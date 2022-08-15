讓凱撒的歸凱撒（文：鄭立） (09:00)

20年前，自由黨是與民主黨、民建聯在議會鼎足而立的第三大政黨。正因為排第三，反而令他們更重要，因為他們是議會裏的關鍵少數。大部分議題，民主派與民建聯都有完全相反的固定立場，所以他們影響不了結果，反而是自由黨的選擇，就是最後的選擇，因任何一方加上自由黨的票數，就是大多數。

2003年擋住23條 田北俊創造時代

20年前是一個時代的開始。兩年間，香港發生了3個關鍵事件，包括資產價值洗牌令很多人「上車」的SARS、讓社運興起的七一大遊行，以及《基本法》第23條立法被擱置。主流及民主派的說法是七一大遊行成功擋住23條。但事實上，遊行並沒有令政府收回23條議案；真正令23條延後的，是自由黨反對。

這個關鍵少數，於關鍵時刻，發揮了關鍵影響，決定了香港往後20年的命運。這是功還是過呢？如果對於民主派來說是功，對建制派來說恐怕是過了。也許建制派一直記得自由黨在這個時刻的決定，民主派則迷上了七一大遊行的奇蹟，開始覺得只要有足夠的人遊行，就能夠推動任何事，直至最近證明這只是一個幻覺。

七一大遊行實際上最大的影響，是影響了田北俊先生的決定。面對建制派的疏離、民主派的無視，兩面的冷落使自由黨走下坡。我想這對田北俊先生多少是不公平的，他創造了剛結束的時代，是一個事實。

不久之後，23條應該會重臨，這次應該沒有人能阻止。也就是說，那時創造的時代已走向結束。在這個時候，應該要有人寫些什麼，去為這段歷史蓋棺定論，所以這篇文章，還是該寫的。我想現在沒有選舉，沒有人會思疑我是為誰拉票，我覺得我終於可以自由地寫出來。

讓凱撒的歸於凱撒，讓田北俊先生的歸於田北俊先生。老實說，過去20年並不是我等公屋基層喜歡的時代，我亦不知道未來20年的香港會如何。但我會肯定，田北俊先生在香港歷史上是一個重要角色。而且，我感到田北俊先生是一個真心愛香港與香港人的人，雖然我不是受惠者就是了。

作者是專欄作家

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