攻人以謀不以力 用兵鬥智不鬥多 ——美國如何玩「台灣牌」和兩岸招數的利弊（文：劉銳紹） (09:00)

（1）美用最低成本爭最大利益

──從實質來看，佩洛西訪台所顯示的美國盤算，其實是「本小利大」的一宗政治生意。皆因美國將於今年底舉行中期選舉，佩洛西「冒險」訪台，甚會有利民主黨選情。此外，美國預料即使中國大陸聲色俱厲，但不敢把佩洛西的飛機打下來，也不會及不能趁機「解放台灣」。

所以從美國角度看，此行的政治成本其實不高，甚至是廉價的。且看佩洛西行前就其行程大玩「迷彩藝術」，就把世界弄得大為緊張；美國總統拜登雖重申不支持「台獨」，並引述美軍形容「（此行）現在不是好主意」，但美國官員乘機指摘或暴露「中國的野性」。可見美國意圖連消帶打，以爭取最大利益（下詳）。

──在美國盤算中，佩洛西訪台雖會影響中美關係，但相信不會嚴重破壞，甚至決裂，因為目前形勢是雙方各有所難、各有所需，對對方亦各有所求。從這個角度看，佩洛西行前跟拜登「意見分歧」，但兩人不是「打跤」，而是「打龍通」。况且美國一直努力以言行顯示，美方不會讓台灣「獨立」，因「台獨」只會令美國失去一張跟大陸周旋的「大牌」。還有，不排除拜登早前跟中國國家主席習近平通話時，已就佩洛西台灣之行有某種明示或暗示，所以不妨「去得盡一點」。

──再看佩洛西此行的實質目的，是強化美國和亞洲多國聯繫，包括議會和民間的關係。從客觀效果看，相信美國可達預期目的；至於訪問台灣，只屬一種干擾戰、宣傳輿論戰，或者加強佈局的「制敵前哨戰」，尚未到中美對決的時候。這亦是美國的慣性思維和策略，當年美國總統尼克遜與中國修好，藉以對付蘇聯；蘇聯瓦解後，美國和北約、歐盟及中亞國家鋪路對付俄羅斯，也是如出一轍。

（2）北京也有眼前的如意算盤

──表面看來，中國大陸很被動；但如果看清北京目前的政治需要，以及把這次台海危機的定位弄得準確無誤，就可發覺北京並非完全被動，而是符合北京的某些利益。

馬上出現的好處，是習近平可以在「二十大」前通過美國製造出來的活生生實例，進一步凝聚和鞏固其核心和領袖地位，在軍中更強化統帥地位。一般估計，中國大陸肯定做好沙盤推演、評估各種可能，而各種可能都有利於習近平——若佩洛西不訪台，那就是「中國反制成功」，大壯國威和軍威；倘佩洛西訪台而大陸顯示強硬姿態和行動，只要掌握在「亮劍、擦槍而不過火」（指傷害美國具體利益）的程度，那就是「伸張正義和民族尊嚴，顯示統一祖國鋼鐵意志」的表現。如果外界說「北京阻不了佩洛西訪台」，但只要北京也實現了自己的政治需要，則可解說為「準確拿揑分寸、靈活掌握和高瞻遠矚的策略」。

換言之，只要中國看穿美國的底牌，心裏雖然不高興美國玩弄台海安全，但也會借力打力，強化內外穩定的部署，以免自亂陣腳。

──同時，不排除北京也在等候創造既定事實的機會。例如解放軍戰機趁勢越過台海中線，甚或有更激烈行為（如外界傳聞的發射導彈，或戰機飛越台灣上空）。只要掌控在「擦槍而不走火、不過火和不引致失火」的地步，那又有利日後北京對台採取更強硬行動。從這個角度看，北京就是想化被動為主動。

──必須注意，北京的政治性格是「遇硬愈硬」，但實際情况能否遇強愈強？倒要清醒冷靜，否則可能牽一髮而動全身。其實，「軟」的策略（指保持強硬姿態之餘的溫和表現）亦可以是「強」的表現。

在這次兩岸危機前後，內地官媒整體並未過熱，所以民間和網絡世界的浪還沒有或未被刺激起來。所以外交和軍方的強硬可理解為「必須的姿態」，以抵消「外界得寸進尺而中國繼續忍氣吞聲」的輿論。

（3）美國利益最多 兩岸距離拉大

──如上所說，美國力求用最低成本（包括這次佩洛西訪台）換取最大利益，而這次它的最大利益並不體現在台灣，而在於它利用「台灣牌」促使中國大陸在其他問題上配合美國的需要和部署。種種迹象（包括習近平和拜登對話兩個多小時後的情况）令人大膽推斷，美國和西方在對付俄羅斯問題上可能有新動向，要求中國調整對俄行動，例如不作間接經濟和策略支援。中國駐美大使秦剛就俄烏局勢的最新語調（促談），已引起某種猜測。

此外，美國原先表示將討論關稅問題，但在公布中沒有出現，不排除美國留有一手，待「中國配合美國行動」後再引以為餌。

──台灣執政民進黨當然高興佩洛西到訪，但同時引來大陸日後更大的壓力。北京對美國暫時無可奈何，但對台灣卻可以「予以懲罰」。大陸突然禁止台灣100多項食品進口，已是一個信號。兩岸能否像1996年台海導彈危機之後恢復平靜，看來不能有過高期望；相反，摩擦還會增加。

──大陸在佩洛西訪台和「二十大」之後，自然會思考「如何早日解決台灣問題」。另一方面，台灣人對佩洛西這次到訪反應不一，但對大陸的文攻武嚇卻是十分平靜，不當作一回事。這種表現既顯示台灣人的無奈，也反映他們用冷待的方法抗拒大陸。北京如懂得「攻人以謀不以力，用兵鬥智不鬥多」的奧妙，用親和力爭取台灣民心，美國要打台灣牌，才不會如此輕而易舉呢。

作者是時事評論員

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