綠化帶建屋 要有應對氣候危機的韌力（文：伍美琴） (09:00)

綠化帶在港土地規劃有特別位置

雖然規劃署的《香港規劃標準與準則》第四章「康樂、休憩用地及綠化」表明，「這類休憩用地的主要功能是保育自然環境、美化市容及改善景觀」，理應受到保護，可是根據政府統計（註1），香港的林地、灌叢、草地和濕地面積超過730平方公里，佔全港土地的65.6%；其中郊野公園和保護區佔地443平方公里，即全港土地的40%。

換句話說，香港有25.6%的土地應該算是綠化帶，比整體的都市區（25.1%）還要大一點點。因此，綠化帶可以看成是自殖民政府以還的一種土地儲備。從這個角度來看，發展綠化帶可以說是無可厚非的。

可是問題不是那麼簡單。香港的城市發展，跟有「花園城市」之稱的新加坡大不相同。香港的市區與「郊野」分明。從「谷歌地球」看，香港的綠色地帶不少；可是，建成區往往是灰濛濛一片，密密麻麻的高樓大廈之間，鮮有綠帶花園，熱島效應嚴重。所以在炎夏日子，走在市區狹窄的街道上，是一件十分難受的事情，對大眾健康構成一定影響。事實上，這種石屎森林對地球和應對全球氣候危機更是乏善足陳，只可以說是20世紀人類漠視自然生態、粗暴發展的產物。

房屋不僅短缺 更嚴重是居所質素

這種對地球、地方和人類都不友善的發展，已經在很多地方被人唾棄。所以近年，祖國也大事推動生態城市的發展，超過250個城市希望建設可以使人與人、人與大自然和諧共生的空間，一如我國傳統智慧的天人合一、民胞物與，認為蒼生萬物都是人類的「同胞」，應該好好愛惜。

換句話說，單單着眼興建房子以解決劏房問題，在21世紀面對氣候危機和貧富懸殊的挑戰之下，是不足夠的。因為香港最大的問題，不單是可負擔房屋不足，更嚴重的是這些房子的質素——我們大部分房子和房子坐落的土地，都是與生態和大自然隔絕似的，住在裏面的人少有可以享受生態系統服務價值，在在影響大家的身心靈健康。

香港人對生態系統服務價值的認知之低，可以從樓價反映一二。那些「方便」的區份，哪怕是空氣、噪音和光污染嚴重，花草樹木亦難以健康生長的地方，房子呎價還是高居不下。

其實生態系統服務價值十分重要，我們的食物、水源、空氣、各種養分、情緒、靈感，種種都跟生態健康息息相關。如果新一屆政府強調「以結果為目標」，就必須明白其任重道遠，提供給市民的不應該只是一套房子，而是一個可以安居樂業的家——房子是綠色建築，房子坐落的地段、基建都是低碳設計，建設「海綿地面」，提供綠化環境和工作機會，使人與人、人與自然再次緊密連結和共生。就如新加坡市中豪亞酒店，它的綠化地積比（green plot ratio）是1110%！

換言之，發展項目雖然拿取了地球的一塊土地，但這項目還給大自然的，是11倍多的綠化，及更多的生物多樣性。

不反對綠化帶建屋 前提是如何興建

這種發展才是真正的可持續發展，因為它不單止滿足人類生活的需要，而是讓大自然可以更好地提供各種供應、支撐、調節和文化服務，使一個地方更加宜居，又可以幫助城市降溫、應對氣候危機，一舉多得。以這種建設的結果為目標，將會是香港之福。

所以，筆者不反對在合適的綠化帶建設房子，但大前提是如何及用什麼原則去興建。我們可否在這個過程中向其他地方學習，在綠化帶不單興建綠色建築，而是嘗試利用綠化帶原有的優勢，以「海綿城市」為藍本，與大自然共舞，建設可以讓人的身心靈都壯健，及幫助香港應對氣候危機的居所。

更重要的是，這些經驗應該成為我們重建或改善現有建成區（包括棕土）的藍本。這些不是天方夜譚！筆者最近出席「大館對談：聯合國教科文組織對談系列」， 討論如何「以自然與文化建構城巿適應力及可持續性」（註2），細心聆聽了泰國獲獎無數的年輕園林建築師如何匠心獨運，讓一個公園搖身一變成為解決城市淹水下沉的一個設施，不但降低氣候危機的威脅，又可以確保遊人享受一個滿有生物多樣性的公園和親水空間，連踏玩水上單車的同時也可以淨水（註3），讓人明白如何真正在發展的過程中與自然共舞！

同一會議有一名來自國際自然保護聯盟的評論員，她擅長以生態為本的方式，幫助亞洲、非洲及拉丁美洲城市應對氣候危機。她分享每個地方因應生態、地理與歷史軌迹的不同，而需要因地制宜，所以在地知識對發展可持續和具韌性的城市不可或缺。

該會議也談到要解決氣候危機，跨學科的探索非常重要，政府不同部門亦需衷誠合作，大家都得用心力、時間、努力和資源，來創造可以應對氣候危機，又可以讓人民安居樂業的地方。

生態系統的各種動植物才是地球的原住民。人類在工業革命以還，以為人定勝天，在所謂的「發展」過程中，大肆掠奪大自然，沒有尊重生態系統的法則，不但平白浪費了賜予我們不同服務價值的寶貴資源，更把互相依賴、有着千絲萬縷關係的生態系統割裂，破壞環境之餘，更使城市發展陷入一個惡性循環，處處出現棘手和讓人類難以招架的問題。

建設生態城市典範

所以在徵用綠化帶去建房屋的時候，香港政府可否真的「以結果為目標」、以生態文明為起點，在中國人的地方興建可以讓人讚歎的聚落，成為生態城市的典範，結合不同部門的力量，成就一個讓大自然生態可以更持續和更有韌性的地方？這種房屋一定宜居，而且宜遊（甚或為附近高密度城區提供遊玩空間），因為有生態系統服務價值的社區，一定有自然空間讓市民可以遊玩、感到幸福。如果政府以這個結果為目標去解決香港的居住問題，深信香港市民一定會認同和支持。

註1：規劃署，「香港土地用途」（https://bit.ly/3QwpBya）

註2：https://bit.ly/3JTkFBp

註3：https://bit.ly/3AggwEE

作者是香港中文大學城市研究課程主任

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