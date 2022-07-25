社交媒體為何帶來兩極化：蠢人總是自以為是（文：黃偉豪） (09:00)

社交媒體對管治造成的最大衝擊之一，是政治上的對立和兩極化（polarization）。這個問題不止在非民主國家出現，甚至連很多傳統的民主大國例如美國都不能倖免。民主制度原先的優勢是它能夠透過程序和機制，包括一人一票及少數服從多數等，和平及有秩序地化解矛盾，達至整體決定（collective decision）。所以社交媒體的破壞力之一，是為傳統的民主制度製造不少裂縫，帶來危機；不少民主國家的公民甚至訴諸制度以外的途徑，包括使用暴力，企圖推翻政策結果。以上現象顯示民主制度以往行之有效、用來和平地解決分歧及矛盾的功能，正被社交媒體削弱。

社交媒體衝擊管治 多元意見非禍首

就這個問題，在課堂上有一名同學問了一個非常有趣又發人深省的問題，就是社交媒體對現有制度的破壞，是否基於意見的多元化？皆因在社交媒體年代，人人皆可以成為主要意見領袖（key opinion leader，或KOL），向全世界直接發放信息。這個同學指出的現象當然屬實，因為社交媒體的功能之一就是「去中介化」（deintermediation），令用戶可以繞過傳統媒體如報紙、電視台等，不經它們的過濾、整合或篩選下向全球發放信息，使意見數目大爆發。

但多元化並非真正的罪魁禍首。多元本身是一個強項，可幫助更全面地思考問題。缺乏客觀角度理解其他人的意見、忽略自己的無知、總是自以為是堅拒接受其他論點，才是導致對立和兩極化的問題所在。社交媒體及互聯網的誕生，正正捕捉了這些人性的陰暗。

不知大家有沒有聽過以下一些說話，就是蠢人最大的問題不是愚蠢，而是對自己的愚昧一無所知。知道自己愚昧的人其實絕不蠢，古希臘哲學大師蘇格拉底甚至認為，能夠認識自己的無知是最大的智慧。所以，最蠢的人是蠢之餘但又不知道或不願接受自己蠢，不願去學習和增值的人。因為缺乏了解自己愚昧的能力，蠢人往往自以為是。世界上認為自己最正確、最完美無瑕、最堅持己見、最不願妥協和修正自己的人，往往才是世上最愚昧無知的人。而這個「蠢人總是自以為是」的現象，在心理學被稱為「鄧寧—克魯格效應」（Dunning-Kruger effect）。

在討論鄧寧—克魯格效應前，我們可先簡單回顧有關互聯網和政治參與研究的發展，有興趣更深入了解這個議題的朋友，可參考筆者收錄於去年出版的電子政府研究手冊內的章節（註1）。在互聯網誕生初期，很多人包括不少學者，均對它帶有非常樂觀的主觀期望，不止未有預料到它會造成前所未見的分化和對立效應，甚至是剛剛相反，認為它有助消除對立、幫助培養公民意識，使社會變得更和諧、人變得更理性。

人性弱點下誤用科技造成惡果

以上對互聯網和社交媒體的善意預期，背後假設十分簡單和幼稚，就是認為對立和兩極化的源頭，是意見及人際關係過分狹窄和單一，而互聯網和社交媒體的出現均大大降低這方面的成本。有了互聯網，人便可更輕易接觸到不同意見、事實源頭及有公信力的消息，有助全方位、客觀而理性地分析任何問題。同樣道理，理論上，社交媒體有助擴闊我們的社交和人際網絡，不受時間和地域限制，使社會更多元和包容。

可是到頭來，以上只是心懷善意的人的一廂情願，殘酷的現實是完全事與願違。如今看來，造成預期與現實的距離的原因，是早期分析過分傾向科技對社會影響的善的一面，而忽略了科技如何在人性弱點下被誤用所造成的惡果。其中兩個人性的弱點，就是圍爐取暖的「迴音谷」效應（echo chamber），及使人更固執和自以為是的「鄧寧—克魯格效應」。兩者互相影響，導致在社交媒體下的世界更不安和混亂。

「迴音谷」效應非常簡單易明，就是並非每個人都是學者，在提出一個結論前會預先蒐集不同意見和證據，再詳細和系統地客觀分析。現實是大部分人只希望尋找支持自己的意見和證據，來證明自己是對的。在缺乏動機或機會接觸不同意見下，「鄧寧—克魯格效應」再進一步加強對立。

一如其名，「鄧寧—克魯格效應」是由鄧寧和克魯格兩位社會心理學家，於1999年發表的論文（註2）提出的現象，當中有兩個重點跟互聯網和社交媒體的功用極為密切。除了以上提及的蠢人因為缺乏知道自己缺點和不足的能力，總是自以為是，被鄧寧和克魯格稱為「超級愚昧」（meta-ignorance）的一點外，就是愈知得少的人，往往愈認為自己是專家，更加固執和封閉；相反，對一個領域認識更深的人，反而更知道自己的渺小，更願意以開放態度虛心學習。這正是真正的智者如蘇格拉底自認無知的原因。

社交媒體趨普及 令人憂慮

依據「鄧寧—克魯格效應」的邏輯，社交媒體之所以加強分化和對立，是它很輕易讓任何人得到任何議題的基本知識，為很多人帶來成為「專家」的自以為是心態，卻又未能幫助他們有效深入完全掌握一門知識（否則大學便不能再生存了），從而使人變得謙卑和開放。令人憂慮的是，社交媒體的滲透率已由起初集中在年輕人，發展至跨越不同年齡層。以美國為例，在2021年，18至29歲者的社交媒體使用率是84%，30至49歲及50至64歲亦分別高達81%及73%；而10年前，30至49歲及50至64歲者的使用率，分別只有約六成及四成（註3）。可想而知，除非有針對人性與科技互動的補救政策，否則不少國家內部的對立和分化只會更激烈。

註1：Wong, W. (2021). Youth participation and social media: evidence from the youth activism

and social movement of Hong Kong. In E. Welch (ed.) Research Handbook on E-Government, 129-147. UK: Edward Elgar Publishing.

註2：Kruger, J. & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77 (6): 1121-1134.

註3：請參閱網址pewrsr.ch/3Px9IaN

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

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