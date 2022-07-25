為性別平等 學生應全理短髮（文：鄭立） (09:00)

自從香港有平機會之後，社會有沒有變平等呢？例如較少人居住於不是人住的劏房？又例如對社會沒有貢獻的人每年收入減少，而不是有人睡着收租，物業升值速度比每天工作10多小時者的薪金升幅還要多，收租收到手軟呢？因手頭上沒有數據，所以不清楚，但平機會努力了那麼多年，公眾只能假設香港已變得平等，不然公眾也不知道平機會是為了什麼存在的。

說回髮禁問題。容許女學生留長髮，禁止男學生留長髮，我想很難說這不是性別歧視，什麼其他理由都只是藉口而已。根據有關平等機會的條例，我認為被裁定違例的可能性是很高的。作為前教師，我理解學校在意的是設下校規的權威受到學生挑戰，日後有更多校規會被挑戰，例如男生為何不能穿裙子呢？學校的傳統是否要因此而打破？

平等與傳統秩序，這兩者是難以兼得的；但事實上，也有兩全其美的方法，因為同樣情况早就發生過。之前，立法會前議員「長毛」梁國雄先生坐牢時，為了男性在牢裏留長髮的權利而申訴，結果得直，據報有女性囚犯亦因此要剪髮。

這個案例告訴我們，「平等」不一定以增加弱勢方的權利達成，也可以透過削平所有人的權利而達成。我們的社會雖然無法均富，但可以做到均貧。用這個邏輯去達至平等的話，答案就很顯然——要消除男女平等，就是消除所有人的權利。

「平等」並非如所想的簡單友善

只要不論男女都不准留長髮，一概髮禁，就沒有不平等的問題，在戒嚴時期的台灣便是如此。進取一點的話，甚至規定不論男女一律要留「陸軍裝」，這樣即使階級不平等，至少性別平等了，這將會是一個重大的震撼教育，讓學生學會了一件事：「平等」兩字並沒有他們想像中的簡單與友善。

就像遊戲「Fate/stay night」裏的聖杯一樣，人能夠許願，聖杯也能實現願望，但可以得出完全是自己不想要的結果。這是人生該學習的重要事情吧。

作者是專欄作家

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