中國經濟要繼續走自己的道路（文：孔永樂） (09:00)

房產泡沫非新事 料可逐步解決

不過,近日較為廣泛討論的是內地村鎮銀行出現存款未能提取問題,繼而在各地紛紛出現「爛尾樓」,人們彷彿對過去中國驕人的經濟增長失去信心。然而對中國政府來說,房地產泡沫並不是新鮮事。

國際政治經濟學家龍安志(Laurence Brahm)曾出版《朱鎔基傳》,當中第一章便談及房地產問題。1993年,內地海南島房地產消耗了從銀行借來的大量資金,原來的短期貸款用作長期貸款,但這些資金被大部分「爛尾樓」擱死。項目之所以不能完成,主要由於資金被挪用到各式各樣的回扣中,如價格高昂的建築材料。

龍安志生動地描述,當鈔票來了,騙子亦隨之而來,中國各專業銀行內的短期存款不見了,主要由於他們的錢被作為長期借款從銀行提走,花在新出現的奢華生活中。朱鎔基對此非常憤怒,其後花了大量時間及工作,對房地產市場實施嚴格控制,堅持中國獨特的經濟政策,要求向關鍵的穩健項目優先發放優良貸款,以改善20世紀80年代末至90年代初貸款分配不當、投向思慮不周的房地產規劃的「亂貸款」根源問題。

今天中國經濟實力比上世紀90年代更強大,政府官員對此問題的認識及可調動的資源,比過去更充足,筆者相信現時房地產的問題會逐步解決。值得注意的是,今年7月28日,中共中央政治局召開會議,當中文件首次提及「保交樓」,可見中央政府高度重視住房與民生問題。從朱鎔基的改革經驗來看,處理此類「爛尾樓」問題難免觸及政治貪污腐敗,日後如有負責官員出現違法違紀情况,相信會馬上徹查處理。

此外,近年來在「共同富裕」政策下,國內龍頭企業有義務和責任建立一個更強大的中產階級,從而避免西方資本主義下滋生「貧者愈貧,富者愈富」的現象。過去因房地產而衍生的各種問題,估計亦會逐步改善。

需尋新增長動力 難度堪比上世紀經濟轉型

反而筆者較擔心的是中國經濟增長需要尋找新驅動力,難度不下於改革初期的經濟轉型。早於新冠疫情前,美國哈佛大學費正清中國研究中心邀請了36名資深學者,為中國的政治、經濟、社會及環境保護等主要範疇訂立一系列關鍵問題,探討中國崛起下帶來的各種挑戰。

其中,美國經濟學家Richard N. Cooper分析中國自改革開放以來,具備7個經濟增長來源,但6個來源將會消失或大幅縮減,當中包括國內價格水平與世界經濟需求緊密聯繫、外來直接投資(FDI)與相關建議、海外同胞的貢獻、人口紅利、極高的儲蓄率與高投資率,以及教育水平的提升。Cooper指出,除教育以外,其餘因素都難以持續下去,中國未來10年或以後的整體增長會降到5%以下。他當時還未預料到百年一遇的新冠疫情與複雜的國際政經環境,以及各地高通脹下迫在眉睫的世界經濟大衰退。

最近筆者看到網上有建議中國如何鞏固經濟實力,以應對當前世界動盪的經濟危機,其中不少都值得深入討論。例如中國政府要設法有效提升國內就業水平和工資水平的需求,這有助增加就業並消化產能。筆者每年看到不少優秀的內地碩士畢業生,工作態度及效率都好,但在香港卻難以找到就業機會;回到內地一線城市,普遍只有數千元人民幣月薪。這在香港及其他國際城市都難以想像。

事實上,中國上一代農民工已走過低端世界工廠的痛苦階段,現時要向中高端方向走。有實力的青年人工應該高一些,就業環境應該更好,這樣才能令中國青年更有自信地在未來走自己的路。

援建「帶路」國 要衡量「斯里蘭卡化」問題

此外,中國幫助境外的援助或建設,應該有利於國內的有效需求。例如在「一帶一路」國家推行建設計劃,應有助中國解決就業及產能過剩問題。這樣既能協助其他國家開發資源及建設,又能具備協同效應。Cooper指出中國海外同胞的貢獻正在減退,但他沒有提及以美國為首的西方國家在國際舞台正開始衰落。

我們現時仍未完全看到俄烏戰爭的結果及其對世界經濟格局的長遠影響,但中國改革經驗對不少發展中國家帶來希望。只要中國的一帶一路項目及政策配合得宜,一帶一路國家絕對可以成為中國經濟增長的新驅動力。當然,中國投放項目時更要從經濟回報角度出發,亦要衡量其他國家會相繼出現「斯里蘭卡化」的破產問題。

未來5年 或探討中國「生存」多於「崛起」

整體而言,筆者認為中國要堅持走自己的路,避免走西方全球化、資本化及城市化的舊路。全球化規則根據二次大戰後美國主導的國際體系而運作,以中國現時及未來10年的綜合實力,不見得能夠完全取代。

再者,從新冠疫情所見,有研究顯示普遍跨國企業比本地企業受到更大衝擊,這是全球化的黑暗一面。資本化及城市化問題亦值得深思。今天的中國比上世紀末面對的難題更複雜,在危機處處的國際大環境下,我們未來5年探討的,或許是「中國生存」多於「中國崛起」的議題。

參考書籍:

(1)龍安志(Laurence Brahm)著,丁力譯,《朱鎔基傳:朱鎔基與現代中國的轉型》,香港:香港中和出版有限公司,2012年版

(2)陸德芙(Jennifer Rudolph)、宋怡明(Michael Szonyi)編著,余江、鄭言譯,《中國36問:對一個崛起大國的洞察》,香港:香港城市大學出版社,2019年版

(3)Guedhami, Omrane and Knill, April M. and Megginson, William L. and Senbet, Lemma W., The Dark Side of Globalization: Evidence from the Impact of COVID-19 on Multinational Companies. Journal of International Business Studies, June 22, 2021, pp.1-71.

作者是嶺大中國經濟研究部助理研究發展及項目經理、華人學術網絡成員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)