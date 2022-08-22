民眾被「賣豬仔」 台灣政府須警惕（文：冼翰宇） (09:00)

台設「打詐隊」 被質疑淪口號

議題發酵後，儘管台灣政府「勸阻」與「營救」雙管齊下，仍舊難以杜絕輿論延燒。隨着本年底選舉將至，事件亦無奈擴大為又一個朝野政黨攻防的戰場。

行政院長蘇貞昌7月時大陣仗宣布成立「打詐隊」，由台灣高等檢察署領銜，整合檢察、警政、調查等系統向詐騙集團宣戰，朝「斬源頭、封後路」兩大方向行動。如今，接二連三有台人被騙到柬國，政府卻顯得無可奈何，難免招致對「打詐隊」淪為口號的質疑。

台灣外交部和警方起初對於究竟有多少台灣人受困柬埔寨，各自公布的數據竟對不上，連日來數字更是一變再變；直到警方動員派出所逐一查訪在台家人，才得出至少有300多人待援。只不過這當中恐怕含有大量失聯或查訪未遇的個案，顯示仍有不少尚未曝光的「黑數」。

台灣「新南向政策」與大陸「一帶一路」

「柬埔寨事件」除了引發台灣內部朝野的攻訐，蔡英文提倡的「新南向政策」與習近平的「一帶一路」亦捲入其中，成為台海兩岸官民相互檢討的依據。

自2013年中國國家主席習近平提出「一帶一路」倡議後，大量中國人湧入柬埔寨南部城市西港，至2019年已有25萬中國人在當地。根據2019年7月的統計顯示，西港90%企業更是由中國人、中國資本持有。

專家評估，位於西港的多個經濟開發區，每個園區至少有數十間詐騙公司同時運作，此類誘騙與反覆拐賣的受害人亦以中國大陸人士佔多數，台灣籍受害人僅佔約5%。然而，台灣人受害的情况，在新冠疫情爆發後日漸嚴重，原因顯然是受到中國大陸邊境封鎖的「阻撓」，使很多大陸人無法出境，迫使詐騙集團轉向針對誘騙、拐賣台灣人，以「人騙人」的手段，形成滾雪球般的不堪後果。

柬埔寨洪森政府多年來奉行北京的「一個中國」主張，不但曾指摘台灣當局介入其內政，在西方國家普遍譴責大陸解放軍對台軍演之際，柬埔寨更是自始至終公開支持北京。台灣無法在柬埔寨設置代表處，相當程度也增加了救助滯留台灣民眾的困難。

即便台灣當局有「非戰之罪」的外部因素，但蔡英文總統2020年起第二任期的「新南向政策」與第一任期存在落差的事實，確有亟待檢討的空間。首要變因在於，蔡政府第二任期的對外政策重心放在印太戰略，關注的是美國、日本等民主國家與台灣之間的共同利益。於是，對外交涉的大部分資源也順勢轉向，東南亞自然受到一定冷落。台灣有必要趁此之際通盤檢視戰略資源的分配，扭轉此刻稍嫌偏廢的涉外決策。

台灣在野陣營中，部分人士將事件歸因於失業率和青年求職困境，恐怕亦是不夠周延的論述。2021年6月台灣15至24歲青少年失業率為13%，2022年6月份回落至12.08%；對比前總統馬英九執政時期，青少年失業率一度飈上14.49%，平均也在13%左右徘徊，其實已有好轉。

大陸疫下工作減 柬埔寨填補缺口

本地青年「出外打拼」本非稀奇事，所謂的「出走潮」亦不是近年才有。過去幾年台灣媒體對於青年前往中國大陸讀書、就業所造成的人才流失問題，同樣也是憂心忡忡。

台灣青年近期走向柬埔寨的眾多原因之一，正是因為中國大陸的工作機會在疫情下大幅減少。台灣過去幾年高度依賴中國大陸就業市場，「出走」的需求難以在短期內扭轉，柬埔寨正好在這時填上了這個缺口。

台灣爆出柬埔寨詐騙案後，連帶揭出香港和澳門也有同類型犯罪案件。此類事件在香港官式描述中，僅以「求職被騙案」輕輕帶過，但民間立即警覺並視之為販賣人口的「賣豬仔」案。港警雖然懷疑不法集團在香港亦有同黨或代理人，但否認香港是販運的目的地和中轉站。

台灣在柬埔寨沒有足夠情資及施力管道，這是遲早必須解決的課題，如此才能準確掌握當地詐騙集團的規模、有多少加害人和被害人。台灣政府愈早向人民釐清相關疑慮，除了能夠重拾民眾對其「解決問題」能力的信任，也是防止更多人受害的最佳途徑。

作者是台灣新聞工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）