官民立約 落實績效管理（文：尹瑞麟） (09:00)

但從特首在網上帖文所標示的施政理念，即「以行動爭取信心，以結果收窄分歧，以成績凝聚互信」觀之，看來這與「績效管理」的理念有所落差。千里之行始於足下，有需要在此起步階段，提出建議和探討。

設定目標爭取認同 是績效管理起點

舉例而言，行動或政府的施政，首要爭取的應是達成政府和市民原先所訂下的目標，爭取市民信心反為次要；又或者，應被視為當政府的施政達成目標後，取得市民信心是自然而然的成果。

換言之，要關注的是政府的行動和施政，對達成目標究竟接近了多少；行動本身不是目的。至於其餘兩項，即「結果」和「成績」，是否屬同一類，無需要分開處理？

基於以上分析，或可考慮調整為：「以目標收窄分歧，以行動爭取結果，以成績凝聚互信」。事實上，Key Performance Indicators（KPI，關鍵績效指標）或「績效管理」被應用於公共行政，不是空穴來風，其時代背境是源於現代社會的價值觀、利益、訴求日益多元，加上財政資源有限和對衡工量值的重視。任何政府都無法滿足所有市民要求，故此設定目標、爭取認同，是為凝聚社會共識、收窄分歧，是公共行政績效管理的起步點。

筆者早前在《明報》題為〈社會契約——公共行政「績效管理」的核心理念〉（2022年5月18日）一文中，對此作過闡述，當中強調，目標設定是政府與市民之間的社會契約（social contracting）訂立過程，是政府公共行政績效管理循環（policy cycle）的起步，相關工作必須面向市民大眾而非僅是立法機構，以及放開胸懷容納不同意見。

當包括「總體目標」、「子目標群」和「階段性目標」在內的施政目標制訂之後，才是工作計劃的制訂，當中包括預計資源的投入、主體負責方和目標達成程度的衡量標準。其後續還包括如何在各個時間框內，爭取達成階段目標的執行工作。值得進一步闡釋的是，在制訂例如縮短公屋申請者輪候年數的「總體目標」的同時，也可考慮加入例如縮短目前超過15年的單身非長者輪候公屋年數的「子目標」，相信這可以使公屋目標更為立體和更貼近民情。

特首的帖文進一步提到，期望上述政府舉措把香港建設成「更充滿希望、更宜居、更開放的城市」。對於這些願景和施政綱領，市民絕大部分都認同，但相信特首和市民更期待的是，新一屆政府能盡快就各範疇提出更細緻、具體和可衡量的KPI，以及行動方略。事實上特首在競選政綱曾表示，新政府上任後百日內，會為工作訂下目標和指標。

借鏡新加坡KPI

同樣，特首早前出席立法會行政長官答問會時，稱成立4個工作小組，針對跨代貧窮、土地和房屋供應、環境清潔範疇。對於這些工作小組，市民和相關社區團體最關注的仍是其具體目標和績效標準，以及其與總體目標的關聯，再其次才是小組的工作重點。而事實上，市民難於參與工作小組的日常工作，因此政府更應重視在具體目標和績效指標制訂方面與民立約，這同樣是「績效管理」理念。

由於新加坡是在這方面的先行者之一，加上與香港社會經濟條件接近，這裏列出新加坡就建設「更充滿希望、更宜居、更開放」城市的若干定期監測指標，供參考。這包括：（1）年滿55歲新加坡人當中，已在財務上做好退休準備的比率（按擁有或非擁有物業及其中央公積金數額計算）；（2）全職勞動居民的工資增幅，當中收入最低20%的勞動居民工資增幅；（3）新加坡人對當地公共環境、傳統街市和熟食中心清潔情况的年度民意調查；（4）對政府信心的年度民意調查；（5）專業人士、經理、行政人員、技術人員佔新加坡本地就業人數比例；（6）新加坡歷年空氣污染指數屬良好或適中水平的日數等。其他指標，詳見新加坡每兩年公布一次的《公共部門績效檢討報告》（Singapore Public Sector Outcomes Review），不贅。

「先摘取樹上低處的生果」

誠然，要切實解決或改善例如劏房和公屋輪候時間等問題，非一朝一夕。為初步建立市民信心，新一屆特區政府不妨先着眼於若干可較輕易實現的目標，也就是英諺中所謂「pick the low-hanging fruit（先摘取樹上低處的生果）」，具體建議是盡快為2500多名露宿者和無家者，提供足夠臨時居所，改善他們的生活環境和市容。過程中，政府也可將其視作「績效管理」的演練。

國家主席習近平在出席香港回歸25周年慶典時，提出的「四點希望」中，居首3位的是「提高治理水平」、「不斷增強發展動能」、「排解民生憂難」。中外經驗展示了「績效管理」可有效提升政府治理水平，但能否發揮成效，非流於政治口號，歸根到柢，端視能否掌握其基礎理念。

最後，值得順帶一提，在政府年前成立的公務員學院中，可考慮加入或增加相關培訓課程。

作者是日本上智大學碩士，曾任職國際政府組織、國際會計師事務所

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