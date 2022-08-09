團結起來，戳穿美國霸權霸凌霸道的畫皮（文：劉光源） (14:08)

在這場正義與邪惡的較量中，國際社會堅定選擇站在中國一邊，絕非偶然。天下苦美久矣，對美霸權霸凌霸道早已心知肚明、深惡痛絕。

美國是世界亂象的源頭。縱觀二戰以來的全球，地區衝突此起彼伏，傳統與非傳統安全問題層出不窮，眾多亂象背後都有同一個影子，那就是美國。從朝鮮到越南，從南聯盟到阿富汗，從伊拉克到敘利亞，美國打著各種旗號大興兵戈，造成無數災難和動亂。美國慣於翻手為雲、覆手為雨，先製造問題，再利用問題實現自身戰略圖謀，醜惡行徑罄竹難書。佩洛西竄台後，美一錯再錯，還厚顏無恥糾集七國集團發表涉台聲明，百般狡辯，企圖推高台海風浪，逆潮流、背人心、違民意。

美國是國際規則的破壞者。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，具有不可撼動的國際法基礎，構成二戰後國際秩序的組成部分。美出於維護自身霸權目的，對國際法一貫合則用不合則棄，頻頻拋出「基於規則的國際秩序」，欺世盜名，實質是服務一己私利的「家法幫規」。美明確承諾奉行一個中國政策，不與中國台灣地區進行任何官方往來，現在卻悍然背信棄義，頑固縱容佩洛西竄台，再次充分證明美國對國際規則的虛偽與雙標。中方採取的反制措施既是在堅定維護中國的主權和領土完整，也是在堅定維護國際公平正義。如果中方對美倒行逆施不予以堅決抵制，尊重主權和領土完整的國際關係原則必將成為一紙空文。

美國是甩鍋推責的慣犯。美是國際社會公認的麻煩製造者，但他們從來不會反躬自省，從來不會愧疚臉紅，從來不會道歉賠償，還總為自己的錯誤百般開脫，尋找借口。中方對佩洛西竄台作出堅決回應後，美不思悔改，又跳出來大放厥詞，誣稱中方「反應過度」，真是賊喊捉賊，豈有此理！世人看得清清楚楚，是美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後。事實上，為避免這場危機，中方做出了最大程度的外交努力，但在國家核心利益受到侵犯時，中方必將以實際行動擊退一切挑釁。我們的立場正當、合理、合法，我們的舉措堅定、有力、適度，我們的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，旨在向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力進行懲戒。

是非自有公論，公道自在人心。中方感謝國際社會對中方立場的理解和支持。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的底氣，有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的豪氣。在美式霸凌行徑肆意橫行的當下，國際社會必將團結一致，共同維護國際法原則和國際關係基本準則，共同推動和平與發展的崇高事業。

作者是外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源

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