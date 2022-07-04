敵軍圍困萬千重 運籌決勝千里外 ──美國的「內燃機策略」和中國應對之道（文：劉銳紹） (09:00)

在近期軍演之後，相信中美兩國已有初步的「賽後檢討」，隨即思考下一場戰役在哪個領域開打（有說除台灣動向之外，還有芯片戰及金融戰）及怎樣打，從而部署長遠的對決。種種態勢顯示，美國有一暗招，姑且稱為「內燃機策略」──引發中國很多自製的問題在內部燃燒和爆發，例如因高壓而引起的社會不滿、因措施失效而出現的經濟動盪、因制度不彰而引致的各種失衡。中國能否決勝於千里？就要高瞻遠矚、知己知彼了。總之，以下提及的問題是綜合近期西方智囊透露出來，針對中國的思考。對中國而言，有則改之，無則加勉吧。

（1）戰術可以比併 戰略更為重要

──西方看準中國的一個弱點，就是已拿不出什麼新招。他們舉例說，中國今天仍不斷宣傳美國前國務卿基辛格，但他在美國還有多少影響？已到了「攝牙罅」的地步。今天，還有多少當年的斯諾、史沫特萊、韓素音和李約瑟等人，基於理念而為中國說話並能發揮一些影響的？即使中國的國際輿論機器強了、贊助的智庫多了，但只是硬件的提升，而不是宣傳、輿論和說服力質量的提升。在講求軟硬實力兼備的今天，這就像跛腳鴨上坡一般，舉步維艱了。

──其實中國不是沒有新招，但往往被舊思維壓下去。近期的例子是，大陸內部有建議提出，除了炮轟蔡英文之外，也可邀請民進黨內反蔡英文的人物到大陸訪問，就像佩洛西到台灣一樣。這種分化民進黨的策略以前都有，許信良就逐漸與大陸走近。但這些意見今次成為耳邊風，因為「打擊民進黨是主要的」，不能違背和遮掩了上級的英明決策。結果，大陸最近只邀請國民黨副主席夏立言前往大陸，其效果又是「死亡之吻」。

另一個被棄如敝屣的新招是，美國利用其會計和核稅制度的條例，要求中國公司呈報相關資料，實際是起底行動。內地有建議指，倒不如趁此機會倒逼改革，清理門戶，理順企業背後的裙帶關係。但由於涉及範圍錯綜複雜，只能「按實際情况」處理，這又增加了被美國強制除牌的風險。

──所以，中美角力不單是戰術問題，更是戰略思維的問題。在中國，政權利益與國家利益掛鈎；在外國，則是政黨利益與國家利益掛鈎。不過，後者較容易打「合同戰」，把其他政治板塊的利益、官民之間的共同利益，以至國際同路人的利益融合起來，雖有分歧但較易處理。在中國雖然強調一致對外，在國際上則是聯手抗西（美英），惟對內能否協調各個板塊的利益？則是長期存在的問題。所以，中國在戰術（包括軍事和外交）上與美國比較，各有長短；但在政治上，即使權力集中，內聚力卻不像西方國家那麼強。

（2）外國利用信息不靈製造「內燃」

──這是外國慣用的方法。近期的例子是：西方傳媒最近十分關注北戴河會議，普遍基調是習近平在「二十大」上第三度出任中共總書記已無困難；但它們同時演繹，這是因為「中共內部已無健康力量，無法保護鄧小平建立的制度」。所以，中國說要發揮各種優勢，例如「四個自信」（道路、理論、制度和文化），就變成外媒形容的「四個迷信」。容或這是外國的輿論戰和心理戰，不足為懼，惟如果認真檢視「四個自信」的落實程度，又是否得心應手呢？

──外媒和西方智囊透露出來的另一種怪招，是「協助你爛下去」。這到底是什麼葫蘆賣什麼藥？據了解，西方國家明白它們無法影響中國內政，當中有不少西方無法學習的優勢（例如集中優勢解決某一問題），但亦有不少頑疾，所以它們的理論就是「幫助中國的頑疾惡化下去」。例如西方國家專門接收中國的貪污分子，讓他們連人帶錢到西方國家接受庇護；又如早年放鬆對中國公司的規管，讓它們進一步腐敗、「走資」，實際是「協助自殘」而西方得利。

──面對這類策略，中國只能努力強身健體，防止這種「內燃機」在自己體內加熱、爆炸。但西方智囊又看到一點，就是「一人腦代替萬人腦，只會引發萬人惱」。他們認為，過去的「眾事眾議」近年愈來愈只有形式，「高官智慧」代替了群眾智慧，集思廣益變成了「集體壓抑」。更有甚者，在「萬佛朝宗」的引領下，很多既有的價值觀和標準不斷扭曲、胡亂解讀，例如近期漢服與和服的爭議不斷，再導致內耗頻仍。

（3）即使是陽謀 告訴你都防不了

──上述西方智囊研究的策略，很多都是公開的；但令人感嘆的是，即使這些陽謀已在眼前公開，惟中國很多時候都避不了，因為目前的體制和積習已久的慣性，已令中國難以在短時間內刮骨療傷、沉痾頓癒。中國只能繼續踏實治理內部問題，才能有強健的體魄抗外。

──如上所說，中國過去已看出外國的「糖衣炮彈」，本來是可以抵禦的，但效果不彰，經常以「高成本、高浪費、高內耗」換取低效益。最弔詭的是，其實絕大多數人（包括體制內）對上述弊病都心知肚明，卻影響不了大潮。外國人對此傳統無法理解，而理解箇中奧秘的中國人卻說不出來，才導致「敵軍圍困萬千重」，也未能「運籌決勝千里外」。這不是令人欲語無言，唯有淚千行嗎？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）