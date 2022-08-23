近期香港人口變化及移民潮比較（文：阮穎嫻） (09:00)

根據Google Trends關鍵字的搜尋熱度顯示（附圖），由2004年至今，「移民」這個詞在香港區的搜尋數一直平穩，去到2019年4月突然大幅上升，2019年8月登頂。至今港人對「移民」的興趣一直處於較高水平。

後生走得快 一定有古怪

一直有人用出入境數字等不同數據估算究竟多少人走了。早前統計處公布了2022年中人口估計。由於較多外籍傭工是女性，會影響女性及整體年輕人口的數字，以下只用男性數字。要知道一代走了多少人，不能跟其他年齡層直接比較，也不是跟5年前的同一年齡層比較，因為5年前的20至24歲，與今年的20至24歲，不是同一代人，前者今年已經25至29歲了。因此要在數據裏找回同一年份出生的組別，再逐年看變化。

以不同世代人口變化對比，會發現20至29歲年齡組別的男性人口跌得多，20至24歲比起5年前的差距是9%（表1）。20至24歲那個年齡組別人數下跌，除了移民，有人用海外求學解釋，但跌幅比以往大，可能是有較多人去海外求學，惟求學後是否回港就很難說。第二個原因是香港有一部分中國大陸及國際學生，新冠疫情期間可以遙距上課，他們就不留港了。25至29歲年齡層大部分已完成學業，但人口也減少4.9%。去到30至39歲那班人，已經沒有下跌很多。

這次移民潮與上世紀八九十年代的相比，分別為何？在1980和1990年代，許多人通過離開香港，對當時英國殖民地的不確定未來投了不信任票。1984年簽署的《中英聯合聲明》，為1997年香港由英國移交中國治理奠定了條件。過渡期的焦慮引發了移民潮。

與八九十年代移民潮比較

根據學者黃紹倫在1988年的一項社會指標調查，當時港人對未來並不樂觀。例如他們預計公民權利減少（76%）、個人自由減少（73%）、法制劣化（61%）和生活水平惡化（67%）；約半受訪者擔心九七之前政治不穩。

保安局估計，1987至1997年間，約有53.4萬香港人移居海外，約佔1992年人口的9%。部分人獲得外國公民身分後，回港尋求更好的經濟前景。事實上，中國大陸經濟隨後迅速增長，香港作為東西方之間的橋樑，受益匪淺。

今次移民潮，明顯是「反送中修例」乃至中央加強規管香港有關。根據香港民意研究所2022年8月所做的民意調查，個人自由（49%）和香港的政治（15%）是民主派支持者打算移民（36%）的兩大原因，而有2%已經移民了。其他政治立場打算移民者較少（13%；另有1%已永久離開），他們考慮離開香港的原因，31%是因為個人自由，24%因為家人前途。目前很難說這些人會否回港，但短期流出趨勢已定。

港英政府有發表過1989年的移民概况。與總人口相比，近一半移出人口處於「搏殺期」（25至44歲）；整體移民中有接受過學位教育的比例（15%），比當時整體香港有學位的人口比例（6%）高（表2）。在1980年代後期，人們擔心中流砥柱流失使經濟停擺，這種現象在會計和信息技術等一些專業尤其突出，不過移民潮對留下來的人也有好處。隨着高級人員離去，下級抓住機會升職填補空缺，創造了強大的向上社會流動性。「嬰兒潮」說自己很巴閉，一年升一級，就是這樣而來。

具競爭力者離開 致人才流失

表2亦顯示了2021年BNO（英國國民(海外)護照）簽證持有人的概况。約半數簽證持有人（51%）屬25至44歲；69%的戶主具有大學或以上學歷；63%戶主曾受僱於香港的管理、專業、技術和行政職位。與2016及2021年整體人口和1989年的移民相比，這些移民背景更好。

流入香港的移民又是否能夠取代離開的人？2016年居港不足7年的人口，比整體同年齡層人口更多的是25至44歲，學歷及職位比整體人口要好，不過比起BNO簽證持有人平均沒那麼強（表2）。然而，較高學歷的人幾年後未必留港，踏着香港的跳板又走向他方。

人口外流令香港短期某些行業勞動力緊張。嚴格的COVID-19限制仍在驅使外籍人士離港。香港總商會在一項調查中發現，38%受訪公司受到人才離職的打擊。金融行業一些中層職位，為搶佔近期外籍人士離開的緊缺市場，短期加薪25%至35%。不過根據香港投資基金公會的調查，35%有回應的基金管理公司有將職位轉移至其他地區，13%公司減少了在港的員工數目，近七成表示吸引非本地人才來港工作是難事。其實很多外資私募基金已搬走，剩下的都是「本地薑」。找不到人才，是留住公司的一大難度。

移民潮衝擊社會

外流將對社會產生廣泛影響。例如教師和社工，這兩個專業一直是民主派支持者大本營。由於這些專業人士不成比例地移民，這些行業將缺乏訓練有素和經驗豐富的人才。教育界已表示，新學年招聘教師遇到困難。正正因為這樣，立法會議員鄧飛所說的招大陸學生來港並不合適，因為根本不夠教師。正路是縮班「殺校」、整合資源、汰弱留強，留下辦學較好的學校。他說要擴大招生，只是為了他的幾百個校長同行不要失業而已。招不到教師只會令教育質素每况愈下，別讓界別利益凌駕一切。

移民潮改變了家庭關係。一些年輕夫婦選擇移居海外，冀為孩子提供更好的成長環境、教育和未來。事實上，60%的BNO簽證持有者有孩子，當中91%人的孩子為4至15歲。他們願意放棄香港的高薪工作，到另一個地方重新開始。有些人不情願地離開了父母和祖父母，老一輩不打算在外國生活，面對家人離去，更需社會政策來滿足他們的健康、社會和護理需求。

香港政府似乎認為，用大陸移民補充香港將解決所有問題。例如，香港警察現已放寬了投考限制，可僱用非本地人，消費券也發放給未有永久居留權的居民，預計會推出更多類似政策，吸引非本地人來港填補人口缺口。群體之間的衝突未知是否會加劇，身分認同和凝聚社會各群體，是未來一大挑戰。

參考資料：

．Wong Siu-lun (1992). Emigration and Stability in Hong Kong. Asian Survey, 32(10): 918-933.

．Ronald Skeldon (1990). Emigration and the Future of Hong Kong. Pacific Affairs, 63(4): 500-523.

作者是香港大學經管學院講師

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