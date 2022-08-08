避免當美中助燃劑 考驗台灣智慧（文：冼翰宇） (09:00)

佩洛西議長搭乘的波音C-40C運輸機，2日下午從馬來西亞起飛後，在單一飛航追蹤網站上就吸引了超過20萬人在線關注座機動態，尤其在意是否像消息所稱卻始終未證實的降落在台灣。原本不到5個小時的航程，也為了避免與大陸軍機發生意外，刻意繞道飛行，花費7個小時才終於揭開連日來的謎團。

當佩洛西議長準備踏上亞洲行之前，法國國際廣播電台曾引述消息人士談話指出，佩洛西將於4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪台，並在台北會見蔡英文。消息一出，台灣媒體立刻陷入人員部署和調度的忙亂之中。

不論美方或台灣高層始終未正面回覆相關議題，在訪團座機降落前，沒人說得準究竟會不會過境台灣。在一片混亂的信息中，筆者服務的媒體在8月1日從不同管道確認佩洛西議長將來台，不過一開始得到的信息稱其將只待兩個小時，一下機便前往AIT（美國在台協會）。

同一天稍晚又有其他來源透露，轄區警方已接獲「外賓」維安的勤務，至此幾乎可以確定佩洛西不止會訪台，還將過夜，入住位在台北市信義區的君悅酒店。隨着佩洛西訪台行的外交意涵提升，媒體新聞操作的層級也順勢拉高。

造成此般「可做不可說」的默契，可以歸因於台美中三方長期複雜的處境，以及近年美中關係的降溫。美中兩國持續在「既競爭又合作」的互動中摸索平衡點，而台灣問題又恰巧是美中矛盾的核心。佩洛西議長作為25年來訪台最高級別美國政要，自然挑起北京的不安。

台灣人淡然面對解放軍演習

佩洛西議長的行政專機降落台北不久後，新華社隨即發布解放軍自4日起在台灣周邊6個海空域舉行演習，要求飛機和船舶不要進入。這是1996年3月台灣總統大選前，解放軍對台灣西南和東北海域發射飛彈後，大陸再一次採取類似行動，只是規模更大，距離台灣也更近。

儘管面對強大的外在壓力，多數台灣民眾的情緒似乎並未受到顯著影響，幾個沿海地區也湧入了為數不少的攤販與遊客，只為一睹「壯闊」場面。雖然1996年當時亦有人做起「租借漁船出海看軍演」的生意，但台灣人此次面對解放軍的武力展示又更淡然了。

撇開歡迎與否，沒有人會否認佩洛西到訪是頭等大事，不論對台海兩岸、美中關係或印太地區皆然。許多台灣人對於台灣在國際媒體上大量曝光、能見度大幅提升，是感到興奮的。

不過，對於佩洛西的訪台行，台灣內部當然也有反彈聲音，認為美國把台灣逼向險境，執政的民進黨政府任由美方擺佈，絲毫無招架之力。佩洛西在台灣的行程中，不論下榻的酒店外或參訪機構周遭，都能看到抗議與夾道歡迎的群眾分站兩側，不時相互叫囂拼場。

外交與國防往往是內政的延伸，美國的選民即將在今年11月8日走入投票所，進行拜登就任總統近兩年的中期選舉。多項因素顯示對執政的民主黨而言將是一場硬仗，甚至可能將不再是眾議院的多數黨，意味着佩洛西恐怕難保其議長寶座。

如果說此次包括訪台在內的亞洲行，是佩洛西為留下從政生涯遺產（倡議民主、關懷人權）的「畢業旅行」，那或許也可視為中國大陸國家主席習近平在二十大前的「期末考」。

過去幾年處理香港問題所遭受的質疑、面對新冠疫情的強勢清零政策，加上中國大陸經濟成長大幅減緩，習近平恐怕不希望在此刻跟美國正面衝突，也禁不起在美中關係和台灣議題上犯錯。

然而，習近平仍得顧及國內民眾和黨內大老對他的印象。於是北京在《金融時報》7月預告佩洛西將於8月訪台後，全黨國一致拉高音量應對——調子之高使實際的作為讓國內鷹派失望、質疑；佩洛西離台後即發動包圍台灣的軍事演訓，展現不容質疑的決心，或許都能歸因於此。

中方當然深知美國所實行的「三權分立」民主體制——行政權代表政府，立法權象徵民意。作為國會龍頭的佩洛西議長不論出訪、發言，皆未必能與同黨總統拜登所領導的政府立場畫上等號。

激情褪去 台仍處強權競爭第一線

佩洛西從吉隆坡飛抵台灣，刻意避開敏感的南海空域，及解放軍軍演安排在佩洛西離台後才舉行，多少能反映出雙方並未打算就此撕破臉。

激情褪去後的台灣，依舊處在美中兩大強權競爭的第一線。如何在夾縫中扮演美中之間的潤滑劑而非助燃劑，則是對台灣民間與當局智慧的考驗。

作者是台灣新聞工作者

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