑和越野跑活動本就非常興旺，可說是不依賴政府財政支援就能體現產業化和普及化的效果。現在政府於疫情出現近3年仍對這些賽事諸多留難，就算七人欖球賽順利上演，也難以彌補本地大型運動賽事接二連三因防疫政策而取消，對體育普及化、盛事化和產業化的沉重打擊。

近日高官被問到防疫政策損害香港競爭力相關問題時，其中一個論調是香港本身得天獨厚，疫情受控香港就會好起來。但不幸的事實是，新冠病毒已不可能在可見將來被消滅。觀乎其他地方的情况，疫情反覆是規律。

本港一些專家已警告冬季將有新一波疫情，換言之假如政府不改變應對這病毒的方法，參賽人數眾多的大型運動賽事以後都不可能恢復在港舉行。當賽事臨陣取消成為常態，籌辦者的努力白費，報名者也覺「冇癮」。而缺乏這些盛會推動參與風氣，體育普及化這個牽涉公眾健康的政策目標將更難做到。

措施放寬無期 政府或被質疑躺平

自今年5月，政府幾乎沒有放寬過香港內部的社交距離限制，甚至連公眾地方限聚令的人數看齊食肆堂食每枱最多人數都沒有做到。就算11月兩大盛事能順利舉行，甚至到時外國和台灣入境者可以「0＋7（7天家居醫學監察）」，若香港市民始終無法回復接近疫前的社交生活和活動安排，大部分市民都不會真的感受到放寬帶來的好處。或者為了保障醫療系統和減少重症及死亡，現時種種限制確有其需要。而病毒演化、疫苗和藥物等因素亦無疑令人難以掌握疫情趨勢。即使如此，政府也有責任以當下情况為基礎，制訂復常路線圖。倘未來真的因為不可抗力而無法實踐路線圖，起碼有部分市民會理解。今年3月第五波疫情期間，時任特首林鄭月娥就提出過復常路線圖，總算為抗疫疲勞的市民帶來一線曙光。

我絕對反對在抗疫路上躺平，但當香港有了比第五波爆發前更多的抗疫資源和機制，卻仍要禁止大型群眾運動賽事，甚至是放寬無期，體育運動愛好者以至市民可能要質疑政府是在復常之路上躺平了。

作者是理大香港專上學院社會科學、人文及設計學部講師

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