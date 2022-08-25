回應周永新教授對區議會改革之建議（文：朱子洛） (09:00)

很多區議員當選前無參與區務？

周教授表示很多區議會選舉候選人由政黨提名，然後空降當選。首先，區議會選舉中，市民首要關注的始終是地區議題。綜觀過往多屆，空降當選議員者寥寥可數。若要在區選勝出，若不是現任議員出現重大醜聞，沒有一兩年的「揼石仔」，基本上沒有勝算，多敗陣而回。

2019年區議會選舉之所以有大量空降候選人當選，就是因為當時政府處理《逃犯條例》修訂的失當，釀成龐大民憤，選民將當日的憤怒投射到支持修訂逃犯條例的政團候選人身上。這情况在之前幾次區議會選舉均沒有出現。

就算是因時勢「僥倖」當選的空降議員，如果沒有用心經營社區，亦會很快遭選民捨棄，如在2003年區選勝出的少數空降候選人，便在2007年區選遭遇重大滑鐵盧，就算是筆者所屬的民主黨也有深刻教訓。可見踏實的地區工作，仍是區選最重要一環。

區會是否政治掛帥？

以往新聞報道中，讀者或會看過區議會對全港政治議題的討論，筆者因此整理了油尖旺區議會分別在去屆及本屆至今的所有討論文件和動議，分類為「政治議題」和「地區議題」，並以會議錄音的討論時間統計。結果發現，雖然區議會確實有討論政治議題，但花費的時間只是鳳毛麟角。除了2016年因旺角騷亂及2020年因反修例事件，令政治議題的討論時間分別提升至6.06%及22.43%，其餘年份討論政治議題的時間只是0%至2.24%不等。

由此可見，區議會會議的大部分時間仍是以地區民生議題為主，這些議題大多只涉及區內居民，新聞價值未至於獲得傳媒廣泛報道，但這些深耕細作正是區議會常態。周教授有「區議會關注的全港議題愈來愈多，區內事務變得不重要」的錯覺，很可能受傳媒取材篇幅所影響。

在《區議會條例》下，過往每年各區都有數千萬元，主要透過區議會撥款，分別用於社區建設（即地區活動）及環境改善工程項目。翻查去年突然被削權前的政府財政報告，前者由2019/20年度開支14.6億元，雖然降至2020/21年度的12.6億元，但當局亦在該份文件說明，開支下降全因疫情令活動減少，而非任何政治理由，後者更由2.8億元增至約3億元。可見，雖然建制派在2020年失去絕大部分區議會控制權，但區內民生開支絕非大幅減少，區議會根本沒有刻意阻礙多數撥款。

「三會」比區會更接近民意？

周教授表示，18區內的分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會（下稱「三會」）等委員熟悉區內事務，可確保居民意見得到反映。不過，上周六完成的首場施政報告地區諮詢會，出席者絕大部分都是「三會」委員，他們表達的意見如同特首李家超本人所言，與政府想法近乎一致，並未有破格意見出現。

這些「三會」委員由政府委任，並無直接民意基礎，一般市民如沒有地區民政專員的引薦，基本上難以參與其中。於2020年民政事務局的決定下，「三會」組成更完全排除區議員，透明度進一步降低之餘，這些「三會」委員主要由建制派的區選敗部、地區建制同鄉社團、業主組織及「官富二代」組成。

今天要成為「三會」委員，首先背景不可是民主派，現時全港總數約2500人的委員當中，就完全沒有民主派成員。試問這方案又如何能夠真正做到「五光十色」？

過往「三會」的組成被視為「分餅仔」，為了被委任，有些人可能會刻意表現得「忠誠」及「服從」，未能立體地展現地區民意。除了部分仍有意參與地區各級選舉的委員，會較積極參與地區事務之外，其他委員大多只是於「三會」會議中擔當被諮詢角色。他們體察民情的程度，與每天打開辦事處、幫助居民解決困難、反映居民意見、於區議會主動提呈文件的區議員，根本不能同日而語。由此可見，增設由「三會」間選的議席，對政制發展只是一種倒退。

出缺議席遲遲未補選 才是行政不彰的主因

民主黨過去一直推動區議會民主化，認為直選才是最大程度獲得市民授權及代表市民。政府表示不希望出現干擾政權的情况，銳意推行地區行政改革。不過現行區議會根本沒有實權，官員亦會因為他們認為議程不合議事常規而不出席、不提供任何文件；而且於現行選制，實際上在「愛國者治港」下已有重重關卡，包括由選舉主任決定參選提名是否有效，以及在宣誓就職時由主事官員決定是否接納。

因此，區議會選舉制度根本毋須改變，已能收到政府所需要效果。反而，政府遲遲未為區議會出缺議席安排補選，才是現時地區行政不彰的最大原因。

作者是民主黨民政事務發言人、油尖旺區議會副主席

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