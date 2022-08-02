聯合國香港報告 僅為一紙空文（文：劉慧君） (09:00)

在港英時期，《公民權利和政治權利國際公約》隨着英國加入而適用於香港。在回歸前夕，中方去信聯合國秘書長，表示根據《中英聯合聲明》，同意所有在港實施的國際協議維持不變，故目前香港仍是相關公約的締約成員之一。聯合國人權事務委員會是就該公約而成立的一個獨立機構，其中一個主要職責是定期審議簽署方的人權情况。

每次的定期審議（periodic reporting process ）是一個可以長達數年的冗長機制，按公約第40條規定，香港政府需先就公約內保障的人權問題，提交一份屬「自我評價」的報告，再由委員會提出一系列問題，交由港府書面回覆。另一方面，公民團體亦可提交意見，例如公民黨、前香港眾志及前職工盟都曾在定期審議中提交報告。所有書面程序走完後，委員會便會在會議上口頭審議，港府亦有派官員於7月初以視像方式出席。最後，委員會發表總結報告，而今次報告引來港府數千字的反擊。

無法律約束力 淪雙方口水戰

該報告於多處批評國安法，更建議港府將之廢除。一條為了「止暴制亂」、維繫香港繁榮穩定的法例，竟被西方勢力塑造成違反人權、十惡不赦的法律，自然引起特區政府勃然大怒。然而，由於委員會對締約成員的所有建議均無法律約束力，故即使港府不採納委員會的建議，亦不見得有任何實際後果，最多只是在國際輿論上承擔某程度的政治壓力；但在強大祖國的庇護下，這些壓力可謂不足掛齒。當花了大量人力物力得出來的結果，僅淪為兩方的口水戰，完全沒有絲毫力量改變局面，這往往就是聯合國諷刺之處。

揭示一國兩制下香港實施國際法漏洞

然而在今次審議中，亦揭示了香港在一國兩制下實施國際法的一個重大漏洞。在國際法框架下，所有國際公約都有凌駕性，亦即任何本地法律條文及政策，都不可以違反國際公約。以該報告中重點提及的國安法為例，其屬中國法律，而非本地法律，僅是通過加入《基本法》附件三在香港實施。若國安法如報告所言有違公約，問題是香港屬公民權利和政治權利國際公約的締約成員，但中國卻未正式成為締約方。這造成的困境是，制定國安法的中國不受公約約束，因而無國際責任去修改或廢除國安法；但受公約約束的香港卻無法律途徑去糾正狀况，而「被迫違反」國際公約。

雖說國際法有法律約束力，但各國深知聯合國根本沒有執行機制。是故，要否履行、如何履行其所簽訂的國際公約，實際還是取決於當權者的良知。至於要判斷當權者的良知，根本毋須聯合國大費周章去告知天下。人民要的是實際改變，這些聯合國報告看看也罷，不用過分上心。

作者是香港大學人權法法學碩士生

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