北京應對佩洛西訪台的分析（文：關仲然） (09:00)

認清北京底線及目標

首先，無論是以結果為目標，或以「底線思維」去理解的話，我們都必須認清北京由始至終想要什麼結果、底線是什麼，這前提將有助後續討論。這結果（或底線）又分兩個。第一，當然是不希望佩洛西訪台，不希望外國勢力說三道四，在中華民族偉大復興的中國夢裏插手，這目標全世界都清楚不過，否則不會有這麼多強烈警告，習近平主席也不會跟美國總統拜登直接說「玩火必自焚」。

第二個想要的結果，是北京到今天仍然希望以「和平統一」解決台灣問題。2019年，習近平主席對台發表《告台灣同胞書》40周年紀念講話，題為〈為實現民族偉大復興 推進祖國和平統一而共同奮鬥〉，雖然講話中提到「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，但「和平統一」始終為主軸。

今次佩洛西訪台前夕，即使代表官方的外交部明言會有「災難性的後果」，或像半官方的《環球時報》前總編輯胡錫進說，會阻攔甚至擊落佩洛西的飛機，這都是「使用武力」的預告；但最後選擇在佩洛西離台後舉行軍演，軍演是針對性的，證明有武統的能力，惟事實上亦代表北京即使有這能力，也沒選擇武統，此表明北京仍堅守「和平統一」做法，說明佩洛西不至於是可以刺激北京以武力解決台灣問題的因素。

參考當年李登輝訪美引發的危機

有了這兩點，我們可以開始從今次危機得出一些結論，其中之一是關乎情報蒐集的問題。今次危機跟1995至1996年的台海危機，都是因「出訪」而引起。當年是李登輝訪美，今次則換了佩洛西訪台。然而無論是誰訪問哪裏、訪問是否成行，北京並不應該如大眾一樣，單靠估計或警告而判斷形勢。有關佩洛西的行程，事前誰人有所掌握，或在日後才有更多資料浮現；但關於當年李登輝訪美而引發的危機，早已有不少相關資料曝光，我們不妨參考一下，窺看當時情况。

其中在《李登輝執政告白實錄》（2001年印刻出版）就有談到1996年台海危機。這書是通過李登輝的「唯一受訪」寫成，可作一定程度的參考。首先，有關李登輝訪問美國，就提到「當時的兩岸關係，不論在枱面上如何較勁，在枱面下的管道是暢通的，李登輝在獲知美國之行可望順利成行時，特別透過兩岸枱面下的密使管道聯繫，事前知會中共方面有此行程，希望取得雙方的理解」，「在李登輝出訪前，海協會副會長唐樹備如期訪問台灣，兩岸未有任何異狀」。

當年，「雙方的理解」是否真的存在是一個問題，但至少兩岸關係有管道聯繫，海基會、海協會運作正常，同時北京亦時常接見台灣人士，像1990年代初，在台灣擔任「國家統一委員會研究委員」的沈君山，就曾3次與江澤民會談，傳達台灣情况，交流意見。

另外，書裏亦提到一點值得留意的地方，是關於李登輝為應對解放軍軍演，組成「應對小組」，「經過數月的沙盤推演，終於對台灣政治、經濟、選舉、社會、心理各層面可能的影響完成總共二十八、九套的應變計劃」。此書內容，像多少套應變計劃，又或李登輝的決定和判斷準確與否，在此不作考究，但可藉此引伸兩個重點：一是政府層面，無論是兩岸關係還是中美之間，都應該有政府之間的溝通管道，而除管道之外，又有情報信息的蒐集，對形勢應有一定掌控和判斷；二是面對危機，政府應有各種計劃在手，以作適切應對。

但今次佩洛西訪台，似乎以上兩點都沒有好好掌握，而這個時候也要重提本文一開始所提出的第二個前提，就是北京不放棄對「和平統一」的堅持。如果北京事先了解佩洛西篤定訪台，無論是從溝通管道還是情報工作而得知，那麼一方面固然要清晰表達反對佩洛西訪台的立場；但另一方面，並無理由說出明知不會兌現的狠話，就如任由胡錫進口出狂言，說要擊落佩洛西的飛機云云，帶來無必要的落差。這多少反映出，自蔡英文上任以後，兩岸溝通管道近乎完全隔絕，北京並未完全掌握佩洛西行程，以致判斷認為通過「嚴重警告」、預告會有未知的「災難後果」，可以嚇退美國的老政客。

北京暴跳如雷 掩蓋「和統」堅持

正如美國著名政治學者Joseph Nye對有關權力（power）的解釋：「權力是一種透過影響別人而達至目標的能力。這又可分為3種主要方法：威迫（sticks）、利誘（carrots），以及通過吸引力而令別人也想達至自己的目標（即軟實力）。」枱面上，北京在佩洛西訪台一事，選擇第一種方法以求達至目標，但結果卻未如願。當北京愈是暴跳如雷，佩洛西順利訪台只會更為得意，甚至掩蓋了本來值得肯定、即北京對「和平統一」的堅持。

可以預見，接下來相似的出訪、外國勢力介入將會更頻繁；如果再用上同樣方法應對，又是否最好的計劃？帶來最好的結果？

最後，解放軍在1996年的導彈試射，其中一個目的，普遍都認為是為了打擊李登輝在總統選舉中的氣勢（雖然當年結果是令李登輝得到更多支持）。今年底台灣將有「九合一」地方選舉，但影響選舉似乎不在北京今次計算中，因為在此次事件，無論是民進黨或國民黨，都對佩洛西的訪問表達歡迎，這反映出台灣內部在今次事件的情緒，是近乎一面倒地支持佩洛西訪台。雖說北京不重視台灣民意走向，但如此下去，台灣人對北京愈來愈抗拒，對解決台灣問題其實同樣無半點幫助。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

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