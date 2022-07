社交媒體為何帶來兩極化：蠢人總是自以為是（文：黃偉豪） (09:00)

社交媒體對管治造成的最大衝擊之一,是政治上的對立和兩極化(polarization)。這個問題不止在非民主國家出現,甚至連很多傳統的民主大國例如美國都不能倖免。民主制度原先的優勢是它能夠透過程序和機制,包括一人一票及少數服從多數等,和平及有秩序地化解矛盾,達至整體決定(collective decision)。所以社交媒體的破壞力之一,是為傳統的民主制度製造不少裂縫,帶來危機;不少民主國家的公民甚至訴諸制度以外的途徑,包括使用暴力,企圖推翻政策結果。以上現象顯示民主制度以往行之有效、用來和平地解決分歧及矛盾的功能,正被社交媒體削弱。

社交媒體衝擊管治 多元意見非禍首

就這個問題,在課堂上有一名同學問了一個非常有趣又發人深省的問題,就是社交媒體對現有制度的破壞,是否基於意見的多元化?皆因在社交媒體年代,人人皆可以成為主要意見領袖(key opinion leader,或KOL),向全世界直接發放信息。這個同學指出的現象當然屬實,因為社交媒體的功能之一就是「去中介化」(deintermediation),令用戶可以繞過傳統媒體如報紙、電視台等,不經它們的過濾、整合或篩選下向全球發放信息,使意見數目大爆發。

但多元化並非真正的罪魁禍首。多元本身是一個強項,可幫助更全面地思考問題。缺乏客觀角度理解其他人的意見、忽略自己的無知、總是自以為是堅拒接受其他論點,才是導致對立和兩極化的問題所在。社交媒體及互聯網的誕生,正正捕捉了這些人性的陰暗。

不知大家有沒有聽過以下一些說話,就是蠢人最大的問題不是愚蠢,而是對自己的愚昧一無所知。知道自己愚昧的人其實絕不蠢,古希臘哲學大師蘇格拉底甚至認為,能夠認識自己的無知是最大的智慧。所以,最蠢的人是蠢之餘但又不知道或不願接受自己蠢,不願去學習和增值的人。因為缺乏了解自己愚昧的能力,蠢人往往自以為是。世界上認為自己最正確、最完美無瑕、最堅持己見、最不願妥協和修正自己的人,往往才是世上最愚昧無知的人。而這個「蠢人總是自以為是」的現象,在心理學被稱為「鄧寧—克魯格效應」(Dunning-Kruger effect)。

在討論鄧寧—克魯格效應前,我們可先簡單回顧有關互聯網和政治參與研究的發展,有興趣更深入了解這個議題的朋友,可參考筆者收錄於去年出版的電子政府研究手冊內的章節(註1)。在互聯網誕生初期,很多人包括不少學者,均對它帶有非常樂觀的主觀期望,不止未有預料到它會造成前所未見的分化和對立效應,甚至是剛剛相反,認為它有助消除對立、幫助培養公民意識,使社會變得更和諧、人變得更理性。

人性弱點下誤用科技造成惡果

以上對互聯網和社交媒體的善意預期,背後假設十分簡單和幼稚,就是認為對立和兩極化的源頭,是意見及人際關係過分狹窄和單一,而互聯網和社交媒體的出現均大大降低這方面的成本。有了互聯網,人便可更輕易接觸到不同意見、事實源頭及有公信力的消息,有助全方位、客觀而理性地分析任何問題。同樣道理,理論上,社交媒體有助擴闊我們的社交和人際網絡,不受時間和地域限制,使社會更多元和包容。

可是到頭來,以上只是心懷善意的人的一廂情願,殘酷的現實是完全事與願違。如今看來,造成預期與現實的距離的原因,是早期分析過分傾向科技對社會影響的善的一面,而忽略了科技如何在人性弱點下被誤用所造成的惡果。其中兩個人性的弱點,就是圍爐取暖的「迴音谷」效應(echo chamber),及使人更固執和自以為是的「鄧寧—克魯格效應」。兩者互相影響,導致在社交媒體下的世界更不安和混亂。

「迴音谷」效應非常簡單易明,就是並非每個人都是學者,在提出一個結論前會預先蒐集不同意見和證據,再詳細和系統地客觀分析。現實是大部分人只希望尋找支持自己的意見和證據,來證明自己是對的。在缺乏動機或機會接觸不同意見下,「鄧寧—克魯格效應」再進一步加強對立。

一如其名,「鄧寧—克魯格效應」是由鄧寧和克魯格兩位社會心理學家,於1999年發表的論文(註2)提出的現象,當中有兩個重點跟互聯網和社交媒體的功用極為密切。除了以上提及的蠢人因為缺乏知道自己缺點和不足的能力,總是自以為是,被鄧寧和克魯格稱為「超級愚昧」(meta-ignorance)的一點外,就是愈知得少的人,往往愈認為自己是專家,更加固執和封閉;相反,對一個領域認識更深的人,反而更知道自己的渺小,更願意以開放態度虛心學習。這正是真正的智者如蘇格拉底自認無知的原因。

社交媒體趨普及 令人憂慮

依據「鄧寧—克魯格效應」的邏輯,社交媒體之所以加強分化和對立,是它很輕易讓任何人得到任何議題的基本知識,為很多人帶來成為「專家」的自以為是心態,卻又未能幫助他們有效深入完全掌握一門知識(否則大學便不能再生存了),從而使人變得謙卑和開放。令人憂慮的是,社交媒體的滲透率已由起初集中在年輕人,發展至跨越不同年齡層。以美國為例,在2021年,18至29歲者的社交媒體使用率是84%,30至49歲及50至64歲亦分別高達81%及73%;而10年前,30至49歲及50至64歲者的使用率,分別只有約六成及四成(註3)。可想而知,除非有針對人性與科技互動的補救政策,否則不少國家內部的對立和分化只會更激烈。

註1:Wong, W. (2021). Youth participation and social media: evidence from the youth activism

and social movement of Hong Kong. In E. Welch (ed.) Research Handbook on E-Government, 129-147. UK: Edward Elgar Publishing.

註2:Kruger, J. & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77 (6): 1121-1134.

註3:請參閱網址pewrsr.ch/3Px9IaN

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)