派錢派出禍 教訓須記取（文：劉進圖） (09:00)

已經離開香港、不再在港定居的香港居民，不應該領取由香港納稅人支付的消費券，這個政策目標是合理的。消費券計劃是為了促進本地消費，刺激受疫情重創的本地經濟，減輕香港居民在本地的生活擔子，自然毋須包括已移居海外的香港居民，以免浪費以億元計的公帑。

不過，單有合理的政策目標，並不代表這政策就是合理的，還要看政策的具體規定，到底怎樣執行，是否合理合情、務實公平，也要講究政策如何醞釀，有沒有足夠的諮詢、辯證，以及如何出台，對公眾的解釋是否清晰和有說服力。唯有達到這些要求，才能贏取廣泛的公眾支持，讓政策行穩致遠。

第二期消費券4項缺失

事後回看，新一期消費券計劃，明顯達不到上述要求，具體缺失包括——

（1）一刀切以強積金管理局紀錄為依歸，令24萬名曾向積金局申報永久離港意圖人士喪失資格，沒有考慮受影響市民的其他紀錄（例如納稅或出入境紀錄）。這種界定誰人符合或不符合資格的手法相當粗枝大葉，忽略了市民離港後可以基於完全正當的理由，例如不適應移民生活、回港照顧患病親人，決定回流定居，甚至已回流多年，重新納稅及供強積金。政府竟然以多年前的積金提取紀錄作DQ憑據，難怪受影響市民覺得極其荒謬。

（2）消費券計劃已經行之有效，如果中途改變，令數以萬計在上一期符合資格的人士突然被取消資格，必須慎之又慎，不能倉卒推行。這次DQ新規出台前欠缺醞釀，出台時解釋混亂，出台後發現群情洶湧，又慌忙讓步，說市民只需要提供簡單資料，包括銀行月結單、稅單、糧單、租單、電話費單、水電煤收費單、就診紀錄或醫院覆診紙等，便能符合資格。整個過程予人感覺是思慮不周、朝令夕改，對政府的聲譽損害很大。既然可以寬鬆處理，何不謀定而後動，免去市民不必要的恐慌？

（3）原來的消費券計劃為了可以快速實施，對於領取者是否在港定居，不作主動核查，所以許多已定居海外的香港居民都能受惠，只要託在港親友登記便成功領取。這現實情况政府和市民都清楚知道。如今政府突然說不在港定居就不符資格，但審查準則為求方便竟然只看積金局紀錄，結果那些在實施強積金法例前已移居海外的，或沒有供過強積金便移民的，以及有積金戶口但沒有用移民理由提早領取的，這大批香港居民都不在港定居，卻完全可以繼續領取消費券，這樣的安排公平嗎？合理嗎？

（4）向積金局聲稱永久離港提早取回供款的人，相信有部分確是存心欺騙，領取供款後根本不打算移民；但亦有一些是情有可原的，例如家貧急需用錢、受人唆擺以為無傷大雅，甚至被財務公司脅逼以此還貸。政府就算要「懲罰」這些強積金虛假申報者，也要區別對待，考慮不同個案的實際情况，不能夠「一竹篙打一船人」，將數以萬計的市民「當賊辦」，一律假設他們是詐騙犯，全部取消資格，再由他們自證清白。這種施政邏輯，不符合香港的實際情况，也不符合香港市民對良政善治的期望。

過分着重結果 對手段欠深思？

新一屆政府成立至今還不到一個月，已經鬧出了「安心出行」擬轉實名制、行紅黃碼風波，被市民批評為公然毁棄承諾，主事的局長先是說「變幻係永恒」，但看到群情洶湧後也公開轉軚，改口說「並非優先考慮」、沒有迫切性云云。新一屆政府這些施政亂象，會不會是因為過分着重「以結果為目標」，對手段欠缺深思？假如是這樣的話，新特首那句名言就應該修正。

（作者按：「信有明天」專欄將暫別讀者，但願後會有期。）

作者是資深傳媒人

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