香港青年如何選擇接收新聞（文：梁家權） (09:00)

「社交媒體原住民」和「數碼原住民」的不同

調查報告將青年的年齡範圍定在18至34歲，當中再拆分兩個世代組別，分別是18至24歲青年和25至34歲青年。前者（即在1998至2004年出生）是生於科網熱潮的時代，他們從小已開始沉浸於成熟的互聯網世界，社交媒體和智能電話已經開始大行其道，故可被稱為「社交媒體原住民」（social natives）。而後者（即在1988至1997年出生）雖然也是所謂的「數碼原住民」（digital natives），但卻是成長於社交媒體前的資訊時代。故他們在早期的成長歷程中，最主要接觸到的新科技是普通網站或博客。由於科技環境的轉變，兩個青年組別或會有着不同的新聞消費習慣。

大幅倚重社交媒體接收新聞

我們首先了解青年的新聞來源。調查發現，不同年齡層在接收新聞的主要來源上，呈現了世代差異。如上所述，18至24歲青年身為「社交媒體原住民」，理所當然地視社交媒體為最主要的新聞平台，比例超過半數（52%），這個比率高於25至34歲青年（41%），也大幅拋離35歲或以上的中老年人士（17%）。

另一方面，不論是18至24歲抑或是25至34歲青年，都較35歲或以上人士更少使用電視、報章／雜誌和電台等傳統媒體，當中以電視所反映的差別最為明顯。在兩個青年組別當中，不約而同只有兩成半人（分別是24%和26%）主要透過電視接收新聞，但相關比例在35歲或以上人士當中，則有四成多（43%）。

此外，25至34歲青年是最常使用新聞網站／應用程式的群組（28%）。這個情况不難理解，這群青年自小熟習使用網站，自然比年長人士（26%）更有能力利用這渠道接收資訊。而他們對比18至24歲青年，也更有慣性使用網站。後者自小就直接使用社交媒體，某程度上跳過了依賴網站的階段，以致他們成為使用網站／應用程式比率最低的一群（19%）。

Ig廣受青年歡迎 遠超fb和YouTube

既然社交媒體是香港青年看新聞的主要途徑，哪個是最重要的平台？圖1顯示，對18至24歲青年而言，Instagram是一枝獨秀的，過半人數（51%）依賴它來接收新聞，比率遠高於其他兩個年齡層。而25至34歲青年就主要使用facebook（53%），這結果印證了近年坊間的一句戲言，就是似乎年紀稍大的人才仍然使用facebook。

此外，18至24歲青年也相對少用YouTube（29%）和WhatsApp（23%），但就比其他年齡層更常用Telegram（15%）。翻查往年調查數據，在2019年或之前，同一年齡層使用Telegram的比率只有3%至4%，但自2020年起，就跳升到一成多，明顯是受惠於反修例運動。

至於在中國內地主流使用的微信和微博，則在香港敬陪末座，當中只有極少數18至24歲的青年（2%）有透過微信去接收新聞，低於其他兩組約一成的比率。

中老年人更愛各類型新聞 青年較着重社會公平新聞

談論完香港青年接收新聞的渠道，接着關注他們的新聞內容喜好。調查問及受訪者對16類新聞是否感到興趣，由於篇幅所限，不能逐一詳述。但主要結果顯示，香港青年（18至34歲）和中老年人（35歲或以上）的口味差距不算大。兩者最感興趣的新聞題材均是「本地新聞」（分別是57%和72%）、「疫情新聞」（51%和61%）、「生活潮流新聞」（45%和56%）和「國際新聞」（42%和54%）。對青年而言，他們也偏好「趣味新聞」（41%）和「政治新聞」（38%）。不過，中老年人比較着重的「商業、財經和經濟新聞」（45%），青年就較少關心（27%）。

從對比兩個年齡層的比率相差，可以見到中老年人在大部分項目的比率都較高，表示他們普遍比青年更有興趣接收各類型新聞，當中以「商業、財經和經濟新聞」（相差18個百分點）和「本地新聞」（相差15個百分點）的差距最大。而在16類新聞中，青年唯獨比中老年人更偏好的，是關於種族／性別平等、性小眾權利等「社會公平新聞」（28%比24%）。這結果某程度上反映了新世代更抱持社會平等的價值觀。

青年更感看新聞是一份責任

最後，不同年齡層看新聞的原因，也呈現一些分歧。圖2顯示，青年和中老年人看新聞的首要原因，均是認為這對他們個人而言是重要和有用的（分別是44%和46%）。不過，青年比中老年人就更多選擇「我有責任令自己認識新聞」這個原因（41%比32%）。調查未有進一步探究這份責任感的意涵是什麼——是對自己的個人責任？是對自己職業身分的責任？抑或是對社會的公民責任？但無論如何，上述結果顯示了，青年比中老年人更認為看新聞是一份責任，而這個差別是眾多原因中最大的（相差9個百分點）。

相反，比起青年，中老年人較多選擇了其他原因，包括「這是令我知悉新事物的一個良好途徑」（青年33%，中老年人38%）、「這給予我一些東西，好讓我和別人談論和分享」（青年31%，中老年人35%）和「我覺得新聞是有娛樂性和有趣的」（青年24%，中老年人30%）。

總結而言，這次調查發現，香港青年使用社交媒體去接收新聞資訊，已成主流。傳媒機構如何可以在社交媒體內容上推陳出新，吸納這群新世代讀者，是未來發展關鍵。尤其是當大部分香港傳媒仍然是主力經營facebook內容，一眾18至24歲青年早已轉移到Instagram以至Telegram等平台上。傳媒機構是否需要轉移重心到這些新興平台，抑或是可以同步兼顧到新舊平台，都考驗它們的資源和能力。

當然，除了重新盤算社交媒體策略之外，傳媒機構也需思量香港青年的內容偏好，以迎合他們的口味。驟眼看，香港青年和中老年人有着不少共通興趣，但前者更着重社會公平的題材，加上他們有着對看新聞的一份責任感，這或者反映了他們除了看主流新聞以外，也會偏好一些富社會公正意識的新聞故事。

註：bit.ly/3InUVwe

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事