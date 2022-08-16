副政務司長「捉老鼠」 ——小題大做？（文：狄志遠） (09:00)

公眾要問的是：滅鼠工作既有明確的執行部門——食環署——處理，也有局方——民政及青年事務局——去統籌有關工作，為何現在突然出現副政務司長去帶領？這究竟是政府新改革的體制架牀疊屋，為了有人有工作，即使是已經有政策局負責的事務，都要由副政務司長去統籌？抑或真是顯示政府的魄力，決心解決一個多年都沒法處理好的問題？是要顯示特首李家超所說的目標為本、要辦到事的要求？

由有關政策局統籌，以及由政務司長辦公室統籌，確實是有不同意義。

一般來說，由有關政策局統籌，需要得到其他政策局的執行部門合作；而由政務司長辦公室統籌，則是顯示有關政策屬政府首要工作之一，且需要整個政府全面配合。

然而，今次由副政務司長帶領，究竟他跟其他局長是「上司下屬」的關係，還是權力平行，這要由今次「滅鼠行動」來顯示。

寄望可改革政府多年陋習

事實上，今次「滅鼠行動」不單要看其成效，更是反映了政府新架構的運作及整個權力關係，副政務司長一職是否能幫助政府強化統籌各部門的工作。

「滅鼠行動」所涉及的確實不止街道環境清潔，亦包括大廈管理、渠務清潔工作。從這角度看，或許有人會認為，由副政務司長帶領「捉老鼠」是小題大做，但若真能夠加速政府的統籌工作，亦是香港之福。

我寄望政府今次「滅鼠行動」不是如過往般「雷聲大，雨點小」，最後草草收場，而是能夠真正改革政府的多年陋習。

作者是新思維主席、立法會議員

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