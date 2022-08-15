香港必須重啓大門 方能重振國際都市聲威（文：高天樂） (09:00)

3個原因 應撤所有旅客限制

所有針對外來到港旅客的限制令都應取消，原因有三——

第一，香港作為國際金融中心及其他各種商貿的亞太樞紐，從業者無法在沒有跨境自由的情况下，持續有效地工作。在疫情之前，我和身邊不少金融從業者一樣，需每月出差公幹2至3次；旅遊限制令使我們不能正常工作。

另外，繁瑣的入境檢疫手續、各式各樣的限制和檢疫要求，以及香港整體對新冠感染者的對待方式，皆讓不少關鍵行業從業員對香港失去信心。即便政府於上周一提出的「3＋4」方案（3天酒店檢疫，其後4天家居醫學監察）對酒店及航班短缺等問題，起到一定的紓緩作用，但預訂酒店及機票仍存在各種不確定性，耗時耗力耗錢——整體虛耗的時間遠不止3、4天的隔離時間。若香港不實現更根本、更徹底的國際通關，這一舉措只會帶來曇花一現的生機，並不能持久地給予外界信心，讓外資及旅客重新到港工作或消費。

第二，香港學齡兒童和青少年教育危機刻不容緩。各種停課、停學讓這一代孩子不僅落後於上一代，也落後於其他地區早已復課復學的同齡人。這是一個關乎人力資本及城市競爭力的問題。從經濟長遠發展來說，若香港要確實落實經濟轉型，並維持在亞洲區內的綜合競爭力，我們有必要在教育層面上多下苦功。

另外，教育局不斷調整學校的授課和考試安排，及推出各種長期的防疫限制措施，不但影響學童的學習和身心發展，亦大大影響家長的工作安排。這促使不少外國——甚至有條件的本地家庭——舉家離港，對現在和將來的人才庫都會造成長遠負面影響。作為一名家長、一名關心香港未來人力資源的從業者，我期盼特區政府能慎重考慮完善教育安排，在抗疫與孩童福祉之間取得平衡。

第三，疫情初期實施的各種限制令，已不適用於疫情現狀。香港跟歐洲和美國一樣，疫苗接種率頗高，再加上前幾波疫情，受感染群體已獲得免疫，現時的病毒致死率已跟普通流感不相上下。香港現有的群體免疫力足以應對高傳染率，但香港政府至今仍以重大流行疾病的標準來報告感染人數。筆者全家過去兩個月在歐洲旅行，暢通無阻。儘管新冠病毒無處不在，我們和身邊的朋友都曾染疫，但我們的症狀與普通感冒和流感相差無幾。

新冠病毒傳染力強，將在人類之間持續傳播，難以徹底消滅。在歐美，如果家裏有人感染，感染者與家人會保持一定的社交距離，自行避免傳播。這跟預防流感的方式一樣，是由個體承擔的責任，而非透過政府集中下令隔離。固然，香港現有的隔離設施可以供家裏不具備隔離條件的感染者使用，以保護老年和弱勢群體，但政府應該把重心繼續放在推行鼓勵疫苗接種（包括加強針）之上，這才是有效方法。

倘一味等通關內地 疫後恐風采不再

誠然，內地是香港最大的業務往來所在，香港很多人都有親戚家人在內地。與內地通關顯然是重中之重。但是，內地還面臨龐大的老年人群體接種率不足等具體挑戰。有見及此，在內地接種率提升之前，中國內地的清零政策將持續下去。如果香港一味等待與內地通關，將其視為唯一目標，那恐怕疫情結束後，香港將不復往昔風采，只會淪為一個缺乏競爭力的地區性城市。在此前提下，國際商務與人才亦會流失至新加坡、悉尼、東京、首爾或倫敦等地。

依我所看，香港是全球最佳的一座城市。我在此組織家庭、打拼創業、落地生根。我並不希望離開。香港政府在疫情初期守護人命及控制疫情傳播的成績，有目共睹，但現在已不可同日而語。疫情最初期的政策不再適用，香港應從清零政策轉向「與病毒共存」。我們是時候改變了，香港是時候與世界其他地方一樣往前邁進。

為了香港的將來，在此時此刻行動刻不容緩。香港必須重開，方能重振其國際都市聲威。

作者高天樂（Chris Gradel）是太盟投資集團聯合創始人兼首席執行官

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