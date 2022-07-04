時來天地皆同力 運去英雄不自由 ——港府能給政治新官多少空間？（文：劉銳紹） (09:00)

（1）官場人事乃器皿與液體關係

──獲任命的新官來自各個方面，正是人各有志，我並無貶意，也想他們能做出符合主流民意的成績。不過，我亦沒有過高的期望。問題不在他們身上，而是中國的政治基因，早已決定官場的人與事只能是「器皿和液體」的關係。高層定下的管治模式、制度、方針、政策，是固定形態的器皿；進入官場的人就是倒進器皿內的液體，無論是水、茶、咖啡或橙汁，都只能按照器皿的形態存在，長的、圓的、方的、S形的………既不能自主，更不可能自由。其實外國也是這樣，但中國的局限更大，入局者只能遵守「食得鹹魚抵得渴」之道。

──我不排除個別入局人士有回饋社會的誠意，但從過去一些副局長和政治助理的經歷可見，良好願望和個人意志不可能發揮作用，即使好言相勸，也難以改變既定格局。2019年6月，7名前副局長和前政治助理聯署，要求撤回修訂《逃犯條例》。這類反對政府政策的行動，只能在他們下台之後才會出現；在位期間，有時看見不對頭的事情，都只能望而興嘆，無作所為，像李後主的《浪淘沙》所說「金劍（一作金鎖）已沉埋，壯氣蒿萊」，最後黯然而去甚至離港。

──當年形勢相對寬鬆的時候尚且如此，更何况今日「牢牢掌握全面管治權」之時！在目前政治形勢和氣氛不斷收緊下，官場中人只能按照官方的方針政策辦事，不敢越雷池半步，連「擦邊球」的意識都不能有。經過精挑細選才能入局的新人，如有（或被發現）不良意識，根本就難以雀屏中選，這也是不能寄以過高期望的原因。

（2）中外培養政治人才的異同

──中外各有人才庫的概念、制度和方式。在中國，曾出現或仍存在「以老帶新」、「第三梯隊」、黨校（國家行政學院）、共青團和高等院校等渠道。在鄧小平、江澤民和胡錦濤年代，還有不同官階的退休（或升遷）年限，以便騰出機會讓年輕人上位；在省級領導層中，更有位置安排相對年輕的中高層幹部接受磨練。

在西方國家，除了官方的培養渠道外，更多的是民間渠道，還有「旋轉門」的培養文化，即政治圈中人經常在官場、學府或所屬的專業界別之間兜兜轉轉，進進出出，讓理論和實踐經驗結合起來，互為作用。

中國的「旋轉門」多在中央與地方的黨政機關之間，但當官之後再來回於官場與業界和學府之間的則較少，因為中國的政治文化偏向「學而優則仕」，所以一入侯門深似海，從此蕭郎陌路人。大家都想向上爬，仕途出現非上級同意的中斷，就像割斷咽喉一般。這就局限了在第一線磨練或安靜沉澱昇華的機會，同時把當事人綁在混雜的官場中，「能上不能下，不能上就鬥」的弊病由此而生。

──客觀而言，中外官場同樣是物以類聚、人以群分，同聲同氣，黨同伐異，在某一黨執政的時候，很少容納其他黨派的人（除非逼於形勢組成聯合政府）。所以，不能以「一黨專政」攻擊中國。

但中國在長期「一黨執政」之下又出現一些必須正視的問題，其中一個就是提拔人選時的「近親繁殖」現象。這裏有血緣關係、裙帶關係的近親繁殖，也有利益群體之間的近親繁殖；在香港則加上政府與建制派政黨和團體之間的關係，美其名是輸入人才，但避不開「權力近親繁殖和利益互換」的觀感。在醫學和優生學角度看，近親繁殖較容易出現畸胎，所以政治上的近親繁殖也須注意。

──中國的用人標準還有一大特色，就是政治先行，甚至以「政治正確」為首要條件。在西方也講政治，必須理念相投，但一般只在執政團隊高層才有此要求，而不會覆蓋和輻射到施政團隊中下層。所以某黨執政之際，在負責落實其政策的公務員（英國稱文官制度）中，可以有自己的政治理念和傾向，甚至在選舉時投票給反對黨。

但中國的政治要求是由上至下、由高層至基層、由官場到民間全方位覆蓋的。官方以為這樣是「綱舉目張」，政治一抓就靈，殊不知這卻是泛政治化弊病的根源。內地官場最近出現一句戲謔的話：「連影子也要政治忠誠。」意指不能做雙面人，明一套，暗一套。對高官來說，這要求本來無可厚非，但官方在要求全國上下「政治正確」時，又慣常地把它放在工作能力之上。於是「政治壓倒一切」的後遺症由此而生，反導致形式主義、口順心抗不斷抬頭。

（3）切勿壯了樹幹斷了枝葉

——港府增加副局長和政治助理、強化中高層領導的時候，切勿以為這樣就等於有效管治或高效管理。最新數字顯示，2021/22年度共3734名公務員辭職，比前一年度大增一倍，辭職率達2.1%。兩項數字均是回歸後新高。其中，政務官的辭職率更高達4.3%，比整體公務員的辭職率高一倍。

中國政治文化素來重視「三大」——大中央、大一統、大家長；但如果只用高薪養大樹幹，吸收陽光和轉化葉綠素為營養的枝葉卻是凋零殘缺的話，又有何益？

——此外，李家超已就新的施政報告諮詢民意，但關鍵仍在兩點：一是重質而不是表面的形象工程，不要避重就輕地迴避包括政治訴求在內的主流民意；二是能否把主流民意變成實際可行的措施？這也是新的副局長和政助上場後的第一次考驗。總之，時來天地皆同力，運去英雄不自由。慎之！勉之！

作者是時事評論員

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