山盟海誓皆虛話 罪惡滔天為了金 ──從「賣豬仔」現代版看國際「合作」虛實（文：劉銳紹） (09:00)

（1）慘情出現已多年 未爆炸時無人理

──這次東南亞的「賣豬仔」現代版，其實非今天始。中國大陸、台灣及香港的傳媒和網絡曾偶爾提過，但未引起關注，也許因為「這是在別國發生的事情」，或者「無人報案」和「情况不算嚴重」，於是只能觀察。可是，菲律賓、泰國和馬來西亞等傳媒早已詳細報道，當中還披露有華人受害。更直接的是，柬埔寨的《高棉時報》在2019年（或更早時候）也知悉和報道有關詳情，還提到「China Project」等禁閉園區（非官方項目），被騙和受害的華人已多。

該報還說，柬埔寨在中國政府施壓下曾一度收斂，表面禁賭和打擊跨地詐騙案，但後來死灰復燃。於是問題就聚焦在：怎樣才能根治這類跨國罪案？怎樣才能真正保護華人不受傷害？柬埔寨和緬甸都是中國支援的國家（受援國），中國在考慮外交因素之餘，怎樣才能真正保障華人的安全和利益？是否每次都要傳媒披露和引起廣泛關注之後，才有大規模的拯救行動？

──從過去報道可見，兩岸三地（陸、台、港）均有人受害。至於以博彩娛樂為主要收入的澳門，在疫情影響之下，專業「荷官」理應成為彼邦的羅致對象，但今次涉及澳門人的個案未見多聞。何解？可另作研究。現在的問題是：各地政府理應加強合作，共同打擊跨境犯罪，惟如今空間卻愈來愈窄。有一次，一批台灣市民在外地被查獲（及獲救），兩岸就「接收權」發生爭執，有關人士最後被送到大陸去。然則，兩岸是否應該在政治分歧之餘，多點民生和反罪惡的合作呢？

──從現有資料可見，作案者是民間的犯罪集團（何止開賭和詐騙，當地傳媒披露還涉及「洗錢」等罪行），官方則是「正義的執行者和保衛者」。可是愈來愈多證據顯示，「官民」的界線已漸見模糊；至少柬埔寨和緬甸的官方從中取得多少利益，已是心照不宣的事。而在這次事件中，有華人首腦被捕，那麼兩岸三地的官方是否可以衷誠合作、順藤摸瓜，盡量在人命安全的議題上互助，稍為修補政治上的矛盾呢？

我為什麼這樣說？因為兩岸人民已出現一個印象：台灣只打擊親大陸的犯罪集團，而大陸則歡迎「反台獨」的江湖中人。於是乎，柬埔寨和緬甸出現「無王管的犯罪特區」，而兩岸和跨境之間則出現「罪惡滔天為了金」的「經濟特區」。何苦呢？

（2）打擊跨境罪案的國際合作基礎

──在現有的國際架構中，國際刑警有主要責任和最大能量，但它的運作模式有其獨特性，必須是多國（主要實力國家）認為重要的事情（例如國際反毒）才會合作，其他工作主要是交換情報而已；至於情報交換多少，又是各有盤算。國際刑警就像聯合國、世界衛生組織和世界貿易組織那樣，成為大國的「握手和角力場」，各國以本國利益不受損為前提，以撈取其他利益為主要考慮，政治性凌駕實效性。

所以，國際性的組織有時反而起了「保護落後」的作用，以免它們的「共同利益」受損。那麼，人類的正義和國際公義放到哪裏去呢？

──中國在國際刑警也有一定影響力，角色不輕，公安部前副部長孟宏偉（早被召回國並已治罪）曾是國際刑警主席。外界不知道在這次東南亞「賣豬仔」事件中，國際刑警有沒有什麼角色，但既然已有東南亞多國公民受害，中國和有關國家是否可以推動國際刑警發揮一些作用呢？

──既然國際刑警的工作有虛有實，有時的確可以發揮儆惡懲奸的作用，但有時只是虛晃一招，所以在民間的層面只能求助於本國政府，而傳媒更須發揮監督和反映民情的作用。否則，國際合作都是「山盟海誓皆虛話」，誰會癡心一片，換來恨愛交加？

（3）中國有能力處理 關鍵在恒久力度

──事件發展至此，我十分肯定兩岸三地的營救努力。可以看到，中國大陸多年前在外交部內成立領事司（以前用地區劃分，有西歐司、美洲司等；成立領事司則是為了跨地域保護海外僑民），還低調準備專款專用（圈內人稱「營救基金」）。可見，中國人與國際交往漸多，安全也需得到保障。中國官方亦通過這些工作，進一步顯示外交實力和綜合國力。

這一次，大陸表示台胞也可以要求協助，外界不宜只把這類行動視為「統戰」，畢竟把人救出來才是最重要的。不過，大陸一方如能把合作提升到兩岸警方的層次，則是更佳的行動。

──如上所說，柬埔寨和緬甸均接受中國援助，中國大可施加更大的影響力，促使他們按照正途行事，而不是間接成為藏污納垢的地方。這是正本清源、一勞永逸之法，否則這些罪惡根源也會倒流回國，甚至成為外國指摘中國「輸出腐敗和罪惡」的口實。

事實上，中國過去亦受了不少這類內傷之痛，倒不如趁這次「賣豬仔」事件被揭發之際，好好地治理頑疾。眾所周知，中國有些事情絕對可以說到做到，但有時又是三分鐘熱度，所以根治「賣豬仔」的關鍵也是持久力度的問題了。

──這次事件的另一個深層次問題，就是體制不全和失效，導致有些人「罪惡滔天為了金」，有些人則因為經濟下滑、委曲求生而跌下陷阱。這不是本文能開展的內容了，只能請有關方面開明聖聽、解救蒼生了。

作者是時事評論員

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